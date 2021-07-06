ФОТО. Ярмоленко отдыхает с женой после тяжелого сезона

31-летний вингер английского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко отдыхает со своей женой Инной после завершения выступлений «сине-желтых» на Евро-2020, где украинская команда проиграла Англии (0:4) в четвертьфинале.

«Моя любовь», — прокомментировала Инна совместное фото с Андреем.

Ярмоленко принял участие во всех пяти матчах сборной Украины на Евро, где забил два мяча и отдал две результативные передачи.