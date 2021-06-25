Украина вышла на чемпионат мира по пляжному футболу, переиграв Швейцарию

Безумный матч закончился нашей победой!

  • 25.06.2021 19:57
  • 3292 просмотра
  • 11 комментариев
Украина вышла на чемпионат мира по пляжному футболу, переиграв Швейцарию
© beachsoccer.com

Поскольку на чемпионат мира выходят четыре лучшие команды европейской квалификации, то задача для обеих сборных была предельно ясной- победа любой ценой. И матч подтвердил эти ожидания.

С первых минут украинцы побежали в атаку и показали суперреализацию, сразу забив два гола. Швейцарцы не проигрывали в матче только неполных три минуты, пока счет был 0:0. На протяжении всей игры держалась разница в несколько голов, иногда номинальные хозяева сокращали ее до минимума, но не более.

Хет-триком отметился Щерица, забив и со штрафного, и в падении через себя. Дубль на счету Войтенко, еще один гол в своем активе имеет Заворотный. В швейцарцев самыми активными были Деян Станкович и Борер.

Отметим, что наши в конце игры не гнушались играть просто на отбой. Помогало и то, что соперники очень спешили и совершали ошибки в элементарных ситуациях. Такие проблемы возникли на последних секундах и в подопечных Костенко, но наши ребята выстояли.

Впереди - полуфинал и, самое главное, выход на чемпионат мира уже в кармане!

Отборочный турнир ЧМ-2021. 1/4 финала.

Швейцария – Украина – 5:6.

 Борер, 5, Станкович, 10, 26, Годель, 24, Кесслер, 33 - Заворотный, 3, Щерица, 4, 18, 28, Войтенко, 9, 19.

 Борер, 19 - Борсук, 32

Швейцария: Кесслер, Моноуд, Н. Годель, Лузер, Ванджи Чатат, Ширинзи, Рюттиманн, Г. Годель, Отт, Станкович, Борер, Спаккаротелла, Штейнеманн, Остген, Мигуэль.

Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Игорь Борсук, Пачев, Сиренко, Зборовский, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий.

Арбитр: Серхио Филипе Гомес Соарес (Португалия)

Назаре (Португалия)

ШВЕЙЦАРИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 25.06.2021 20:23
    +3
    да украинцы молодцы
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 25.06.2021 20:20
    +2
    Дави кантонів !)))
    Ссылка
    Ultimate Gandhi
    online
      Ultimate Gandhi, 25.06.2021 20:20
    0
    Все равно не поедут в Россию, на отбор на прошлый ЧМ они не поехали, значит думаю и на ЧМ не поедут... увы и ах...
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 25.06.2021 20:16
    +1
    Жаль что девчата проиграли их милковым коровам.(
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 25.06.2021 20:14
    +4
    vizuals, 25.06.2021 20:05
    Я щось пропустив, що за дісква?
    Сборная из большого футбола. Из лиги наций группы А нас убрали, а Швейцарию оставили. Матч не состоялся не по нашей вине, но присудили поражение нам.
    Ссылка
    Vozik YouTube
    online
      Vozik YouTube, 25.06.2021 20:08
    +7
    Ура! Наконец то ПНХ услышит свою песню у себя в столице. И пусть только попробует гостям чемпионата своей гвардией за неё что-то сделать.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 25.06.2021 20:07
    +7
    Надеюсь финальную часть нам покажут.
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 25.06.2021 20:06
    +11
    Юрий Щербань, 25.06.2021 19:59
    Получите сыроеды за дисквалификацию нашей сборной из лиги наций будем вас мочить во всех турнирах
    Сырники и тут себя вели как гниды, постоянно просили пенальти.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.06.2021 20:05
    -3
    Юрий Щербань, 25.06.2021 19:59
    Получите сыроеды за дисквалификацию нашей сборной из лиги наций будем вас мочить во всех турнирах
    Я щось пропустив, що за дісква?
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 25.06.2021 20:02
    +8
    Молодцы парни!!!
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 25.06.2021 19:59
    +17
    Получите сыроеды за дисквалификацию нашей сборной из лиги наций будем вас мочить во всех турнирах
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 25.06.2021 19:59
    +17
    Получите сыроеды за дисквалификацию нашей сборной из лиги наций будем вас мочить во всех турнирах
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 25.06.2021 20:06
    +11
    Юрий Щербань, 25.06.2021 19:59
    Получите сыроеды за дисквалификацию нашей сборной из лиги наций будем вас мочить во всех турнирах
    Сырники и тут себя вели как гниды, постоянно просили пенальти.
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 25.06.2021 20:02
    +8
    Молодцы парни!!!
    Ссылка
    Vozik YouTube
    online
      Vozik YouTube, 25.06.2021 20:08
    +7
    Ура! Наконец то ПНХ услышит свою песню у себя в столице. И пусть только попробует гостям чемпионата своей гвардией за неё что-то сделать.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 25.06.2021 20:07
    +7
    Надеюсь финальную часть нам покажут.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 25.06.2021 20:14
    +4
    vizuals, 25.06.2021 20:05
    Я щось пропустив, що за дісква?
    Сборная из большого футбола. Из лиги наций группы А нас убрали, а Швейцарию оставили. Матч не состоялся не по нашей вине, но присудили поражение нам.
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 25.06.2021 20:23
    +3
    да украинцы молодцы
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 25.06.2021 20:20
    +2
    Дави кантонів !)))
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 25.06.2021 20:16
    +1
    Жаль что девчата проиграли их милковым коровам.(
    Ссылка
    Ultimate Gandhi
    online
      Ultimate Gandhi, 25.06.2021 20:20
    0
    Все равно не поедут в Россию, на отбор на прошлый ЧМ они не поехали, значит думаю и на ЧМ не поедут... увы и ах...
    Ссылка
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