Будет бить рекорд! Селезнев договорился с Кобиным о переходе в Минай

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал, что экс-форвард «Колоса» Евгений Селезнев договорился с главным тренером «Миная» Василием Кобиным:
«У Селезнева уже месяц как договоренность с Кобиным: если «Минай» оставят в УПЛ – форвард придет бить свой рекорд.
И вопрос не в заработке. Бюджет закарпатцев – самый низкий в УПЛ. Месячный зарплатный фонд команды – это, по сути, одна зарплата Селезнева в «Колосе», то есть 500 тысяч грн».
За карьеру 35-летний Евгений забил 116 голов в УПЛ и близок, чтобы превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола).
Хочет побить рекорд. Селезнев ведет переговоры с клубом УПЛ
У Селезньова вже місяць як домовленість з Кобіним: якщо Минай лишать в УПЛ - форвард прийде бити свій рекорд. І питання не про заробіток. Зважте, що бюджет закарпатців - найнижчий в УПЛ. Місячний зарплатний фонд команди - це по суті одна зарплата Сєлі у Колосі, себто 500 тис грн— Igor Burbas (@iburbas) July 13, 2021
Источник — Twitter
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