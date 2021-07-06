Организаторы встречи сборной Украины опровергли скандал с флагами

Бывший пресс-атташе сборной Украины Игорь Мирошниченко написал эмоциональный пост о встрече сборной Украины в аэропорту Борисполь. Мирошниченко высказал возмущение тем, что флаги Украины после завершения мероприятия выбросили «вниз на кучу, как мусор».

По словам организаторов акции встречи сборной, флаги Украины никто не выбрасывал.

«Прилет сборной задерживался и на время ожидания, фанаты сложили флаги на специально разложенной бумаге. По завершению мероприятия флаги, которые принадлежат организаторам, были собраны. Те флаги, которые принадлежали фанам, они забрали с собой», - сообщили Sport.ua организаторы встречи сборной Украины.

Cборная Украины впервые в истории вышла из группы на Евро, дойдя до четвертьфинала. В 1/4 финала «сине-желтые» уступили сборной Англии – 0:4.

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