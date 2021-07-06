Под запретом! Сборная Украины по пляжному футболу не поедет на ЧМ в Москву

УАФ и Ассоциация пляжного футбола Украины запретили сборной Украины по пляжному футболу принимать участие в чемпионате мира-2021, который пройдет с 21 по 29 августа в Москве.

Ранее украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд Европы, которые получили право сыграть на чемпионате мира.

Ранее вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался со сборной Украины и назвал цель для команды от руководства — добыть путевку на чемпионат мира в России. За это команде были обещаны призовые.

В финальной части чемпионата мира по пляжному футболу примут участие 16 команд, жеребьевка финальной стадии должна состояться в четверг, 8 июля, в Цюрихе.