В пятницу, 25 июня, сборная Украины по пляжному футболу проведет четвертьфинальный поединок отборочного турнира чемпионата мира, который в этом году пройдет в России. Соперником нашей команды станет сборная Швейцарии. Матч пройдет в Назаре (Португалия) и начнется в 18:45 по киевскому времени.

В финальную часть ЧМ-2021 выходят четыре лучшие команды отборочного турнира. Таким образом, «сине-желтые» и швейцарцы будут фактически будут оспаривать путевку на мировое первенство. На групповой стадии украинцы обыграли Турцию (7:5) и Казахстан (6:1), после чего проиграли Португалии (0:1). «Нати» в своей группе обыграли Эстонию (12:4), Азербайджан (8:5) и Францию (6:5).

Отборочный турнир ЧМ-2021. 1/4 финала.

25 июня

17:30. Беларусь – Германия

18:45. Швейцария – Украина

20:15. Италия – Испания

21:30. Португалия – Азербайджан

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швейцария – Украина.