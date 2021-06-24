ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

УЕФА официально принял решение отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков. Изменение вступит в силу уже в следующем сезоне.

Комитет УЕФА по клубным соревнованиям принял решение отменить это правила еще в конце мая. Теперь же это изменение было утверждено официально.

Правило выездного гола действовало с 1965 года. Оно использовалось в Лиге чемпионов и Лиге Европы и гласило, что в двухматчевом противостоянии при равном счете преимущество имеет команда, которая забила больше голов на выезде.

Как и раньше, при равном счете команды будут выяснять сильнейшего в овертайме и, если понадобится, серии пенальти.