Организаторы встречи сборной Украины опровергли скандал с флагами

Флаги Украины сложили, а после завершения мероприятия забрали

  • 06.07.2021 17:35
  • 3425 просмотров
  • 9 комментариев
Организаторы встречи сборной Украины опровергли скандал с флагами
© УАФ

Бывший пресс-атташе сборной Украины Игорь Мирошниченко написал эмоциональный пост о встрече сборной Украины в аэропорту Борисполь. Мирошниченко высказал возмущение тем, что флаги Украины после завершения мероприятия выбросили «вниз на кучу, как мусор».

По словам организаторов акции встречи сборной, флаги Украины никто не выбрасывал.

«Прилет сборной задерживался и на время ожидания, фанаты сложили флаги на специально разложенной бумаге. По завершению мероприятия флаги, которые принадлежат организаторам, были собраны. Те флаги, которые принадлежали фанам, они забрали с собой», - сообщили Sport.ua организаторы встречи сборной Украины.

Cборная Украины впервые в истории вышла из группы на Евро, дойдя до четвертьфинала. В 1/4 финала «сине-желтые» уступили сборной Англии – 0:4.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Андрей Саламаха
      Андрей Саламаха, 06.07.2021 18:54
    +2
    А хто організовав зустріч? Чи самі вболювальники натхнені "суперовою" та "героїчною" грою зібрної в єдиному пориві поїхали вітати "самовідданих синів" з "ВЕЛИКИМ УСПІХОМ" та раптово склали на папір державні прапори. Куди дивилися організатори "масовки"! Одним словом- ГАНЬБА.
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 06.07.2021 18:52
    +2
    А навіщо ці ШТУЧНІ зустрічі, коли ЗАСЛУЖАТЬ вся країна сама їх ЗУСТРІНЕ... На разі нехай із державної мови на офіційних заходах розпочнуть, над а мотивацією на хвилі ПАТРІОТИЗМУ попрацюють та зрозуміють, що представляють 40 млн країну. а не СЕБЕ рідного...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.07.2021 18:50
    +3
    Ну ми тут на сайті розуміємо, що до чого. Але велика кількість людей реально в це вірить. І це робиться саме для цієї частини суспільства
    Ссылка
    Pixelman
      Pixelman, 06.07.2021 18:34
    +2
    На фото прям видно как сложено...Ведь очевидно, что эта "поддержка" была организована, будь то обычные болельщики, все флаги бы сразу забирались бы с собой. Видимо нас вообще ща полных дебилов считают
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 06.07.2021 17:54
    +5
    Мы проверили конечно же...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 06.07.2021 17:46
    +4
    "Тот, кого нельзя называть..."
    Почему для пиара везде упоминается Эпицентр, а как обхезались - организатор????
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 17:46
    +2
    Оч убедительно
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 06.07.2021 17:45
    +5
    И где там бумага? Там кучу свалено
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 06.07.2021 17:45
    +4
    БАЛАБОЛЫ---ФОТОФАКТ ЕСТЬ--СОВКОВЫЕ ПРИХЛЕБАТЕЛИ ИЗ ЭПИЦЕНТРА
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 06.07.2021 17:54
    +5
    Мы проверили конечно же...
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 06.07.2021 17:45
    +5
    И где там бумага? Там кучу свалено
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 06.07.2021 17:46
    +4
    "Тот, кого нельзя называть..."
    Почему для пиара везде упоминается Эпицентр, а как обхезались - организатор????
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 06.07.2021 17:45
    +4
    БАЛАБОЛЫ---ФОТОФАКТ ЕСТЬ--СОВКОВЫЕ ПРИХЛЕБАТЕЛИ ИЗ ЭПИЦЕНТРА
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.07.2021 18:50
    +3
    Ну ми тут на сайті розуміємо, що до чого. Але велика кількість людей реально в це вірить. І це робиться саме для цієї частини суспільства
    Ссылка
    Андрей Саламаха
    online
      Андрей Саламаха, 06.07.2021 18:54
    +2
    А хто організовав зустріч? Чи самі вболювальники натхнені "суперовою" та "героїчною" грою зібрної в єдиному пориві поїхали вітати "самовідданих синів" з "ВЕЛИКИМ УСПІХОМ" та раптово склали на папір державні прапори. Куди дивилися організатори "масовки"! Одним словом- ГАНЬБА.
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 06.07.2021 18:52
    +2
    А навіщо ці ШТУЧНІ зустрічі, коли ЗАСЛУЖАТЬ вся країна сама їх ЗУСТРІНЕ... На разі нехай із державної мови на офіційних заходах розпочнуть, над а мотивацією на хвилі ПАТРІОТИЗМУ попрацюють та зрозуміють, що представляють 40 млн країну. а не СЕБЕ рідного...
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 06.07.2021 18:34
    +2
    На фото прям видно как сложено...Ведь очевидно, что эта "поддержка" была организована, будь то обычные болельщики, все флаги бы сразу забирались бы с собой. Видимо нас вообще ща полных дебилов считают
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 17:46
    +2
    Оч убедительно
    Ссылка
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