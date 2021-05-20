Гарри КЕЙН: «Через 2 года за меня не дадут 100 млн. Клубу нужно задуматься»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн признает, что задумался об уходе из команды, так как все еще не выиграл ни одного трофея.

«Не хотелось бы по итогам карьеры иметь какие-то сожаления. Нам с клубом определенно есть, что обсудить по поводу моего будущего».

«Я не знаю, что думает руководство. Возможно, они как раз не против меня продать».

«Возможно, они думают, мол, если дадут 100 миллионов, то почему нет? Через 2-3 года столько за меня не дадут. Стоит задуматься», - сказал Кейн.

Контракт форварда истекает в 2024 году. Главными претендентами на игрока считаются манчестерские гранды АПЛ.