Гаттузо хотел работать. Агент хотел еще больше

Рокко Коммиссо надеялся, что это назначение все изменит.

После тяжелых 18 месяцев в качестве владельца «Фиорентины» он наконец был доволен своим новым тренером. Он купил клуб в 2019, и с тех пор сменилось уже пять наставников. Но Гаттузо внушал уверенность. Он излучал целеустремленность, правильный настрой и профессионализм. Он — специалист, которых мало.

Но болельщики так и не увидели, на что способен новый босс. 17 июня, спустя всего 23 дня после назначения, Гаттузо и след простыл. На веб-сайте появилась короткая новость, которая просто резюмировала, что клуб и специалист решили расстаться.

Причина, как всегда, заключалась в деньгах и игроках. Но в самом сердце раздора — отношения Гаттузо с агентом Жорже Мендешем, чье влияние на современный футбол попросту невозможно переоценить.

Что-то точно сказать сложно: все детали недолгого пребывания Гаттузо скрыты за многочисленными договорами о неразглашении, которые подписали и тренер, и клуб. Но в «Фиорентине», говорят инсайдеры, проблемы начались с первого же дня.

Почти сразу Гаттузо, недавно поработавший с «Миланом» и «Наполи», предоставил руководству список из трех трансферных целей. Двое из игроков были клиентами Мендеша, и все три выступают за команды, которые опираются на опыт Мендеша выбивать максимально высокие цены. Это, как сообщается, сразу насторожило руководство — и особенно американских владельцев, которые изрядно устали бодаться с европейскими «суперагентами».

Двое из игроков — Сержиу Оливейра и Хесус Корона — выступают за «Порту». Третьим был Гонсалу Гедеш из «Валенсии». Первые два стоили 20 млн евро, и каждый стоил бы клубу три млн евро в год на протяжении пяти лет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Оливейра

Такие цифры удивили представителей «фиалок». В период пандемии многие клубы Европы остались совсем без денег, и мало кто готов тратить большие суммы на футболистов, которым скоро стукнет тридцатник. И вышестоящие лица в «Фиорентине» стали убеждать тренера передумать и обратить внимание на более молодых кандидатов. Но Гаттузо стоял на своем.

Ничего не делать: «Фиорентина» вступила в переговоры по Оливейре, который, они надеялись, не будет все-таки стоит таких денег. В Португалию отправился представитель клуба, но каких-то поблажек он не добился. Примерно то же клубу передал сам Мендеш, хотя тот и был готов пойти на «уступки» — взять меньшие комиссионные, чем обычно.

Представители Мендеша, Гаттузо, «Фиорентины» и «Порту» отказались комментировать эту информацию, но все указывает на то, что именно эти вот переговоры и повлияли на быстрый исход коуча.

Когда он узнал, что клуб не был готов вести переговоры по игрокам, тренер сразу же сообщил клубу, что не заинтересован в дальнейшей работе.

В глазах фанатов этот эпизод проиллюстрировал то, насколько не готов Коммиссо к работе в футбольном клубе. Вновь он оказался не в состоянии дать отпор конкурентам, опять провалился с выбором тренера. В это же время владельцы искренне не понимают, откуда такая критика, когда они и так делают все возможное, чтобы обеспечить «фиалкам» светлое будущее. И не в жадности дело: вскоре после ухода Гаттузо был побит клубный рекорд, когда был подписан 23-летний аргентинец Николас Гонсалес. Представители же Серии А отблагодарили Коммиссо за его помощь в заключении контракта с телевизионщиками из США.

Для Мендеша случившееся — редкая неудача. Его рост от мелкого игрока до лидера всего рынка можно проследить с 2004 года, когда он привел своего клиента Жозе Моуринью в «Челси» и помог ему поставить в лондонскую команду несколько своих игроков.

Мендеш также отвечал за карьеру Криштиану Роналду. Представители китайской лиги обращались к нему за советом и игроками. Один китайский конгломерат, Fosun International, был настолько впечатлен его работой, что купил долю в агентстве Мендеша, Gestifute.

Эти отношения углубились, когда Fosun купил английский «Вулверхэмптон». Группа игроков Мендеша, приобретенная для пополнения состава, помогла команде выиграть повышение в Премьер-лигу, а более новые, более дорогостоящие дополнения позволили ей сохранить прописку. Когда команда рассталась с клиентом Мендеша, который руководил ее подъемом, Нуну Эшпириту Санту, его замена, Бруно Лаге, был тоже выбран Мендешем.

«Волки» даже сыграли определенную роль в событиях во Флоренции. «Фиорентина» еще не подписала контракт с Гаттузо, а «волки» еще не объявили Лаге своим тренером, когда Мендеш указал, что Гаттузо также мог бы быть заинтересован в работе в АПЛ.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жорже Мендеш с Криштиану Роналду и его родными

Мендеш сказал «Фиорентине», что хотел бы включить в контракт Гаттузо пункт о выкупе за 2 миллиона евро — гонорар, который можно было бы выплатить в любое время, и который позволил бы ему уйти, если появится более выгодное тренерское предложение. «Фиорентина» возмутилась, заявив, что не будет выделять миллионы долларов на игроков непосредственно для Гаттузо, если будет риск потерять его в любой момент. Была согласована компромиссная сумма в 10 миллионов евро, но контракт так и не был подписан.

В футболе влияние Мендеса вызывает много споров. ФИФА находится в процессе реформирования своих правил на фоне растущего беспокойства по поводу силы горстки агентов, которые обрели удивительную власть. Наряду с ограничением комиссионных, новые правила преследуют цель запретить агентам представлять интересы игрока, продающего и покупающего клубов в рамках одних и тех же переговоров — по сути, типичная сделка Мендеша.

«Конфликт интересов должен быть искоренен», — сказал Пиппо Руссо, автор книги о карьере Мендеша. «Невозможно, чтобы агент мог представлять все стороны, участвующие в переговорах».

На данный момент, однако, власть Мендеса кажется безграничной. Так, когда состоялся финал Лиги чемпионов в Порту, ограничения в эпоху пандемии серьезно ограничили список возможных посетителей. А число VIP было и того меньше. Можете представить себе удивление вышестоящих футбольных чинов, когда в президентской ложе они внезапно обнаружили неприглашенного гостя — Мендеша.

Перевод Денис КОШЕЛЕВ