Админресурс для встречи сборной? Фанаты выбросили флаги Украины как мусор

Игорь Мирошниченко выразил возмущение тем, что произошло в Борисполе

  • 06.07.2021 06:45
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Админресурс для встречи сборной? Фанаты выбросили флаги Украины как мусор
© Facebook

Бывший спортивный журналист Игорь Мирошниченко выразил возмущение тем, что произошло в Борисполе после прилета сборной Украины.

Команду Андрея Шевченко, которая добралась до четвертьфинала Евро-2020, в аэропорту встретили болельщики, но после мероприятия они выбросили флаги как мусор.

Общественный и политический деятель, народный депутат Украины VII созыва Игорь Мирошниченко в сети Facebook указал, что для встречи команды Андрея Шевченко был задействован админресурс:

«Ненавижу, когда телевидение пытается совать мне в голову фуфло. Как у бывшего телевизионщика и политика, извините, у меня профессиональная деформация.

Поэтому, там, где большинство из вас видит, как горячие болельщики массово в аэропорту встречают национальную сборную, я вижу только организованную группу людей, которых то ли за деньги, то ли за другие преференции, или с использованием админресурса, привезли в аэропорт и раздали одинаковые новенькие флаги на новеньких удочках.

Флагов, как бывает в таких случаях, больше, чем знаменосцев, поэтому приходится носить по несколько в каждой руке. Ну, а когда миссия выполнена, национальные флаги выбрасывают вниз на кучу, как мусор.

Именно тот мусор, за который игроки и тренер сборной полиглот Андрюша Шевченко имеет всех нас, украинцев. Потому что выполнив обязательную ритуальную процедуру с выполнением «славня», англо-италоязычный главный тренер из Двиркивщины не смог выдавить из себя пару слов благодарности на украинском тем, кто действительно за сборную искренне болел и, возможно, среди организованной толпы искренне, а не по принуждению, затесался.

До тех пор, пока публичным русскоязычным лицам в стране принудительно не доставят переводчиков, а мы не заставим общим осуждением их невежества себя уважать, ничего в Украине не изменится».

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Источник — Facebook

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