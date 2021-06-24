ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

УЕФА официально принял решение отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков. Изменение вступит в силу уже в следующем сезоне.
Комитет УЕФА по клубным соревнованиям принял решение отменить это правила еще в конце мая. Теперь же это изменение было утверждено официально.
Правило выездного гола действовало с 1965 года. Оно использовалось в Лиге чемпионов и Лиге Европы и гласило, что в двухматчевом противостоянии при равном счете преимущество имеет команда, которая забила больше голов на выезде.
Как и раньше, при равном счете команды будут выяснять сильнейшего в овертайме и, если понадобится, серии пенальти.
Источник — УЕФА
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А если в овертайме ктото один забьёт, а кто-то два? Суммарно 3-2. Тогда кто победитель? Фактически каждый выиграл по матчу.
Когда-то Динамо Киев в сумасшедшем матче прошло Валенсию с Сильвой и Вильей, когда Кравец забил 2 гола на выезде.
Но потом были матчи с Брагой, где были 1:1 дома и 0:0 в гостях и Динамо пролетело...
Когда-то Динамо Киев в сумасшедшем матче прошло Валенсию с Сильвой и Вильей, когда Кравец забил 2 гола на выезде.
Но потом были матчи с Брагой, где были 1:1 дома и 0:0 в гостях и Динамо пролетело...
Сколько суммарно получается?
Кто больше суммарно забил тот и победил, делов-то.
а це коли в 22 році?
Или то подсчет таймов или шо это?
Сколько суммарно получается?
А если в овертайме ктото один забьёт, а кто-то два? Суммарно 3-2. Тогда кто победитель? Фактически каждый выиграл по матчу.
Или то подсчет таймов или шо это?
А если в овертайме ктото один забьёт, а кто-то два? Суммарно 3-2. Тогда кто победитель? Фактически каждый выиграл по матчу.
А если в овертайме ктото один забьёт, а кто-то два? Суммарно 3-2. Тогда кто победитель? Фактически каждый выиграл по матчу.
Как-то справедливее все же по счету просто считать.
А если в овертайме ктото один забьёт, а кто-то два? Суммарно 3-2. Тогда кто победитель? Фактически каждый выиграл по матчу.
В любом случае, будет более открытый футбол.
А если в овертайме ктото один забьёт, а кто-то два? Суммарно 3-2. Тогда кто победитель? Фактически каждый выиграл по матчу.
А если в овертайме ктото один забьёт, а кто-то два? Суммарно 3-2. Тогда кто победитель? Фактически каждый выиграл по матчу.
Или то подсчет таймов или шо это?
Когда-то Динамо Киев в сумасшедшем матче прошло Валенсию с Сильвой и Вильей, когда Кравец забил 2 гола на выезде.
Но потом были матчи с Брагой, где были 1:1 дома и 0:0 в гостях и Динамо пролетело...
а це коли в 22 році?
Сколько суммарно получается?
Кто больше суммарно забил тот и победил, делов-то.
Когда-то Динамо Киев в сумасшедшем матче прошло Валенсию с Сильвой и Вильей, когда Кравец забил 2 гола на выезде.
Но потом были матчи с Брагой, где были 1:1 дома и 0:0 в гостях и Динамо пролетело...
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