Квалификация Лиги чемпионов. Ференцварош с Харатиным разгромил Приштину

В Европе состоялись первые матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2021/22.
Венгерский «Ференцварош» с украинцем Игорем Харатиным в составе разгромила «Приштину» (3:0).
Эстонская «Флора» победила «Хибернианс» из Мальты (2:0). ХИК из Финляндии обыграл чемпиона Черногории, «Будучност» –со счетом 3:1.
Ответные матчи пройдут 13 и 14 июля.
Лига чемпионов 2021/22
Квалификация Q1. Первые матчи, 6 июля
«Ференцварош» (Венгрия) – «Приштина» (Косово) – 3:0
Голы: Нгуен, 71, Мае, 74, Блажич, 78.
Будапешт. Стадион «Групама Арена».
«Флора» (Эстония) – «Хибернианс» (Мальта) – 2:0
Голы: Саппинен, 75, 89.
Таллинн. Стадион «А Ле Кок Арена».
ХИК (Финляндия) – «Будучност» (Черногория) – 3:1
Голы: Риски, 5, Валенчич, 7, Саксела, 13 – Раичкович, 25.
Хельсинки. Стадион «Телиа 5G-Арена».
Источник — Sport.ua
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