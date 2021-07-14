ФЭЙЛ ДНЯ. Динамо в рекламе абонементов выложило фото фанатов из Москвы

Клубная пресс-служба немножко перепутала болельщиков

  • 14.07.2021 22:05
  • 3430 просмотров
  • 11 комментариев
ФЭЙЛ ДНЯ. Динамо в рекламе абонементов выложило фото фанатов из Москвы
© Facebook

Киевское «Динамо» начало продажу абонементов на матчи команды в турнире УПЛ 2020/21.

Однако случился фэйл. В рекламы абонементов в качестве фоновой картинки была использована фотография болельщиков... московского «Динамо.

Фанаты киевского клуба из группы WBC написали: «Есть к руководству клуба только один вопрос: дизайнера уволят или вы окончательно потеряли чувство реальности».

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Источник — Facebook

(5 голосов)

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Комментарии
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 14.07.2021 22:49
    0
    Joe-777., 14.07.2021 22:18
    Интересно узнать, почему был сделан такой вывод? Как определили?
    У Києва РОМБ!А у Москви коло!!
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 14.07.2021 22:48
    0
    Понабирають людей далеких від футболу!Треба хоть трохи вникати в тему ,бо інакше такий фейл виходить!
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.07.2021 22:44
    0
    Я уже ничему не удивляюсь. Суркис набрал в структуру клуба различных бездарей. На этом фоне, Луческу единственное светлое пятно.
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 14.07.2021 22:44
    0
    Как сказала лошадь прожевальского(лавров)дебилы бл*ть.
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 14.07.2021 22:36
    -5
    Joe-777., 14.07.2021 22:18
    Интересно узнать, почему был сделан такой вывод? Как определили?
    Уколы медсестра сделает перед сном тебе ,поймёшь овощ
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 14.07.2021 22:34
    +1
    Зашкварище а не клюб прошкурин с армии росси на подсосе ,Миколенко выпрашивает фотографию у Басты ,так ещё и Динамо Москва к себе прилепили
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 14.07.2021 22:34
    0
    просто фаны того динамо болеют за ДК
    Ссылка
    eugen_0
    online
      eugen_0, 14.07.2021 22:23
    -1
    Joe-777., 14.07.2021 22:18
    Интересно узнать, почему был сделан такой вывод? Как определили?
    Флаг Динамо читается с приведенной фотографии.
    Но здесь больше вопрос к "ультрас": когда последний раз они были на стадионе с флагами Динамо???
    Ссылка
    Joe-777.
      Joe-777., 14.07.2021 22:18
    -3
    Интересно узнать, почему был сделан такой вывод? Как определили?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 14.07.2021 22:17
    0
    Это как??? 😂😂😂
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 14.07.2021 22:15
    +9
    Кому-то в офисе ДК станет душно
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 14.07.2021 22:15
    +9
    Кому-то в офисе ДК станет душно
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 14.07.2021 22:34
    +1
    Зашкварище а не клюб прошкурин с армии росси на подсосе ,Миколенко выпрашивает фотографию у Басты ,так ещё и Динамо Москва к себе прилепили
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 14.07.2021 22:49
    0
    Joe-777., 14.07.2021 22:18
    Интересно узнать, почему был сделан такой вывод? Как определили?
    У Києва РОМБ!А у Москви коло!!
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 14.07.2021 22:48
    0
    Понабирають людей далеких від футболу!Треба хоть трохи вникати в тему ,бо інакше такий фейл виходить!
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.07.2021 22:44
    0
    Я уже ничему не удивляюсь. Суркис набрал в структуру клуба различных бездарей. На этом фоне, Луческу единственное светлое пятно.
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 14.07.2021 22:44
    0
    Как сказала лошадь прожевальского(лавров)дебилы бл*ть.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 14.07.2021 22:34
    0
    просто фаны того динамо болеют за ДК
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 14.07.2021 22:17
    0
    Это как??? 😂😂😂
    Ссылка
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