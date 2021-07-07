Италия вышла в финал, Иванисеня – в Крыльях, пляжники не поедут в Москву

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 6 июля.

1A. Скуадра остановила фурию. Италия – первый финалист Евро!

В полуфинале подопечные Манчини переиграли Испанию по пенальти

1B. Италия в 10-й раз вышла в финал крупного турнира и 4-й раз – в финал Евро

Скуадра Адзурра выиграла чемпионат Европы только один раз, в 1968 году

2. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек перешел из Зари в российский клуб

Дмитрий Иванисеня подписал контракт на 3 года с клубом «Крылья Советов»

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Украина не едет на ЧМ в Россию. Ее заменит Швейцария

Об этом решении команды по пляжному футболу сообщили в ФИФА

3B. Под запретом! Сборная Украины по пляжному футболу не поедет на ЧМ в Москву

Украинской команде не разрешили принимать участие в финальной части мирового первенства

4A. Квалификация Лиги чемпионов. Ференцварош с Харатиным разгромил Приштину

В Европе состоялись первые матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов

4B. Лига конференций. Команда Мальты обыграла словаков в первом матче турнира

В Европе прошли поединки первого раунда квалификации Лиги конференций

5. Малиновский успешно перенес операцию

Футболист будет восстанавливаться около 45 дней

6. ФОТО. Ярмоленко отдыхает с женой после тяжелого сезона

Украинский вингер набирается сил перед новыми матчами

7A. Админресурс для встречи сборной? Фанаты выбросили флаги Украины как мусор

Игорь Мирошниченко выразил возмущение тем, что произошло в Борисполе

7B. Организаторы встречи сборной Украины опровергли скандал с флагами

Флаги Украины сложили, а после завершения мероприятия забрали

8. Есть календарь. С кем начинают сезон Металлист, Николаев и Минай

Сезон в Первой и Второй лигах стартует 25 июля

9. Бостад. Козлова стартовала с победы, Лопатецкая вылетела

Украинки по-разному стартовали на турнире в Швеции

10A. Символическая сборная Иванов мирового футбола: от Будды до царя

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков составил символическую сборную игроков по имени Иван

10B. Гаттузо хотел работать. Агент хотел еще больше

Почему тренер «Фиорентины» продержался всего 23 дня