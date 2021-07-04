ВИДЕО. Болельщики встречают сборную Украины, вернувшуюся с Евро-2020

Сегодня, 4 июля, сборная Украины возвращается в Киев после выступления на Евро-2020.
Напомним, команда Андрея Шевченко на чемпионате Европы дошла до четвертьфинала, попав в топ-8 лучших сборных континента.
Предлагаем вашему вниманию трансляцию встречи.
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Источник — Sport.ua
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А какой результат ты лично ждал ? Выиграешь ЧЕ?
А какой результат ты лично ждал ? Выиграешь ЧЕ?
лузеры!! игры нет!!
лузеры!! игры нет!!
лузеры!! игры нет!!
лузеры!! игры нет!!
лузеры!! игры нет!!
А какой результат ты лично ждал ? Выиграешь ЧЕ?
А какой результат ты лично ждал ? Выиграешь ЧЕ?
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