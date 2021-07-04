ВИДЕО. Болельщики встречают сборную Украины, вернувшуюся с Евро-2020

Команда Андрея Шевченко прибыла в Киев

  • 04.07.2021 17:43
  • 2186 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Болельщики встречают сборную Украины, вернувшуюся с Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Сегодня, 4 июля, сборная Украины возвращается в Киев после выступления на Евро-2020.

Напомним, команда Андрея Шевченко на чемпионате Европы дошла до четвертьфинала, попав в топ-8 лучших сборных континента.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию встречи.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.07.2021 18:11
    0
    Student259, 04.07.2021 18:06
    Нет результата ?
    А какой результат ты лично ждал ? Выиграешь ЧЕ?
    Борьбу в каждом матче и игру, как говорит мистер Э значит структуру. А в итоге пшик получили. Кроме матче со шведами, никакой борьбы и не было. Половина команды переоценные звездуны
    Ссылка
    Student259
    online
      Student259, 04.07.2021 18:06
    +2
    Александр Шевченко, 04.07.2021 18:02
    Жесть, кого там встречать и за что? Ни игры не результата. Встречать могут так только чехов, швейцарцев, датчан, а не вот этот вот сброд безхарактерный с мистером значит э
    Нет результата ?
    А какой результат ты лично ждал ? Выиграешь ЧЕ?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.07.2021 18:02
    -3
    tadb, 04.07.2021 18:01
    Лузер тут тільки ти, розкажи нам всім чого ти досягнув в свому житті.
    Она как бы женщина и права, кстати
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.07.2021 18:02
    -4
    Жесть, кого там встречать и за что? Ни игры не результата. Встречать могут так только чехов, швейцарцев, датчан, а не вот этот вот сброд безхарактерный с мистером значит э
    Ссылка
    tadb
    online
      tadb, 04.07.2021 18:01
    +5
    manticora1990, 04.07.2021 17:55
    было бы кого встречать..
    лузеры!! игры нет!!
    Лузер тут тільки ти, розкажи нам всім чого ти досягнув в свому житті.
    Ссылка
    tadb
    online
      tadb, 04.07.2021 18:01
    +5
    manticora1990, 04.07.2021 17:55
    было бы кого встречать..
    лузеры!! игры нет!!
    Лузер тут тільки ти, розкажи нам всім чого ти досягнув в свому житті.
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 04.07.2021 17:55
    -7
    было бы кого встречать..
    лузеры!! игры нет!!
    Ссылка
    tadb
    online
      tadb, 04.07.2021 18:01
    +5
    manticora1990, 04.07.2021 17:55
    было бы кого встречать..
    лузеры!! игры нет!!
    Лузер тут тільки ти, розкажи нам всім чого ти досягнув в свому житті.
    Ссылка
    tadb
    online
      tadb, 04.07.2021 18:01
    +5
    manticora1990, 04.07.2021 17:55
    было бы кого встречать..
    лузеры!! игры нет!!
    Лузер тут тільки ти, розкажи нам всім чого ти досягнув в свому житті.
    Ссылка
    Student259
    online
      Student259, 04.07.2021 18:06
    +2
    Александр Шевченко, 04.07.2021 18:02
    Жесть, кого там встречать и за что? Ни игры не результата. Встречать могут так только чехов, швейцарцев, датчан, а не вот этот вот сброд безхарактерный с мистером значит э
    Нет результата ?
    А какой результат ты лично ждал ? Выиграешь ЧЕ?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.07.2021 18:11
    0
    Student259, 04.07.2021 18:06
    Нет результата ?
    А какой результат ты лично ждал ? Выиграешь ЧЕ?
    Борьбу в каждом матче и игру, как говорит мистер Э значит структуру. А в итоге пшик получили. Кроме матче со шведами, никакой борьбы и не было. Половина команды переоценные звездуны
    Ссылка
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