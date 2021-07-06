Бостад. Козлова стартовала с победы, Лопатецкая вылетела

Сегодня две украинские теннисистки, Катерина Козлова и Дарья Лопатецкая, стартовали на грунтовом челленджере в шведском Бостаде.

Козлова в первом раунде в двух сетах обыграла россиянку Наталью Вихлянцеву – 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час и 40 минут. Во втором раунде Козлова сыграет с победителем матча Шериф Маяр Абдельазиз – Франческа Джонс.

А вот Дарья Лопатецкая борьбу на турнире прекратила. Она в двух сетах проиграла швейцарке Леони Кюнг – 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час и 39 минут.