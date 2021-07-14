Кайрат
2 : 0
Маккаби Хайфа
14.07.2021, FT

Лига чемпионов. Результаты 1-го раунда и пары 2-го раунда квалификации

Стартовый этап успешно преодолели «Кайрат», «Алашкерт», «Нефтчи», «Легия»

  • 14.07.2021 22:47
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Лига чемпионов. Результаты 1-го раунда и пары 2-го раунда квалификации
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе завершился первый раунд квалификации Лиги чемпионов 2021/22.

Большинство поединков состоялись 13 июля, а 14 июля прошли еще 4 матча. Определены пары второго этапа квалификации.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига чемпионов 2021/22

Квалификация Q1. Вторые матчи, 14 июля

Кайрат Алматы (Казахстан) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 2:0 д.в. (первый матч – 1:1)

Алашкерт (Армения) – Коннас-Ки (Уэльс) – 1:0 (первый матч – 2:2)

Нефтчи (Азербайджан) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 2:1 (первый матч – 2:1)

Легия (Польша) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:0 (первый матч – 3:2)

Результаты Q1 ЛЧ (победители – в Q2 ЛЧ, проигравшие – в Q2 ЛК)

Пары квалификации Q2 Лиги чемпионов (ЛЧ)

Пары квалификации Q2 Лиги конференций (ЛК)

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Источник — Sport.ua

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