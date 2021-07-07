Италия в 10-й раз вышла в финал крупного турнира и 4-й раз – в финал Евро

Сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020, обыграв Испанию по пенальти (1:1, пен – 4:2).
Итальянцев сыграют в 10-й раз в финале крупного турнира (чемпионата мира или Европы). Больше финалов только у Германии (14). Итальянцы один раз выиграли чемпионат Европы и 4 раза – чемпионат мира.
Для итальянцев это будет 4-й финал Евро. Скуадра Адзурра выиграла турнир один раз: в 1968 году итальянцы в переигровке одолели Югославию (2:0). Больше финалов только у сборной Германии (6).
Соперник сборной Италии определится 7 июня в Лондоне на «Уэмбли» в матче Англия — Дания. Финал пройдет 11 июля на этой же арене.
Евро-2020
Лондон, Англия
1/2 финала
- 6 июля. 22:00. Италия – Испания – 1:1 (пен. 4:2)
- 7 июля. 22:00. Англия – Дания
Финал
- 11 июля. 22:00. Италия – Англия / Дания
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Источник — Sport.ua
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