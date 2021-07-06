Папа Гуйе завершил карьеру игрока

Сенегальский защитник будет работать в менеджменте «Металлиста»

  • 06.07.2021 17:18
  • 602 просмотра
  • 1 комментарий
Папа Гуйе завершил карьеру игрока
© Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний сенегальский защитник «Металлиста» Папа Гуйе завершил игровую карьеру. При этом с большой долей вероятности Гуйе останется в «Металлисте» и будет работать в менеджменте клуба.

Папа Гуйе играл за «Металлист» с 2006 по 2014 годы, а затем защищал цвета команды в 2020–2021 годах, когда она выступала во Второй лиге под брендом «Металл» (8 матчей, 1 гол).

Также Папа поиграл за сенегальский «Дуанес», украинские «Волынь», «Днепр», «Карпаты» и «Днепр-1», российский «Ростов» и казахстанский «Актобе».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности