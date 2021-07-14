ОФИЦИАЛЬНО. Лучший игрок Евро-2020 Доннарумма стал голкипером ПСЖ

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с французским «ПСЖ» на правах свободного агента. Соглашение голкипера рассчитано на 5 лет, до 30 июня 2026 года.

22-летний голкипер на днях стал лучшим игроком Евро-2020, выиграв в финале серию пенальти у англичан.

Ранее Доннарумма покинул «Милан», не договорившись с россонери о новом соглашении. В прошлом сезоне Доннарумма провел за миланский клуб 48 матчей.

Новичок «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма: «Я рад стать частью этого огромного клуба. Я чувствую себя готовым принять этот новый вызов и продолжать расти здесь. С парижанами я хочу выиграть как можно больше трофеев и радовать болельщиков».

Глава «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи: «Мы рады приветствовать Джанлуиджи Доннарумму в «Пари Сен-Жермен». Мы поздравляем его с успехом на Евро-2020 и победой в номинации «Лучший игрок турнира». Я знаю, что Джанлуиджи получит теплый парижский прием от всех в клубе, включая товарищей по команде, наш персонал и всех болельщиков».