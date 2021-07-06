ОФИЦИАЛЬНО. Украина не едет на ЧМ в Россию. Ее заменит Швейцария

ФИФА официально проинформировала о том, что получила от Украины письмо с отказом от участия на чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве (19-29 августа).
Сборную Украины заменит Швейцария.
Несмотря на успешный отбор, УАФ и Украинская ассоциация пляжного футбола решили не ехать в страну-агрессор на соревнование.
Switzerland to replace Ukraine at FIFA Beach Soccer World Cup Russia 2021™ https://t.co/5Ly3BiKo3F #BeachSoccerWC pic.twitter.com/e79PWME8tQ— FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2021
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Источник — ФИФА
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Не разорвать дипломатические отношения, поскольку им на все наши ноты протеста до одного места?
Торговля активная?
Культура тоже?
Да и не только ....
______________
Увы, но по сути все упирается исключительно в $ и тут парадокс - солдаты гибнут, а торговля идет и тд и ни кого не волнуют и пленные и заключенные и прочее в этот момент.
Необходимо быть последовательными.
Вот поэтому все и началось........ИМХО
Кто его знает, как бы развивалась история, если бы в 1980-ом коллективный Запад не бойкотировал бы Олимпиаду.
А ведь у них тоже в то время спортсмены пропустили Игры четырехлетия
«Страны, из которых импортировали больше всего товаров на Украину: Китай – $8,3 млрд, Германия – $5,1 млрд, Россия – $4,6 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Китай – $7,1 млрд, Польшу – $3,3 млрд, Россию – $2,7 млрд», – говорится в сообщении.
... ага , а футболисты отдуваются...
«Страны, из которых импортировали больше всего товаров на Украину: Китай – $8,3 млрд, Германия – $5,1 млрд, Россия – $4,6 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Китай – $7,1 млрд, Польшу – $3,3 млрд, Россию – $2,7 млрд», – говорится в сообщении.
... ага , а футболисты отдуваются...
Короче не поедем, + в этом есть, но совсем уж мал., а так скорее -, бо те заслужили и будут сидеть дома, а волнует ли кого-то наш протест? Да ни кого ровным счетом.
«Страны, из которых импортировали больше всего товаров на Украину: Китай – $8,3 млрд, Германия – $5,1 млрд, Россия – $4,6 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Китай – $7,1 млрд, Польшу – $3,3 млрд, Россию – $2,7 млрд», – говорится в сообщении.
... ага , а футболисты отдуваются...
Сейчас вышли и отказались.
А на следующий ЧМ2023 пробьемся?
Вырванные годы!!
Напомню Четыре всего от Европы выходят на ЧМ !
Победа в Евролиге это хорошо + серебро и бронза.
Но ЧМ это вершина...
И лишать спортсменов её неправильно!
/
А Швейцария регулярно с 2015 на ЧМ
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