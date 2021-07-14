«Хочет убрать разговоры про алкоголика». Кобин готов к Селезневу в Минае

Тренер «Миная» Василий Кобин подтвердил, что форвард Евгений Селезнев, скорее всего, продолжит карьеру в его команде, которую официально вернули в УПЛ.

«Да, мы на Селезнева рассчитываем. Он к нам приехал, ему нужно время, чтобы набрать форму, потому что он полгода был вне футбола, занимался индивидуально. Конечно, одно дело работать самостоятельно, другое – в коллективе. Но я надеюсь, что он подпишет с нами контракт и усилит «Минай» в Премьер-лиге.

Мы с ним много раз говорили после того, как он ушел из «Колоса». Конечно, он очень мотивирован. Рекорды – это его личные амбиции и задачи. Кроме того, он хочет играть на высоком уровне, чтобы убрать разговоры про гульки и алкоголика, чтобы болельщики перестали говорить про эти моменты. В этом его мотивация», — сказала Кобин.

Селезнев ранее поставил перед собой задачу стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. Для этого нужно забить еще 8 голов.

В середине минувшего сезона игрок покинул «Колос» после информации про алкогольное опьянение во время сборов.