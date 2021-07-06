ОФИЦИАЛЬНО. Украина не едет на ЧМ в Россию. Ее заменит Швейцария

Об этом сообщили в ФИФА

  • 06.07.2021 21:01
  • 10605 просмотров
  • 61 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Украина не едет на ЧМ в Россию. Ее заменит Швейцария
© beachsoccer.org.ua

ФИФА официально проинформировала о том, что получила от Украины письмо с отказом от участия на чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве (19-29 августа).

Сборную Украины заменит Швейцария.

Несмотря на успешный отбор, УАФ и Украинская ассоциация пляжного футбола решили не ехать в страну-агрессор на соревнование.
 

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Источник — ФИФА

(35 голосов)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 06.07.2021 22:15
    0
    ArsenyPilat, 06.07.2021 22:11
    Выходит, зря ваши ребята мяч грызли в игре со швейцарцами да и не только с ними? Чинуши, как всегда, все решили за спортсменов...
    А ВЫ БУДЕТЕ СИДЕТЬ НА ПАРАШЕ---ЗА ФУТБОЛКУ С УКРАИНСКИМ КРЫМОМ
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 06.07.2021 22:11
    -3
    Выходит, зря ваши ребята мяч грызли в игре со швейцарцами да и не только с ними? Чинуши, как всегда, все решили за спортсменов...
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 06.07.2021 22:11
    -3
    Выходит, зря ваши ребята мяч грызли в игре со швейцарцами да и не только с ними? Чинуши, как всегда, все решили за спортсменов...
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 06.07.2021 22:08
    0
    Александр Науменко, 06.07.2021 21:34
    Ну і добре.
    А шо вам вельможний добре? Хлопці без заробітку залишились! Ви вважаєте, що вони отримають компенсацію? В мене є сумнів.
    Ссылка
    nebo12.88
    online
      nebo12.88, 06.07.2021 22:05
    0
    Alesana, 06.07.2021 21:49
    Да мы даже розмовляємо на кацапском (но на це ніхто не обращает вніманіє)
    яка рiзниця хохлятскiй чи кацапский ???
    Ссылка
    Webracer
    online
      Webracer, 06.07.2021 22:04
    +3
    Так! Все вірно і закономірно! Також потрібно закрити кордон з рф назавжди
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.07.2021 22:03
    -4
    Почему бы не убрать полностью транспортное сообщение между странами какое-либо или не ввести визовый режим с агрессором?
    Не разорвать дипломатические отношения, поскольку им на все наши ноты протеста до одного места?
    Торговля активная?
    Культура тоже?
    Да и не только ....
    ______________
    Увы, но по сути все упирается исключительно в $ и тут парадокс - солдаты гибнут, а торговля идет и тд и ни кого не волнуют и пленные и заключенные и прочее в этот момент.
    Необходимо быть последовательными.
    Ссылка
    nebo12.88
    online
      nebo12.88, 06.07.2021 22:02
    0
    Володимир Янишин, 06.07.2021 21:49
    Скажіть, що мова не має значення. Ко зломорд і масово за продажність перед агресором.
    А конституция Украины не считаеться?
    Вот поэтому все и началось........ИМХО
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 06.07.2021 22:02
    -1
    А я и говорил: что Швейцария да любая сборная с удовольствием займет место Украины на ЧМ.. . Ну и чинуши у вас, думают только о себе!
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 06.07.2021 22:00
    +1
    правильно сделали, у нас война с Россией, те кто думает иначе и что все хорошо в Украине, завтра пи..дуйте в воинкомат и на передовую окопы копать! каждый день убивают наших ребят, которые служат для того чтобы вам спокойно жилось и спалось
    Ссылка
    Николай Несенко
    online
      Николай Несенко, 06.07.2021 21:49
    -5
    Sori, 06.07.2021 21:06
    Позорище!!! Плавцы на чемпионате Европы в Москве золотые медали колотили и гимн Украины на всю расею играл...
    я купаясь, в крыму всегда гимн напеваю украниский.. спасибо за крым ребят, ждем киев и львов
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2021 21:49
    -1
    А можно не снимать папика и его продавать в Россию?
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 06.07.2021 21:49
    0
    Спортсменов конечно жаль, но...
    Кто его знает, как бы развивалась история, если бы в 1980-ом коллективный Запад не бойкотировал бы Олимпиаду.
    А ведь у них тоже в то время спортсмены пропустили Игры четырехлетия
    Ссылка
    Володимир Янишин
    online
      Володимир Янишин, 06.07.2021 21:49
    +1
    Скажіть, що мова не має значення. Ко зломорд і масово за продажність перед агресором.
    Ссылка
    Alesana
    online
      Alesana, 06.07.2021 21:49
    -4
    Vasyl112, 06.07.2021 21:44
    Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Украины в 2020 г., сообщила Государственная таможенная служба Украины на своей странице в Facebook.
    «Страны, из которых импортировали больше всего товаров на Украину: Китай – $8,3 млрд, Германия – $5,1 млрд, Россия – $4,6 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Китай – $7,1 млрд, Польшу – $3,3 млрд, Россию – $2,7 млрд», – говорится в сообщении.
    ... ага , а футболисты отдуваются...
    Да мы даже розмовляємо на кацапском (но на це ніхто не обращает вніманіє)
    Ссылка
    Vasyl112
    online
      Vasyl112, 06.07.2021 21:48
    0
    Vasyl112, 06.07.2021 21:46
    если в пример войну 1941-1945 ставите, тогда торговлю закрывайте,послов отзывайте..
    а то тут мы париеты, а денежку хотим.. и плевать что солдаты гибнут..
    Ссылка
    Володимир Янишин
    online
      Володимир Янишин, 06.07.2021 21:47
    -1
    Респект. Гордість нації. Лише запродаці на підтанцьовках.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.07.2021 21:46
    -3
    Vasyl112, 06.07.2021 21:44
    Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Украины в 2020 г., сообщила Государственная таможенная служба Украины на своей странице в Facebook.
    «Страны, из которых импортировали больше всего товаров на Украину: Китай – $8,3 млрд, Германия – $5,1 млрд, Россия – $4,6 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Китай – $7,1 млрд, Польшу – $3,3 млрд, Россию – $2,7 млрд», – говорится в сообщении.
    ... ага , а футболисты отдуваются...
    И чего тут никто пример с нацистами не двигает?
    Короче не поедем, + в этом есть, но совсем уж мал., а так скорее -, бо те заслужили и будут сидеть дома, а волнует ли кого-то наш протест? Да ни кого ровным счетом.
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    Vasyl112
    online
      Vasyl112, 06.07.2021 21:46
    +5
    если в пример войну 1941-1945 ставите, тогда торговлю закрывайте,послов отзывайте..
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    online
      Вадим Кузьменко, 06.07.2021 21:45
    -1
    Судя по всему пора привыкнуть к такому дебилизму
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    Sori
    online
      Sori, 06.07.2021 21:06
    +13
    Позорище!!! Плавцы на чемпионате Европы в Москве золотые медали колотили и гимн Украины на всю расею играл...
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 06.07.2021 21:05
    +13
    Шо мы ещё тем швейцарам должны ? Там чьё-то бабло в банках?
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 06.07.2021 21:19
    +11
    По-моему за 7 лет войны пора бы уже выработать какую-то государственную политику куда и когда мы едем, а куда и когда нет. А то какой-то бред получается. Вот допустим ФИДЕ полностью под РФ и 70-80% всех шахматных соревнований проводят в РФ. Вопрос: всем нашим шахматистам завязывать с шахматами? Я понимаю, когда есть выбор у условного Ордеца куда ему ехать играть, но когда выбора нет, почему мы должны делать себе в ущерб из-за того, что РФ купила все эти организации и куча соревнований проводятся у них? Я не говорю, что знаю как правильно поступать, просто этот вопрос реально пора бы решить.
    Ссылка
    Iurii
    online
      Iurii, 06.07.2021 21:03
    +11
    Уж очень оперативно приняли решение о замене сборных (((((
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 06.07.2021 21:04
    +10
    ещё и Швейцария...это нам прям двойное проникновение \
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    Vasyl112
    online
      Vasyl112, 06.07.2021 21:44
    +7
    Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Украины в 2020 г., сообщила Государственная таможенная служба Украины на своей странице в Facebook.
    «Страны, из которых импортировали больше всего товаров на Украину: Китай – $8,3 млрд, Германия – $5,1 млрд, Россия – $4,6 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Китай – $7,1 млрд, Польшу – $3,3 млрд, Россию – $2,7 млрд», – говорится в сообщении.
    ... ага , а футболисты отдуваются...
    Ссылка
    Vasyl112
    online
      Vasyl112, 06.07.2021 21:46
    +5
    если в пример войну 1941-1945 ставите, тогда торговлю закрывайте,послов отзывайте..
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    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 06.07.2021 21:38
    +5
    правильное решение. Давно пора визовый режим вводить
    Ссылка
    WhoKnows
    online
      WhoKnows, 06.07.2021 21:20
    +5
    Все вірно зробили, якби поїхали російськи пропагандони розкрутили б улюблену тему про "возз'єднання" і "одіннарот" який поссорілі політікі.
    Ссылка
    Webracer
    online
      Webracer, 06.07.2021 22:04
    +3
    Так! Все вірно і закономірно! Також потрібно закрити кордон з рф назавжди
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 06.07.2021 21:34
    +3
    Ну і добре.
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 06.07.2021 21:08
    +3
    Космозоо!!!!
    Ссылка
    WhoKnows
    online
      WhoKnows, 06.07.2021 21:44
    +2
    bullyUA, 06.07.2021 21:34
    Может советским спортсменам надо было ехать в нацистскую Германию с серпом и молотом и тату Ленина на лбу?
    савецким дидам не мешало проводить совместные парады с немецкими дидами в 1939 году после взаимной оккупации Польши
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.07.2021 21:40
    +2
    Вова Чертрогатый, 06.07.2021 21:39
    "на их языке"? а что у языка есть собственник?
    У нас українська мова, у них русский язык, вряд ли первые два например интересуют поляка у которого польский или будем считать все языки нашими или ничейными?
    Ссылка
    Олег Стець
    online
      Олег Стець, 06.07.2021 21:36
    +2
    Правильное решение ! Латентной вате, "какая разница" и просто ид...отам не понять ...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 06.07.2021 21:28
    +2
    Украина последний раз участвовала на ЧМ- 2013, потом не проходили квалифай, в 2019 году не поехали на квалифай в Россию.
    Сейчас вышли и отказались.
    А на следующий ЧМ2023 пробьемся?
    Вырванные годы!!

    Напомню Четыре всего от Европы выходят на ЧМ !
    Победа в Евролиге это хорошо + серебро и бронза.
    Но ЧМ это вершина...
    И лишать спортсменов её неправильно!
    /
    А Швейцария регулярно с 2015 на ЧМ
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 06.07.2021 21:07
    +2
    А ещё вопрос, сколько лямов за выступление, даже с учётом вылетов во всех матчах? Хотя все мы понимаем, что в пляжном футболе наши далеко не убогие как в большом!?
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 06.07.2021 22:00
    +1
    правильно сделали, у нас война с Россией, те кто думает иначе и что все хорошо в Украине, завтра пи..дуйте в воинкомат и на передовую окопы копать! каждый день убивают наших ребят, которые служат для того чтобы вам спокойно жилось и спалось
    Ссылка
    Володимир Янишин
    online
      Володимир Янишин, 06.07.2021 21:49
    +1
    Скажіть, що мова не має значення. Ко зломорд і масово за продажність перед агресором.
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 06.07.2021 21:44
    +1
    Vladislav Pohily, 06.07.2021 21:19
    По-моему за 7 лет войны пора бы уже выработать какую-то государственную политику куда и когда мы едем, а куда и когда нет. А то какой-то бред получается. Вот допустим ФИДЕ полностью под РФ и 70-80% всех шахматных соревнований проводят в РФ. Вопрос: всем нашим шахматистам завязывать с шахматами? Я понимаю, когда есть выбор у условного Ордеца куда ему ехать играть, но когда выбора нет, почему мы должны делать себе в ущерб из-за того, что РФ купила все эти организации и куча соревнований проводятся у них? Я не говорю, что знаю как правильно поступать, просто этот вопрос реально пора бы решить.
    Це як з поїздом на маЦкву
    Ссылка
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