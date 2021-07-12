Хочет побить рекорд. Селезнев ведет переговоры с клубом УПЛ

Бывший нападающий «Колоса» Евгений Селезнев не оставляет попыток стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
После попыток договориться с «Вересом», «Львовом» и «Черноморцем» 35-летний Селезнев нашел еще один возможный вариант трудоустройства.
12 июля Евгений прибыл в расположение «Миная». Стороны ведут переговоры о переходе игрока в закарпатский клуб. Закончатся ли они успехом, пока неизвестно.
За карьеру Евгений забил 116 голов в УПЛ и близок, чтобы превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола).
Источник — ТаТоТаке
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У Васьки кобина, только 6 человек на контракте, и их берут в УПЛ!?!?!? У меня нет слов..... ну и Селезнёв пролезет в Недоклуб.....
У Васьки кобина, только 6 человек на контракте, и их берут в УПЛ!?!?!? У меня нет слов..... ну и Селезнёв пролезет в Недоклуб.....
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