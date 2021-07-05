Козлова и Лопатецкая узнали соперниц на турнире в Бостаде

Состоялась жеребьёвка турнира WTA125 в Швеции, где в основной сетке сыграют две украинки.



Катерина Козлова (№157 WTA) в первом круге основы сразится с Натальей Вихлянцевой из России (№165 WTA).



Дарья Лопатецкая (№446 WTA), которая заявилась на турнир по «защищенному» рейтингу, начнет соревнования против швейцарки Леони Кунг (№158 WTA).



Козлова также сыграет и в парном разряде в дуэте с Кэти Волынец из США. В первом круге их соперницами будут Ребекка Петерсон (Швеция) и Майяр Шериф (Египет).