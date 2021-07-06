Есть календарь. С кем начинают сезон Металлист, Николаев и Минай

Несмотря на неопределенность с рядом клубов, ПФЛ провела жеребьевку сезона 2021/22 в Первой и Второй лигах.
Чемпионат стартует 25 июля. В Первой лиге примет участие 16 клубов. По 16 клубов будет в группах A и Б Второй лиги.
С полным календарем можно ознакомиться по ссылке.
Отметим, что «Николаев», который ранее снялся с сезона Первой лиги и должен был стартовать во Второй, пока что получил календарь как клуб Первой лиги.
Это же касается «Миная». Не исключено, что команда может вернуться в УПЛ на место «Олимпика», но пока клуб в Первой лиге.
Возрожденный «Металлист» начнет сезон матчем против «Альянса». Еще один фаворит нового сезона Первой лиги «Кривбасс» стартует игрой с «Минаем».
Первая лига. Стартовые туры
Вторая лига A. Стартовые туры
Вторая лига Б. Стартовые туры
Источник — ПФЛ
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