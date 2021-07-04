ФОТО. «Мы чувствовали вашу поддержку». Как болельщики встретили сборную

Главный тренер команды Андрей Шевченко поблагодарил фанатов

  • 04.07.2021 22:41
  • 428 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. «Мы чувствовали вашу поддержку». Как болельщики встретили сборную
© УАФ

4 июля в аэропорту Борисполь состоялась торжественная встреча отечественной футбольной общественности со сборной Украины, которая впервые в истории попала в восьмерку лучших в Европе.

Собрались тысячи украинцев с национальной символикой, которые приветствовали сборную скандированием и аплодисментами. К событию также присоединились известные звезды украинской эстрады - лидер группы ТНМК Фоззи, солист группы СКАЙ Олег Собчук и рэпер Ярмак, которые вместе с болельщиками выполнили в честь команды Гимн Украины.

Главный тренер команды Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков: «Я благодарен вам за такую ​​поддержку. Вы даже не представляете, как это было важно, когда мы выходили на матчи. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду, кто болел за нас в Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку. Я благодарен ребятам за самоотдачу, за желание и за тот футбол, который они продемонстрировали. Слава Украине!»

ФОТО. «Мы чувствовали вашу поддержку». Как болельщики встретили сборную

kak-bolelshchiki-vstretili-sbornuyu-ukrainy-s-evro-2020
kak-bolelshchiki-vstretili-sbornuyu-ukrainy-s-evro-2020-foto-1
kak-bolelshchiki-vstretili-sbornuyu-ukrainy-s-evro-2020-foto-2
kak-bolelshchiki-vstretili-sbornuyu-ukrainy-s-evro-2020-foto-3
kak-bolelshchiki-vstretili-sbornuyu-ukrainy-s-evro-2020-foto-4
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    kiev66
    online
      kiev66, 04.07.2021 22:54
    0
    езультат на Евро исторический. однозначно. Слабовата память у этих лохов англичан. 1988 году этих пижонов возили так, что мало не показалось. Протасов три раза выход один на один не реализовал. 1-6 реальная цифра и игра. Это уровень. Эти лохи с Кейном и не просматривались бы. Браво Шевченко и команда. Итоговая таблица говорит о многом. Подвиг спортивный без комментов. Слава Украине!
    Ссылка
    kiev66
    online
      kiev66, 04.07.2021 22:54
    0
    езультат на Евро исторический. однозначно. Слабовата память у этих лохов англичан. 1988 году этих пижонов возили так, что мало не показалось. Протасов три раза выход один на один не реализовал. 1-6 реальная цифра и игра. Это уровень. Эти лохи с Кейном и не просматривались бы. Браво Шевченко и команда. Итоговая таблица говорит о многом. Подвиг спортивный без комментов. Слава Украине!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности