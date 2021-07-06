ФОТО. Ярмоленко отдыхает с женой после тяжелого сезона

31-летний вингер английского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко отдыхает со своей женой Инной после завершения выступлений «сине-желтых» на Евро-2020, где украинская команда проиграла Англии (0:4) в четвертьфинале.
«Моя любовь», — прокомментировала Инна совместное фото с Андреем.
Ярмоленко принял участие во всех пяти матчах сборной Украины на Евро, где забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.