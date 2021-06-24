ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

Решение вступит в силу уже со следующего сезона

  • 24.06.2021 16:40
  • 3834 просмотра
  • 23 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА официально принял решение отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков. Изменение вступит в силу уже в следующем сезоне.

Комитет УЕФА по клубным соревнованиям принял решение отменить это правила еще в конце мая. Теперь же это изменение было утверждено официально.

Правило выездного гола действовало с 1965 года. Оно использовалось в Лиге чемпионов и Лиге Европы и гласило, что в двухматчевом противостоянии при равном счете преимущество имеет команда, которая забила больше голов на выезде.

Как и раньше, при равном счете команды будут выяснять сильнейшего в овертайме и, если понадобится, серии пенальти.

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Источник — УЕФА

(15 голосов)

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Комментарии
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 24.06.2021 17:14
    0
    Нужно ещё оффсайды отменить и будет голевая феерия
    Ссылка
    ass36
    online
      ass36, 24.06.2021 17:12
    -1
    Хорошее решение, ну на крайняк можно вести Золотой гол, кто не хочет пенальти дать клубам на выбор.
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 24.06.2021 17:08
    +2
    Краще б в овертаймах відмінили
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 24.06.2021 17:04
    0
    Наконец то! Дождались!!!
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 17:03
    +4
    xvalenok01, 24.06.2021 16:47
    1-0 дома. 0-1 в гостях. Овертайм ещё по одному каждый. Суммарно уже 2-2.. Дальше пенальти?
    А если в овертайме ктото один забьёт, а кто-то два? Суммарно 3-2. Тогда кто победитель? Фактически каждый выиграл по матчу.
    Перегрелся ?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 17:03
    0
    Поручик Ржевский, 24.06.2021 16:59
    Это правило, действительно, работало в 2 стороны.
    Когда-то Динамо Киев в сумасшедшем матче прошло Валенсию с Сильвой и Вильей, когда Кравец забил 2 гола на выезде.
    Но потом были матчи с Брагой, где были 1:1 дома и 0:0 в гостях и Динамо пролетело...
    Тягомотина с Брагой, тьфу, лучше б уже пенали били и тд и то было бы веселей
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 24.06.2021 17:00
    +1
    Нарештi! Тепер усi будуть у рiвних умовах.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 24.06.2021 16:59
    -3
    Наконец-то. Теперь верните ещё нашим клубам все те победы и трофеи которые они упустили из-за правила выездного гола. \
    Ссылка
    Frequent Guest
    online
      Frequent Guest, 24.06.2021 16:59
    +1
    на очереди регбийное "положение вне игры" ...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 24.06.2021 16:59
    +3
    Это правило, действительно, работало в 2 стороны.
    Когда-то Динамо Киев в сумасшедшем матче прошло Валенсию с Сильвой и Вильей, когда Кравец забил 2 гола на выезде.
    Но потом были матчи с Брагой, где были 1:1 дома и 0:0 в гостях и Динамо пролетело...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 16:59
    +1
    xvalenok01, 24.06.2021 16:57
    Один ноль каждый дома выигрывает. В овертайме каждый по одному забивает.
    Сколько суммарно получается?
    То я действительно успел и так увидеть.
    Кто больше суммарно забил тот и победил, делов-то.
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 24.06.2021 16:59
    +1
    Зміна набуде чинності вже в наступному сезоні.
    а це коли в 22 році?
    Ссылка
    MrSanya
    online
      MrSanya, 24.06.2021 16:58
    +1
    Пора было еще в 90ых задуматься об отмене...
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 24.06.2021 16:57
    -5
    dd dent, 24.06.2021 16:53
    Суммарно 2:2 это как? Голов всего два забито ж. 1:1 как бы)
    Или то подсчет таймов или шо это?
    Один ноль каждый дома выигрывает. В овертайме каждый по одному забивает.
    Сколько суммарно получается?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 16:53
    +4
    xvalenok01, 24.06.2021 16:47
    1-0 дома. 0-1 в гостях. Овертайм ещё по одному каждый. Суммарно уже 2-2.. Дальше пенальти?
    А если в овертайме ктото один забьёт, а кто-то два? Суммарно 3-2. Тогда кто победитель? Фактически каждый выиграл по матчу.
    Суммарно 2:2 это как? Голов всего два забито ж. 1:1 как бы)
    Или то подсчет таймов или шо это?
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 24.06.2021 16:51
    +8
    xvalenok01, 24.06.2021 16:47
    1-0 дома. 0-1 в гостях. Овертайм ещё по одному каждый. Суммарно уже 2-2.. Дальше пенальти?
    А если в овертайме ктото один забьёт, а кто-то два? Суммарно 3-2. Тогда кто победитель? Фактически каждый выиграл по матчу.
    смішний? це як?
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 24.06.2021 16:47
    -10
    POWER, 24.06.2021 16:46
    правильно! тупое правило было!
    Умное.
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 24.06.2021 16:47
    -10
    1-0 дома. 0-1 в гостях. Овертайм ещё по одному каждый. Суммарно уже 2-2.. Дальше пенальти?
    А если в овертайме ктото один забьёт, а кто-то два? Суммарно 3-2. Тогда кто победитель? Фактически каждый выиграл по матчу.
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 24.06.2021 16:46
    +7
    правильно! тупое правило было!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.06.2021 16:46
    +8
    Правильно сделали
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 16:45
    +10
    Давно пора уже.
    Как-то справедливее все же по счету просто считать.
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 24.06.2021 16:51
    +8
    xvalenok01, 24.06.2021 16:47
    1-0 дома. 0-1 в гостях. Овертайм ещё по одному каждый. Суммарно уже 2-2.. Дальше пенальти?
    А если в овертайме ктото один забьёт, а кто-то два? Суммарно 3-2. Тогда кто победитель? Фактически каждый выиграл по матчу.
    смішний? це як?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.06.2021 16:46
    +8
    Правильно сделали
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 24.06.2021 16:46
    +7
    правильно! тупое правило было!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 24.06.2021 16:45
    +6
    Плохо это или хорошо, покажет время.
    В любом случае, будет более открытый футбол.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 16:43
    +5
    Ураа
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 17:03
    +4
    xvalenok01, 24.06.2021 16:47
    1-0 дома. 0-1 в гостях. Овертайм ещё по одному каждый. Суммарно уже 2-2.. Дальше пенальти?
    А если в овертайме ктото один забьёт, а кто-то два? Суммарно 3-2. Тогда кто победитель? Фактически каждый выиграл по матчу.
    Перегрелся ?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 16:53
    +4
    xvalenok01, 24.06.2021 16:47
    1-0 дома. 0-1 в гостях. Овертайм ещё по одному каждый. Суммарно уже 2-2.. Дальше пенальти?
    А если в овертайме ктото один забьёт, а кто-то два? Суммарно 3-2. Тогда кто победитель? Фактически каждый выиграл по матчу.
    Суммарно 2:2 это как? Голов всего два забито ж. 1:1 как бы)
    Или то подсчет таймов или шо это?
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 24.06.2021 16:59
    +3
    Это правило, действительно, работало в 2 стороны.
    Когда-то Динамо Киев в сумасшедшем матче прошло Валенсию с Сильвой и Вильей, когда Кравец забил 2 гола на выезде.
    Но потом были матчи с Брагой, где были 1:1 дома и 0:0 в гостях и Динамо пролетело...
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 24.06.2021 17:08
    +2
    Краще б в овертаймах відмінили
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 24.06.2021 17:00
    +1
    Нарештi! Тепер усi будуть у рiвних умовах.
    Ссылка
    Frequent Guest
    online
      Frequent Guest, 24.06.2021 16:59
    +1
    на очереди регбийное "положение вне игры" ...
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 24.06.2021 16:59
    +1
    Зміна набуде чинності вже в наступному сезоні.
    а це коли в 22 році?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 16:59
    +1
    xvalenok01, 24.06.2021 16:57
    Один ноль каждый дома выигрывает. В овертайме каждый по одному забивает.
    Сколько суммарно получается?
    То я действительно успел и так увидеть.
    Кто больше суммарно забил тот и победил, делов-то.
    Ссылка
    MrSanya
    online
      MrSanya, 24.06.2021 16:58
    +1
    Пора было еще в 90ых задуматься об отмене...
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 24.06.2021 17:14
    0
    Нужно ещё оффсайды отменить и будет голевая феерия
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 24.06.2021 17:04
    0
    Наконец то! Дождались!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 17:03
    0
    Поручик Ржевский, 24.06.2021 16:59
    Это правило, действительно, работало в 2 стороны.
    Когда-то Динамо Киев в сумасшедшем матче прошло Валенсию с Сильвой и Вильей, когда Кравец забил 2 гола на выезде.
    Но потом были матчи с Брагой, где были 1:1 дома и 0:0 в гостях и Динамо пролетело...
    Тягомотина с Брагой, тьфу, лучше б уже пенали били и тд и то было бы веселей
    Ссылка
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