ФОТО. Ярмоленко отдыхает с женой после тяжелого сезона

Украинский вингер набирается сил перед новыми матчами

  • 06.07.2021 17:57
  • 5604 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Ярмоленко отдыхает с женой после тяжелого сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний вингер английского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко отдыхает со своей женой Инной после завершения выступлений «сине-желтых» на Евро-2020, где украинская команда проиграла Англии (0:4) в четвертьфинале.

«Моя любовь», — прокомментировала Инна совместное фото с Андреем.

Ярмоленко принял участие во всех пяти матчах сборной Украины на Евро, где забил два мяча и отдал две результативные передачи.

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Источник — Instagram

(18 голосов)

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Комментарии
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 06.07.2021 18:55
    0
    Ну автор явно провокатор
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 06.07.2021 18:22
    -1
    Після важкого сезону? Так Ярмола провів всього декілька матчів в минулому сезоні.
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    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 06.07.2021 18:55
    0
    Ну автор явно провокатор
    Ссылка
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