Италия вышла в финал, Иванисеня – в Крыльях, пляжники не поедут в Москву

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 6 июля.
1A. Скуадра остановила фурию. Италия – первый финалист Евро!
В полуфинале подопечные Манчини переиграли Испанию по пенальти
1B. Италия в 10-й раз вышла в финал крупного турнира и 4-й раз – в финал Евро
Скуадра Адзурра выиграла чемпионат Европы только один раз, в 1968 году
2. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек перешел из Зари в российский клуб
Дмитрий Иванисеня подписал контракт на 3 года с клубом «Крылья Советов»
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Украина не едет на ЧМ в Россию. Ее заменит Швейцария
Об этом решении команды по пляжному футболу сообщили в ФИФА
3B. Под запретом! Сборная Украины по пляжному футболу не поедет на ЧМ в Москву
Украинской команде не разрешили принимать участие в финальной части мирового первенства
4A. Квалификация Лиги чемпионов. Ференцварош с Харатиным разгромил Приштину
В Европе состоялись первые матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов
4B. Лига конференций. Команда Мальты обыграла словаков в первом матче турнира
В Европе прошли поединки первого раунда квалификации Лиги конференций
5. Малиновский успешно перенес операцию
Футболист будет восстанавливаться около 45 дней
6. ФОТО. Ярмоленко отдыхает с женой после тяжелого сезона
Украинский вингер набирается сил перед новыми матчами
7A. Админресурс для встречи сборной? Фанаты выбросили флаги Украины как мусор
Игорь Мирошниченко выразил возмущение тем, что произошло в Борисполе
7B. Организаторы встречи сборной Украины опровергли скандал с флагами
Флаги Украины сложили, а после завершения мероприятия забрали
8. Есть календарь. С кем начинают сезон Металлист, Николаев и Минай
Сезон в Первой и Второй лигах стартует 25 июля
9. Бостад. Козлова стартовала с победы, Лопатецкая вылетела
Украинки по-разному стартовали на турнире в Швеции
10A. Символическая сборная Иванов мирового футбола: от Будды до царя
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков составил символическую сборную игроков по имени Иван
10B. Гаттузо хотел работать. Агент хотел еще больше
Почему тренер «Фиорентины» продержался всего 23 дня
Источник — Sport.ua
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