ОФИЦИАЛЬНО. Украина не едет на ЧМ в Россию. Ее заменит Швейцария

ФИФА официально проинформировала о том, что получила от Украины письмо с отказом от участия на чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве (19-29 августа).

Сборную Украины заменит Швейцария.

Несмотря на успешный отбор, УАФ и Украинская ассоциация пляжного футбола решили не ехать в страну-агрессор на соревнование.

