Италия в 10-й раз вышла в финал крупного турнира и 4-й раз – в финал Евро

Скуадра Адзурра выиграла чемпионат Европы только один раз, в 1968 году

  • 07.07.2021 02:25
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Италия в 10-й раз вышла в финал крупного турнира и 4-й раз – в финал Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020, обыграв Испанию по пенальти (1:1, пен – 4:2).

Итальянцев сыграют в 10-й раз в финале крупного турнира (чемпионата мира или Европы). Больше финалов только у Германии (14). Итальянцы один раз выиграли чемпионат Европы и 4 раза – чемпионат мира.

Для итальянцев это будет 4-й финал Евро. Скуадра Адзурра выиграла турнир один раз: в 1968 году итальянцы в переигровке одолели Югославию (2:0). Больше финалов только у сборной Германии (6).

Соперник сборной Италии определится 7 июня в Лондоне на «Уэмбли» в матче Англия — Дания. Финал пройдет 11 июля на этой же арене.

Евро-2020

Лондон, Англия

1/2 финала

  • 6 июля. 22:00. Италия – Испания – 1:1 (пен. 4:2)
  • 7 июля. 22:00. Англия – Дания

Финал

  • 11 июля. 22:00. Италия – Англия / Дания

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Источник — Sport.ua

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