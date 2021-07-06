Есть календарь. С кем начинают сезон Металлист, Николаев и Минай

Сезон в Первой и Второй лигах стартует 25 июля

  • 06.07.2021 14:42
  • 3994 просмотра
  • 2 комментария
Есть календарь. С кем начинают сезон Металлист, Николаев и Минай
© pfl.ua

Несмотря на неопределенность с рядом клубов, ПФЛ провела жеребьевку сезона 2021/22 в Первой и Второй лигах.

Чемпионат стартует 25 июля. В Первой лиге примет участие 16 клубов. По 16 клубов будет в группах A и Б Второй лиги.

С полным календарем можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что «Николаев», который ранее снялся с сезона Первой лиги и должен был стартовать во Второй, пока что получил календарь как клуб Первой лиги.

Это же касается «Миная». Не исключено, что команда может вернуться в УПЛ на место «Олимпика», но пока клуб в Первой лиге.

Возрожденный «Металлист» начнет сезон матчем против «Альянса». Еще один фаворит нового сезона Первой лиги «Кривбасс» стартует игрой с «Минаем».

Первая лига. Стартовые туры

Вторая лига A. Стартовые туры

Вторая лига Б. Стартовые туры

 

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Источник — ПФЛ

(7 голосов)

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Комментарии
    BekXanov
    online
      BekXanov, 06.07.2021 16:07
    0
    И первая и вышка будет интересно.
    Ссылка
    franik
    online
      franik, 06.07.2021 15:11
    +2
    Одна з найсильніших перших ліг за всю історію!
    Ссылка
    franik
    online
      franik, 06.07.2021 15:11
    +2
    Одна з найсильніших перших ліг за всю історію!
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 06.07.2021 16:07
    0
    И первая и вышка будет интересно.
    Ссылка
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