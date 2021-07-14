ФЭЙЛ ДНЯ. Динамо в рекламе абонементов выложило фото фанатов из Москвы

Киевское «Динамо» начало продажу абонементов на матчи команды в турнире УПЛ 2020/21.

Однако случился фэйл. В рекламы абонементов в качестве фоновой картинки была использована фотография болельщиков... московского «Динамо.

Фанаты киевского клуба из группы WBC написали: «Есть к руководству клуба только один вопрос: дизайнера уволят или вы окончательно потеряли чувство реальности».