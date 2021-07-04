4 июля в аэропорту Борисполь состоялась торжественная встреча отечественной футбольной общественности со сборной Украины, которая впервые в истории попала в восьмерку лучших в Европе.
Собрались тысячи украинцев с национальной символикой, которые приветствовали сборную скандированием и аплодисментами. К событию также присоединились известные звезды украинской эстрады - лидер группы ТНМК Фоззи, солист группы СКАЙ Олег Собчук и рэпер Ярмак, которые вместе с болельщиками выполнили в честь команды Гимн Украины.
Главный тренер команды Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков: «Я благодарен вам за такую поддержку. Вы даже не представляете, как это было важно, когда мы выходили на матчи. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду, кто болел за нас в Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку. Я благодарен ребятам за самоотдачу, за желание и за тот футбол, который они продемонстрировали. Слава Украине!»
ФОТО. «Мы чувствовали вашу поддержку». Как болельщики встретили сборную
Источник — Украинская ассоциация футбола
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