Папа Гуйе завершил карьеру игрока

37-летний сенегальский защитник «Металлиста» Папа Гуйе завершил игровую карьеру. При этом с большой долей вероятности Гуйе останется в «Металлисте» и будет работать в менеджменте клуба.

Папа Гуйе играл за «Металлист» с 2006 по 2014 годы, а затем защищал цвета команды в 2020–2021 годах, когда она выступала во Второй лиге под брендом «Металл» (8 матчей, 1 гол).

Также Папа поиграл за сенегальский «Дуанес», украинские «Волынь», «Днепр», «Карпаты» и «Днепр-1», российский «Ростов» и казахстанский «Актобе».