Хочет побить рекорд. Селезнев ведет переговоры с клубом УПЛ

Бывший нападающий «Колоса» Евгений Селезнев не оставляет попыток стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

После попыток договориться с «Вересом», «Львовом» и «Черноморцем» 35-летний Селезнев нашел еще один возможный вариант трудоустройства.

12 июля Евгений прибыл в расположение «Миная». Стороны ведут переговоры о переходе игрока в закарпатский клуб. Закончатся ли они успехом, пока неизвестно.

За карьеру Евгений забил 116 голов в УПЛ и близок, чтобы превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола).

Клубы УПЛ согласились на возвращение Миная в Премьер-лигу