Гарри КЕЙН: «Через 2 года за меня не дадут 100 млн. Клубу нужно задуматься»

Форвард не скрывает, что готов уйти

  • 20.05.2021 20:52
  • 419 просмотров
  • 1 комментарий
Гарри КЕЙН: «Через 2 года за меня не дадут 100 млн. Клубу нужно задуматься»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн признает, что задумался об уходе из команды, так как все еще не выиграл ни одного трофея.

«Не хотелось бы по итогам карьеры иметь какие-то сожаления. Нам с клубом определенно есть, что обсудить по поводу моего будущего».

«Я не знаю, что думает руководство. Возможно, они как раз не против меня продать».

«Возможно, они думают, мол, если дадут 100 миллионов, то почему нет? Через 2-3 года столько за меня не дадут. Стоит задуматься», - сказал Кейн.

Контракт форварда истекает в 2024 году. Главными претендентами на игрока считаются манчестерские гранды АПЛ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.05.2021 20:56
    0
    По слухам Кейн уже пробивал почву у игроков МС как живется в Манчестере. Намылился конкретно покинуть обитель Д. Леви.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.05.2021 20:56
    0
    По слухам Кейн уже пробивал почву у игроков МС как живется в Манчестере. Намылился конкретно покинуть обитель Д. Леви.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности