Под запретом! Сборная Украины по пляжному футболу не поедет на ЧМ в Москву

Украинской команде не разрешили принимать участие в финальной части мирового первенства

  • 06.07.2021 13:49
  • 3160 просмотров
  • 23 комментария
Под запретом! Сборная Украины по пляжному футболу не поедет на ЧМ в Москву
© АПФУ

УАФ и Ассоциация пляжного футбола Украины запретили сборной Украины по пляжному футболу принимать участие в чемпионате мира-2021, который пройдет с 21 по 29 августа в Москве.

Ранее украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд Европы, которые получили право сыграть на чемпионате мира.

Ранее вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался со сборной Украины и назвал цель для команды от руководства — добыть путевку на чемпионат мира в России. За это команде были обещаны призовые.

В финальной части чемпионата мира по пляжному футболу примут участие 16 команд, жеребьевка финальной стадии должна состояться в четверг, 8 июля, в Цюрихе.

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Источник — Трибуна

(11 голосов)

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Комментарии
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 06.07.2021 14:36
    0
    UANimitzUA, 06.07.2021 14:23
    Ой. Пластинку смени, одно и тоже от горепатриотов. Южная и Северная Кореи каждый год проводят или плановые или товарищеские матчи в разных дисциплинах. И никто никого не кусает. У тебя разруха и в клозете и в голове
    Как же у гореваты с логикой плохо! Северную и Южную Корею можно сравнивать только с ФРГ и ГДР. Это искусственно разделенное коммуняками единое государство с единым народом, культурой, языком. Это сильно отличается от ситуации с Украиной и Россией, которые уже 30 лет как независимые государства, с разными этносами, с разными языками, с разной культурой, разделившиеся мирно, а не в результате Корейской войны, подписавшие тучу международных и двусторонних договоров, признающих суверенитет и целостность друг друга - а потом случился аншлюс Крыма и бурятские трактористы на Донбассе. И у нас до сих пор горячий конфликт, где на никем не признанной "границе" вообще-то постреливают. Поэтому примирение и футбольные матчи на нейтральной территории возможны только при нескольких обстоятельствах: 1) прекратят стрелять, 2) рашка вернет награбленное или Украина согласится с потерями. До тех пор горевате даже не стоит и пытаться вякать про "спорт вне политики", "адиннарот", "олимпийские принципы" вот это вот все.
    Ссылка
    d3wolta
    online
      d3wolta, 06.07.2021 14:34
    +1
    UANimitzUA, 06.07.2021 14:23
    Ой. Пластинку смени, одно и тоже от горепатриотов. Южная и Северная Кореи каждый год проводят или плановые или товарищеские матчи в разных дисциплинах. И никто никого не кусает. У тебя разруха и в клозете и в голове
    А ти ватан тепер скажи скількі корейців загинуло в конфлікті останій рік? А ти пропонуєш їхати до вбивць твоїх співгромодян? хоча як може ватан бути співгромадянином
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 06.07.2021 14:30
    -2
    Rys2575, 06.07.2021 14:09
    Правильне рішення, це те ж саме що б ми під час другої світової війни грали у фашистській Німеччині з якою воюємо. Рашизм та фашизм це одне і теж. Росія як окупант не заслуговує на те, щоб наша збірна перебувала на території цієї країни.
    Сколько раз вам напоминать - во время войны проводили спортивные игры с оккупантами.
    Как быстро вы свою историю забыли.
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 06.07.2021 14:29
    +1
    Max123, 06.07.2021 14:15
    Футбол вне политики! Ну да, ну да...
    Таке гасло є тільки у вати, будь який спорт політизований
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 06.07.2021 14:28
    +2
    west_022, 06.07.2021 14:14
    CNN мабуть подивився
    Можеш погуглити і російські ресурси - вони там пишаються тим, як блискуче провели операцію по затримці українського «шпіона». А коли знайдеш - просто закрий рот і більше не гавкай, якщо з аргументів маєш один лиш сарказм.
    Ссылка
    UANimitzUA
    online
      UANimitzUA, 06.07.2021 14:23
    -7
    Rys2575, 06.07.2021 14:09
    Правильне рішення, це те ж саме що б ми під час другої світової війни грали у фашистській Німеччині з якою воюємо. Рашизм та фашизм це одне і теж. Росія як окупант не заслуговує на те, щоб наша збірна перебувала на території цієї країни.
    Ой. Пластинку смени, одно и тоже от горепатриотов. Южная и Северная Кореи каждый год проводят или плановые или товарищеские матчи в разных дисциплинах. И никто никого не кусает. У тебя разруха и в клозете и в голове
    Ссылка
    suforza1921
    online
      suforza1921, 06.07.2021 14:22
    +4
    euro2012_za_2012euro, 06.07.2021 14:09
    Это откат назад.
    Надо было ехать, сражаться и всех победить и русских и нерусских!!!
    А якби програли, то писали б, а навіщо їхали. Срачу і воні на сайті було б, скільки можна собі уявити. Та й нічого на території ворога робити. Ми, як друга на сьогодні команда Європи, висловили таким чином свій протест рашистам. Таке рішення має право на існування, хоча в ідеалі було б, якби для нас організували матчі на мундіалі на нейтральному полі, враховуючи, що ми з рашкоторстаном у стані війни.
    Ссылка
    anonymous
    online
      anonymous, 06.07.2021 14:21
    0
    Від криків "Слава Україні", слава нашої країни не здобувається. Вона здобувається перемогами, в тому числі над москалями. Треба було їхати на ЧМ.
    Ссылка
    M@kS7777
    online
      M@kS7777, 06.07.2021 14:20
    -4
    Кто это решил тот п. .др
    Ссылка
    FunnyCat..
      FunnyCat.., 06.07.2021 14:19
    -2
    С одной стороны в логово террористов ехать не самая лучшая затея
    С другой ; как по мне решение должны были принимать сами игроки
    Ссылка
    Max123
    online
      Max123, 06.07.2021 14:15
    0
    Футбол вне политики! Ну да, ну да...
    Ссылка
    west_022
    online
      west_022, 06.07.2021 14:14
    -2
    Vitalik_Medvid, 06.07.2021 14:13
    Якщо я про щось говорю, то ця річ завжди на чомусь грунтується. Знаток, тобі ім’я Василь Василенко про щось говорить? Підозрюю, що ні. Так от - це колишній український футболіст, який зараз сидить на росіі у в’язниці «за шпіонаж». 12 років дали. Саме так - футьоліст сидить «за шпіонаж». росія - це країна -вбивця, де залишилось лише беззаконня та тотальна корупція, де кидають до в’язниці і за пост в інтернеті чи критику влади. Саме тому , їхати в цю країну - це ризик для життя.
    CNN мабуть подивився
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 06.07.2021 14:13
    +2
    euro2012_za_2012euro, 06.07.2021 14:05
    А какая угроза жизни игроков сб. Украины существовала??!
    У тебя мания преследования..
    Якщо я про щось говорю, то ця річ завжди на чомусь грунтується. Знаток, тобі ім’я Василь Василенко про щось говорить? Підозрюю, що ні. Так от - це колишній український футболіст, який зараз сидить на росіі у в’язниці «за шпіонаж». 12 років дали. Саме так - футьоліст сидить «за шпіонаж». росія - це країна -вбивця, де залишилось лише беззаконня та тотальна корупція, де кидають до в’язниці і за пост в інтернеті чи критику влади. Саме тому , їхати в цю країну - це ризик для життя.
    Ссылка
    west_022
    online
      west_022, 06.07.2021 14:13
    -2
    назло маме отморозили себе уши
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 06.07.2021 14:09
    -3
    Это откат назад.
    Надо было ехать, сражаться и всех победить и русских и нерусских!!!
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 06.07.2021 14:09
    +9
    Правильне рішення, це те ж саме що б ми під час другої світової війни грали у фашистській Німеччині з якою воюємо. Рашизм та фашизм це одне і теж. Росія як окупант не заслуговує на те, щоб наша збірна перебувала на території цієї країни.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 06.07.2021 14:06
    -5
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 06.07.2021 14:05
    +5
    А почему нельзя сделать так чтоб игры с нашими были в другой, нормальной стране? Прибалтика там недалеко
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2021 14:05
    +6
    Идиотизм да выиграйте там, да потролите самих же русских.
    Ше они ни в какой футбол играть не умеют.
    Ну блин.
    Вова Кличко Поветкина гонял по всей Москве.
    Ну ше ж вы так а?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 06.07.2021 14:05
    -14
    Vitalik_Medvid, 06.07.2021 14:01
    Абсолютно правильне рішення. Життя дорожче.
    А какая угроза жизни игроков сб. Украины существовала??!
    У тебя мания преследования..
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 06.07.2021 14:09
    +9
    Правильне рішення, це те ж саме що б ми під час другої світової війни грали у фашистській Німеччині з якою воюємо. Рашизм та фашизм це одне і теж. Росія як окупант не заслуговує на те, щоб наша збірна перебувала на території цієї країни.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2021 14:05
    +6
    Идиотизм да выиграйте там, да потролите самих же русских.
    Ше они ни в какой футбол играть не умеют.
    Ну блин.
    Вова Кличко Поветкина гонял по всей Москве.
    Ну ше ж вы так а?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 06.07.2021 14:05
    +5
    А почему нельзя сделать так чтоб игры с нашими были в другой, нормальной стране? Прибалтика там недалеко
    Ссылка
    suforza1921
    online
      suforza1921, 06.07.2021 14:22
    +4
    euro2012_za_2012euro, 06.07.2021 14:09
    Это откат назад.
    Надо было ехать, сражаться и всех победить и русских и нерусских!!!
    А якби програли, то писали б, а навіщо їхали. Срачу і воні на сайті було б, скільки можна собі уявити. Та й нічого на території ворога робити. Ми, як друга на сьогодні команда Європи, висловили таким чином свій протест рашистам. Таке рішення має право на існування, хоча в ідеалі було б, якби для нас організували матчі на мундіалі на нейтральному полі, враховуючи, що ми з рашкоторстаном у стані війни.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 06.07.2021 14:01
    +3
    Абсолютно правильне рішення. Життя дорожче.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 06.07.2021 14:28
    +2
    west_022, 06.07.2021 14:14
    CNN мабуть подивився
    Можеш погуглити і російські ресурси - вони там пишаються тим, як блискуче провели операцію по затримці українського «шпіона». А коли знайдеш - просто закрий рот і більше не гавкай, якщо з аргументів маєш один лиш сарказм.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 06.07.2021 14:13
    +2
    euro2012_za_2012euro, 06.07.2021 14:05
    А какая угроза жизни игроков сб. Украины существовала??!
    У тебя мания преследования..
    Якщо я про щось говорю, то ця річ завжди на чомусь грунтується. Знаток, тобі ім’я Василь Василенко про щось говорить? Підозрюю, що ні. Так от - це колишній український футболіст, який зараз сидить на росіі у в’язниці «за шпіонаж». 12 років дали. Саме так - футьоліст сидить «за шпіонаж». росія - це країна -вбивця, де залишилось лише беззаконня та тотальна корупція, де кидають до в’язниці і за пост в інтернеті чи критику влади. Саме тому , їхати в цю країну - це ризик для життя.
    Ссылка
    d3wolta
    online
      d3wolta, 06.07.2021 14:34
    +1
    UANimitzUA, 06.07.2021 14:23
    Ой. Пластинку смени, одно и тоже от горепатриотов. Южная и Северная Кореи каждый год проводят или плановые или товарищеские матчи в разных дисциплинах. И никто никого не кусает. У тебя разруха и в клозете и в голове
    А ти ватан тепер скажи скількі корейців загинуло в конфлікті останій рік? А ти пропонуєш їхати до вбивць твоїх співгромодян? хоча як може ватан бути співгромадянином
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 06.07.2021 14:29
    +1
    Max123, 06.07.2021 14:15
    Футбол вне политики! Ну да, ну да...
    Таке гасло є тільки у вати, будь який спорт політизований
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 06.07.2021 14:36
    0
    UANimitzUA, 06.07.2021 14:23
    Ой. Пластинку смени, одно и тоже от горепатриотов. Южная и Северная Кореи каждый год проводят или плановые или товарищеские матчи в разных дисциплинах. И никто никого не кусает. У тебя разруха и в клозете и в голове
    Как же у гореваты с логикой плохо! Северную и Южную Корею можно сравнивать только с ФРГ и ГДР. Это искусственно разделенное коммуняками единое государство с единым народом, культурой, языком. Это сильно отличается от ситуации с Украиной и Россией, которые уже 30 лет как независимые государства, с разными этносами, с разными языками, с разной культурой, разделившиеся мирно, а не в результате Корейской войны, подписавшие тучу международных и двусторонних договоров, признающих суверенитет и целостность друг друга - а потом случился аншлюс Крыма и бурятские трактористы на Донбассе. И у нас до сих пор горячий конфликт, где на никем не признанной "границе" вообще-то постреливают. Поэтому примирение и футбольные матчи на нейтральной территории возможны только при нескольких обстоятельствах: 1) прекратят стрелять, 2) рашка вернет награбленное или Украина согласится с потерями. До тех пор горевате даже не стоит и пытаться вякать про "спорт вне политики", "адиннарот", "олимпийские принципы" вот это вот все.
    Ссылка
    anonymous
    online
      anonymous, 06.07.2021 14:21
    0
    Від криків "Слава Україні", слава нашої країни не здобувається. Вона здобувається перемогами, в тому числі над москалями. Треба було їхати на ЧМ.
    Ссылка
    Max123
    online
      Max123, 06.07.2021 14:15
    0
    Футбол вне политики! Ну да, ну да...
    Ссылка
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