«Хочет убрать разговоры про алкоголика». Кобин готов к Селезневу в Минае

Тренер подтвердил, что форвард будет в команде

  • 14.07.2021 20:50
  • 1139 просмотров
  • 3 комментария
«Хочет убрать разговоры про алкоголика». Кобин готов к Селезневу в Минае
© koloskovalivka.com

Тренер «Миная» Василий Кобин подтвердил, что форвард Евгений Селезнев, скорее всего, продолжит карьеру в его команде, которую официально вернули в УПЛ.

«Да, мы на Селезнева рассчитываем. Он к нам приехал, ему нужно время, чтобы набрать форму, потому что он полгода был вне футбола, занимался индивидуально. Конечно, одно дело работать самостоятельно, другое – в коллективе. Но я надеюсь, что он подпишет с нами контракт и усилит «Минай» в Премьер-лиге.

Мы с ним много раз говорили после того, как он ушел из «Колоса». Конечно, он очень мотивирован. Рекорды – это его личные амбиции и задачи. Кроме того, он хочет играть на высоком уровне, чтобы убрать разговоры про гульки и алкоголика, чтобы болельщики перестали говорить про эти моменты. В этом его мотивация», — сказала Кобин.

Селезнев ранее поставил перед собой задачу стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. Для этого нужно забить еще 8 голов.

В середине минувшего сезона игрок покинул «Колос» после информации про алкогольное опьянение во время сборов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.07.2021 21:16
    0
    Буде Селя з тренером набирати форму в спорт-барі...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 14.07.2021 21:11
    +1
    Главное набрать форму, а не набраться.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.07.2021 20:57
    0
    ...і тут кумівство...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 14.07.2021 21:11
    +1
    Главное набрать форму, а не набраться.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.07.2021 21:16
    0
    Буде Селя з тренером набирати форму в спорт-барі...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.07.2021 20:57
    0
    ...і тут кумівство...
    Ссылка
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