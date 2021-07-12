Клубы УПЛ согласились на возвращение Миная в Премьер-лигу

Закарпатский клуб продолжит выступления в высшем украинском дивизионе

  • 12.07.2021 18:08
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Клубы УПЛ согласились на возвращение Миная в Премьер-лигу
© ФК Минай

После того, как донецкий «Олимпик» отказался от участия в чемпионате УПЛ, дончан в элитном дивизионе заменит новый-старый клуб.

После того, как состоялась официальная процедура выхода «Олимпика» из состава участников УПЛ, другие клубы элитного дивизиона дали добро на возвращение в чемпионат закарпатского «Миная», который в минувшем сезоне занял последнее место в турнирной таблице и понизился в классе.

Данное решение официально будет утверждено на одном из исполкомов УАФ, который должен состояться в ближайшее время, после того, как наступит полная ясность с участниками Премьер-лиги, а также первого и второго дивизионов, поскольку в Первой лиге также неизвестна судьба МФК «Николаев».

Ранее УПЛ утвердила календарь первого тура чемпионата. «Минай», который заменит «Олимпик», должен был сыграть с киевским «Динамо», однако этот матч будет сыгран позднее.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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