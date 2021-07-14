Лига чемпионов. Результаты 1-го раунда и пары 2-го раунда квалификации

В Европе завершился первый раунд квалификации Лиги чемпионов 2021/22.
Большинство поединков состоялись 13 июля, а 14 июля прошли еще 4 матча. Определены пары второго этапа квалификации.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига чемпионов 2021/22
Квалификация Q1. Вторые матчи, 14 июля
Кайрат Алматы (Казахстан) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 2:0 д.в. (первый матч – 1:1)
Алашкерт (Армения) – Коннас-Ки (Уэльс) – 1:0 (первый матч – 2:2)
Нефтчи (Азербайджан) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 2:1 (первый матч – 2:1)
Легия (Польша) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:0 (первый матч – 3:2)
Результаты Q1 ЛЧ (победители – в Q2 ЛЧ, проигравшие – в Q2 ЛК)
Пары квалификации Q2 Лиги чемпионов (ЛЧ)
Пары квалификации Q2 Лиги конференций (ЛК)
Источник — Sport.ua
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