Будет бить рекорд! Селезнев договорился с Кобиным о переходе в Минай

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал, что экс-форвард «Колоса» Евгений Селезнев договорился с главным тренером «Миная» Василием Кобиным:

«У Селезнева уже месяц как договоренность с Кобиным: если «Минай» оставят в УПЛ – форвард придет бить свой рекорд.

И вопрос не в заработке. Бюджет закарпатцев – самый низкий в УПЛ. Месячный зарплатный фонд команды – это, по сути, одна зарплата Селезнева в «Колосе», то есть 500 тысяч грн».

За карьеру 35-летний Евгений забил 116 голов в УПЛ и близок, чтобы превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола).

Хочет побить рекорд. Селезнев ведет переговоры с клубом УПЛ