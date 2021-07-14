ФЭЙЛ ДНЯ. Динамо в рекламе абонементов выложило фото фанатов из Москвы

Киевское «Динамо» начало продажу абонементов на матчи команды в турнире УПЛ 2020/21.
Однако случился фэйл. В рекламы абонементов в качестве фоновой картинки была использована фотография болельщиков... московского «Динамо.
Фанаты киевского клуба из группы WBC написали: «Есть к руководству клуба только один вопрос: дизайнера уволят или вы окончательно потеряли чувство реальности».
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Но здесь больше вопрос к "ультрас": когда последний раз они были на стадионе с флагами Динамо???
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