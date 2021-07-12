Хочет побить рекорд. Селезнев ведет переговоры с клубом УПЛ

12 июля бывший форвард «Колоса» прибыл в расположение «Миная»

  • 12.07.2021 22:14
  • 3938 просмотров
  • 12 комментариев
Хочет побить рекорд. Селезнев ведет переговоры с клубом УПЛ
© ФК Колос Ковалевка. Евгений Селезнев

Бывший нападающий «Колоса» Евгений Селезнев не оставляет попыток стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

После попыток договориться с «Вересом», «Львовом» и «Черноморцем» 35-летний Селезнев нашел еще один возможный вариант трудоустройства.

12 июля Евгений прибыл в расположение «Миная». Стороны ведут переговоры о переходе игрока в закарпатский клуб. Закончатся ли они успехом, пока неизвестно.

За карьеру Евгений забил 116 голов в УПЛ и близок, чтобы превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола).

Клубы УПЛ согласились на возвращение Миная в Премьер-лигу

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Источник — ТаТоТаке

(12 голосов)

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Комментарии
    VsemDobra
    online
      VsemDobra, 12.07.2021 23:18
    0
    Договаривается сколько он будет доплачивать минаю за выход на поле.
    Ссылка
    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 12.07.2021 23:16
    0
    через недели три пошлёт н****й Васю Кобина и на этом с рекорда и в Минаебудет покончено
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 12.07.2021 23:03
    0
    Идущий за рекордом снова в деле
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 12.07.2021 23:02
    +1
    По-моему Селезнев уже упоминается в новостях чаще, чем Ибрагимович. Тоже своего рода рекорд...
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 12.07.2021 22:53
    +1
    Я так розумію, що тут справа не в рекорді. Просто кормілєц більше нічим не вміє займатися, а красиво жити хочеться. Тренувати - мізків не вистачить, а з його репутацією, навіть на "футболи" експертом не візьмуть.
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 12.07.2021 22:45
    +2
    Нууууу.... это уже ближе к сути... кормильца западенцы на хер послали ... Черноморцу он не нужен..... а подобие клуба типа Минай , думаю зайдёт - хочется нам или нет того;(((
    У Васьки кобина, только 6 человек на контракте, и их берут в УПЛ!?!?!? У меня нет слов..... ну и Селезнёв пролезет в Недоклуб.....
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.07.2021 22:29
    -1
    alefteev77, 12.07.2021 22:29
    Рекордсмен Тимощук, потенциальный рекордсмен Селезнев и тренер Ротань, взявший чужую сборную. Что в голове у этих людей? Есть ли какая-то совесть, уважение к болельщикам?
    нет
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    Владислав Горбик
    online
      Владислав Горбик, 12.07.2021 22:29
    +1
    Та в Миная ж немає сезонного абонемента на пеналі.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.07.2021 22:29
    +6
    Рекордсмен Тимощук, потенциальный рекордсмен Селезнев и тренер Ротань, взявший чужую сборную. Что в голове у этих людей? Есть ли какая-то совесть, уважение к болельщикам?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 12.07.2021 22:28
    +4
    Пенали за еду пробивать?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 12.07.2021 22:27
    -7
    Удачи легенде.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.07.2021 22:24
    +4
    ,Шутом уже себя прославил, угомонился шо ли б уже, так нет же ж , неймется ему
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.07.2021 22:29
    +6
    Рекордсмен Тимощук, потенциальный рекордсмен Селезнев и тренер Ротань, взявший чужую сборную. Что в голове у этих людей? Есть ли какая-то совесть, уважение к болельщикам?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 12.07.2021 22:28
    +4
    Пенали за еду пробивать?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.07.2021 22:24
    +4
    ,Шутом уже себя прославил, угомонился шо ли б уже, так нет же ж , неймется ему
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 12.07.2021 22:45
    +2
    Нууууу.... это уже ближе к сути... кормильца западенцы на хер послали ... Черноморцу он не нужен..... а подобие клуба типа Минай , думаю зайдёт - хочется нам или нет того;(((
    У Васьки кобина, только 6 человек на контракте, и их берут в УПЛ!?!?!? У меня нет слов..... ну и Селезнёв пролезет в Недоклуб.....
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 12.07.2021 23:02
    +1
    По-моему Селезнев уже упоминается в новостях чаще, чем Ибрагимович. Тоже своего рода рекорд...
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 12.07.2021 22:53
    +1
    Я так розумію, що тут справа не в рекорді. Просто кормілєц більше нічим не вміє займатися, а красиво жити хочеться. Тренувати - мізків не вистачить, а з його репутацією, навіть на "футболи" експертом не візьмуть.
    Ссылка
    Владислав Горбик
    online
      Владислав Горбик, 12.07.2021 22:29
    +1
    Та в Миная ж немає сезонного абонемента на пеналі.
    Ссылка
    VsemDobra
    online
      VsemDobra, 12.07.2021 23:18
    0
    Договаривается сколько он будет доплачивать минаю за выход на поле.
    Ссылка
    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 12.07.2021 23:16
    0
    через недели три пошлёт н****й Васю Кобина и на этом с рекорда и в Минаебудет покончено
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 12.07.2021 23:03
    0
    Идущий за рекордом снова в деле
    Ссылка
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