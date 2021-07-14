ОФИЦИАЛЬНО. Лучший игрок Евро-2020 Доннарумма стал голкипером ПСЖ

Соглашение вратаря с парижанами рассчитано до лета 2026 года

  • 14.07.2021 20:48
  • 824 просмотра
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший игрок Евро-2020 Доннарумма стал голкипером ПСЖ
© ПСЖ. Джанлуиджи Доннарумма

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с французским «ПСЖ» на правах свободного агента. Соглашение голкипера рассчитано на 5 лет, до 30 июня 2026 года.

22-летний голкипер на днях стал лучшим игроком Евро-2020, выиграв в финале серию пенальти у англичан.

Ранее Доннарумма покинул «Милан», не договорившись с россонери о новом соглашении. В прошлом сезоне Доннарумма провел за миланский клуб 48 матчей. 

Новичок «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма: «Я рад стать частью этого огромного клуба. Я чувствую себя готовым принять этот новый вызов и продолжать расти здесь. С парижанами я хочу выиграть как можно больше трофеев и радовать болельщиков».

Глава «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи: «Мы рады приветствовать Джанлуиджи Доннарумму в «Пари Сен-Жермен». Мы поздравляем его с успехом на Евро-2020 и победой в номинации «Лучший игрок турнира». Я знаю, что Джанлуиджи получит теплый парижский прием от всех в клубе, включая товарищей по команде, наш персонал и всех болельщиков».

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Источник — ФК ПСЖ

(9 голосов)

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Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 14.07.2021 21:19
    0
    Свободным агентом, жесть. Но агенты донеарумы канеш нажились,они то небось еготуда и впихнули.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 14.07.2021 21:16
    0
    Жаль, що вибрав такий клуб-дно. Поьрібно було залишатись в в Серії А або в Прімеру чи АПЛ в любий топ клуб. Ну не в Францію. Там жоден клуб не конкурентноспроможний і ПСЖ в тому яислі!
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 14.07.2021 21:16
    0
    Он голкипер высокого уровня и явно потребовал не малую зарплату, у Милана сейчас с финансами не лучшее время. Вот у ПСЖ всегда есть деньги, переход логичен.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 14.07.2021 21:13
    0
    Команда огонь..но мало верится что возьмут лигу чемпионов..
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 14.07.2021 21:19
    0
    Свободным агентом, жесть. Но агенты донеарумы канеш нажились,они то небось еготуда и впихнули.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 14.07.2021 21:16
    0
    Жаль, що вибрав такий клуб-дно. Поьрібно було залишатись в в Серії А або в Прімеру чи АПЛ в любий топ клуб. Ну не в Францію. Там жоден клуб не конкурентноспроможний і ПСЖ в тому яислі!
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 14.07.2021 21:16
    0
    Он голкипер высокого уровня и явно потребовал не малую зарплату, у Милана сейчас с финансами не лучшее время. Вот у ПСЖ всегда есть деньги, переход логичен.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 14.07.2021 21:13
    0
    Команда огонь..но мало верится что возьмут лигу чемпионов..
    Ссылка
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