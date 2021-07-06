Бостад. Козлова стартовала с победы, Лопатецкая вылетела

Украинки по-разному стартовали на турнире в Швеции

  • 06.07.2021 16:59
  • 256 просмотров
  • 1 комментарий
Бостад. Козлова стартовала с победы, Лопатецкая вылетела
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Сегодня две украинские теннисистки, Катерина Козлова и Дарья Лопатецкая, стартовали на грунтовом челленджере в шведском Бостаде.

Козлова в первом раунде в двух сетах обыграла россиянку Наталью Вихлянцеву – 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час и 40 минут. Во втором раунде Козлова сыграет с победителем матча Шериф Маяр Абдельазиз – Франческа Джонс.

А вот Дарья Лопатецкая борьбу на турнире прекратила. Она в двух сетах проиграла швейцарке Леони Кюнг – 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час и 39 минут.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Pavel K
    online
      Pavel K, 06.07.2021 17:54
    0
    Да что ж такое с Лопатецкой???!
    Ссылка
    Pavel K
    online
      Pavel K, 06.07.2021 17:54
    0
    Да что ж такое с Лопатецкой???!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности