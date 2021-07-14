Борац Баня-Лука
2 : 1
ЧФР Клуж
13.07.2021, FT

Кто первым пострадал? Правила выездного гола нет, в ЛЧ назначен овертайм

В первом раунде квалификации ЛЧ встречались «Борац» и ЧФР «Клуж»

  • 14.07.2021 07:15
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Кто первым пострадал? Правила выездного гола нет, в ЛЧ назначен овертайм
© Getty Images/Global Images Ukraine

В еврокубках летом прекратило действовать правило выездного гола. И 13 июля впервые это прочувствовали команды на практике.

В матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов играли боснийский «Борац» и румынский ЧФР «Клуж». В нем впервые применено новое правило УЕФА – не учитывать гостевые голы.

Первую игру дома выиграл ЧФР «Клуж» со счетом 3:1, а в ответном матче в основное время был зафиксирован счет 2:0 в пользу «Бораца».

При прежнем правиле боснийский клуб имел бы преимущество за счет гола, забитого на выезде. Однако теперь были назначены два овертайма по 15 минут. 

На 118-й минуте ЧФР «Клуж» забил решающий гол, и «Борац» стал первым клубом, пострадавшим от отмены правила выездного гола.

Лига чемпионов 2021/22

Квалификация Q1. Вторые матчи, 13 июля

Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – ЧФР Клуж (Румыния) – 2:1 д.в. (первый матч – 1:3)

Голы: Враньеш, 60, Морайтис, 64 – Кипчу, 118.

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Источник — Sport.ua

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