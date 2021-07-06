Флора
2 : 0
Хибернианс
06.07.2021, FT

Квалификация Лиги чемпионов. Ференцварош с Харатиным разгромил Приштину

В Европе состоялись первые матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов

  • 06.07.2021 21:23
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Квалификация Лиги чемпионов. Ференцварош с Харатиным разгромил Приштину
© Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Харатин (справа)

В Европе состоялись первые матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2021/22.

Венгерский «Ференцварош» с украинцем Игорем Харатиным в составе разгромила «Приштину» (3:0).

Эстонская «Флора» победила «Хибернианс» из Мальты (2:0). ХИК из Финляндии обыграл чемпиона Черногории, «Будучност» –со счетом 3:1.

Ответные матчи пройдут 13 и 14 июля.

Лига чемпионов 2021/22

Квалификация Q1. Первые матчи, 6 июля

«Ференцварош» (Венгрия) – «Приштина» (Косово) – 3:0

Голы: Нгуен, 71, Мае, 74, Блажич, 78.

Будапешт. Стадион «Групама Арена».

«Флора» (Эстония) – «Хибернианс» (Мальта) – 2:0

Голы: Саппинен, 75, 89.

Таллинн. Стадион «А Ле Кок Арена».

ХИК (Финляндия) – «Будучност» (Черногория) – 3:1

Голы: Риски, 5, Валенчич, 7, Саксела, 13 – Раичкович, 25.

Хельсинки. Стадион «Телиа 5G-Арена».

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Источник — Sport.ua

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