Клубы УПЛ согласились на возвращение Миная в Премьер-лигу

После того, как донецкий «Олимпик» отказался от участия в чемпионате УПЛ, дончан в элитном дивизионе заменит новый-старый клуб.

После того, как состоялась официальная процедура выхода «Олимпика» из состава участников УПЛ, другие клубы элитного дивизиона дали добро на возвращение в чемпионат закарпатского «Миная», который в минувшем сезоне занял последнее место в турнирной таблице и понизился в классе.

Данное решение официально будет утверждено на одном из исполкомов УАФ, который должен состояться в ближайшее время, после того, как наступит полная ясность с участниками Премьер-лиги, а также первого и второго дивизионов, поскольку в Первой лиге также неизвестна судьба МФК «Николаев».

Ранее УПЛ утвердила календарь первого тура чемпионата. «Минай», который заменит «Олимпик», должен был сыграть с киевским «Динамо», однако этот матч будет сыгран позднее.