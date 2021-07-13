Будет бить рекорд! Селезнев договорился с Кобиным о переходе в Минай

Зарплатный фонд «Миная» – как одна зарплата Селезнева в «Колосе»

  • 13.07.2021 22:23
  • 4091 просмотр
  • 15 комментариев
Будет бить рекорд! Селезнев договорился с Кобиным о переходе в Минай
© ФК Колос Ковалевка. Евгений Селезнев

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал, что экс-форвард «Колоса» Евгений Селезнев договорился с главным тренером «Миная» Василием Кобиным:

«У Селезнева уже месяц как договоренность с Кобиным: если «Минай» оставят в УПЛ – форвард придет бить свой рекорд.

И вопрос не в заработке. Бюджет закарпатцев – самый низкий в УПЛ. Месячный зарплатный фонд команды – это, по сути, одна зарплата Селезнева в «Колосе», то есть 500 тысяч грн».

За карьеру 35-летний Евгений забил 116 голов в УПЛ и близок, чтобы превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола).

Хочет побить рекорд. Селезнев ведет переговоры с клубом УПЛ

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 13.07.2021 23:39
    0
    Він і в Колосі ледве по полю ходив. Запоров пацанам ЛЄ. Рекордсмен. В Минаї цього року і так команда буде з тих, хто більше нікому не підійшов, то ще і грати будуть в меншості від початку матчу.
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 13.07.2021 23:29
    0
    igor_986, 13.07.2021 22:30
    Хер ему кто платил 500к в месяц в Колосе, что за бред
    200 000 евро в год, вполне реальная зарплата. Для хозяина клуба это собрать хороший урожай на 50 гектарах земли, а у него её миллионы
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.07.2021 23:17
    0
    Повезло шо колос не стал вывозить из избы этот сор как этот истерик пил не пил и тихо закончили с ним, а то раскудахтался как баба с своими 1ООО и 1 версиями случившегося
    Ссылка
    Fangold
      Fangold, 13.07.2021 23:15
    0
    Відро водкі зможе випить? Наливайте
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 13.07.2021 23:15
    0
    Обезболивающего ему не давайте.
    Ссылка
    Алексей Есенин
    online
      Алексей Есенин, 13.07.2021 22:55
    +2
    ...этта какой та пазор!)) товарисчи!))
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 13.07.2021 22:55
    +6
    Кормилец булет Васе доплачивать?
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 13.07.2021 22:55
    +1
    Тунец никакущий, даже если он таки забьёт пару-тройку пенальти, но не восемь. А потом ещё куда попросится?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 13.07.2021 22:54
    0
    Мы хотим всем рекордам
    Наши звонкие дать имена
    （с）
    Ссылка
    ::MaKs7777::
    online
      ::MaKs7777::, 13.07.2021 22:44
    -2
    Царь удачи только не спаи там всё Закарпатье
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 13.07.2021 22:43
    +2
    Интересно, он сам будет падать в штрафной,или еще кого-то будет просить,за дополнительную плату,конечно...
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 13.07.2021 22:43
    +2
    igor_986, 13.07.2021 22:30
    Хер ему кто платил 500к в месяц в Колосе, что за бред
    Нормальная зарплата. Колос - не бедный клуб, и у футболистов неплохие зарплаты, и с судьями работают.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.07.2021 22:37
    0
    igor_986, 13.07.2021 22:30
    Хер ему кто платил 500к в месяц в Колосе, что за бред
    Никто (скорее всего)
    Ссылка
    igor_986
      igor_986, 13.07.2021 22:30
    +2
    Хер ему кто платил 500к в месяц в Колосе, что за бред
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.07.2021 22:25
    +4
    Главное шоб ни как миля, а то шуму много было из-за сбитого 1ОО лет назад летчика, а толку никакого
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 13.07.2021 22:55
    +6
    Кормилец булет Васе доплачивать?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.07.2021 22:25
    +4
    Главное шоб ни как миля, а то шуму много было из-за сбитого 1ОО лет назад летчика, а толку никакого
    Ссылка
    Алексей Есенин
    online
      Алексей Есенин, 13.07.2021 22:55
    +2
    ...этта какой та пазор!)) товарисчи!))
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 13.07.2021 22:43
    +2
    Интересно, он сам будет падать в штрафной,или еще кого-то будет просить,за дополнительную плату,конечно...
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 13.07.2021 22:43
    +2
    igor_986, 13.07.2021 22:30
    Хер ему кто платил 500к в месяц в Колосе, что за бред
    Нормальная зарплата. Колос - не бедный клуб, и у футболистов неплохие зарплаты, и с судьями работают.
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 13.07.2021 22:30
    +2
    Хер ему кто платил 500к в месяц в Колосе, что за бред
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 13.07.2021 22:55
    +1
    Тунец никакущий, даже если он таки забьёт пару-тройку пенальти, но не восемь. А потом ещё куда попросится?
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 13.07.2021 23:39
    0
    Він і в Колосі ледве по полю ходив. Запоров пацанам ЛЄ. Рекордсмен. В Минаї цього року і так команда буде з тих, хто більше нікому не підійшов, то ще і грати будуть в меншості від початку матчу.
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 13.07.2021 23:29
    0
    igor_986, 13.07.2021 22:30
    Хер ему кто платил 500к в месяц в Колосе, что за бред
    200 000 евро в год, вполне реальная зарплата. Для хозяина клуба это собрать хороший урожай на 50 гектарах земли, а у него её миллионы
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.07.2021 23:17
    0
    Повезло шо колос не стал вывозить из избы этот сор как этот истерик пил не пил и тихо закончили с ним, а то раскудахтался как баба с своими 1ООО и 1 версиями случившегося
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 13.07.2021 23:15
    0
    Відро водкі зможе випить? Наливайте
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 13.07.2021 23:15
    0
    Обезболивающего ему не давайте.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 13.07.2021 22:54
    0
    Мы хотим всем рекордам
    Наши звонкие дать имена
    （с）
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.07.2021 22:37
    0
    igor_986, 13.07.2021 22:30
    Хер ему кто платил 500к в месяц в Колосе, что за бред
    Никто (скорее всего)
    Ссылка
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