Украина вышла на чемпионат мира по пляжному футболу, переиграв Швейцарию

Поскольку на чемпионат мира выходят четыре лучшие команды европейской квалификации, то задача для обеих сборных была предельно ясной- победа любой ценой. И матч подтвердил эти ожидания.

С первых минут украинцы побежали в атаку и показали суперреализацию, сразу забив два гола. Швейцарцы не проигрывали в матче только неполных три минуты, пока счет был 0:0. На протяжении всей игры держалась разница в несколько голов, иногда номинальные хозяева сокращали ее до минимума, но не более.

Хет-триком отметился Щерица, забив и со штрафного, и в падении через себя. Дубль на счету Войтенко, еще один гол в своем активе имеет Заворотный. В швейцарцев самыми активными были Деян Станкович и Борер.

Отметим, что наши в конце игры не гнушались играть просто на отбой. Помогало и то, что соперники очень спешили и совершали ошибки в элементарных ситуациях. Такие проблемы возникли на последних секундах и в подопечных Костенко, но наши ребята выстояли.

Впереди - полуфинал и, самое главное, выход на чемпионат мира уже в кармане!

Отборочный турнир ЧМ-2021. 1/4 финала.

Швейцария – Украина – 5:6.

Борер, 5, Станкович, 10, 26, Годель, 24, Кесслер, 33 - Заворотный, 3, Щерица, 4, 18, 28, Войтенко, 9, 19.

Борер, 19 - Борсук, 32

Швейцария: Кесслер, Моноуд, Н. Годель, Лузер, Ванджи Чатат, Ширинзи, Рюттиманн, Г. Годель, Отт, Станкович, Борер, Спаккаротелла, Штейнеманн, Остген, Мигуэль.

Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Игорь Борсук, Пачев, Сиренко, Зборовский, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий.

Арбитр: Серхио Филипе Гомес Соарес (Португалия)

Назаре (Португалия)

ШВЕЙЦАРИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА