Есть календарь. С кем начинают сезон Металлист, Николаев и Минай

Несмотря на неопределенность с рядом клубов, ПФЛ провела жеребьевку сезона 2021/22 в Первой и Второй лигах.

Чемпионат стартует 25 июля. В Первой лиге примет участие 16 клубов. По 16 клубов будет в группах A и Б Второй лиги.

С полным календарем можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что «Николаев», который ранее снялся с сезона Первой лиги и должен был стартовать во Второй, пока что получил календарь как клуб Первой лиги.

Это же касается «Миная». Не исключено, что команда может вернуться в УПЛ на место «Олимпика», но пока клуб в Первой лиге.

Возрожденный «Металлист» начнет сезон матчем против «Альянса». Еще один фаворит нового сезона Первой лиги «Кривбасс» стартует игрой с «Минаем».

Первая лига. Стартовые туры

Вторая лига A. Стартовые туры

Вторая лига Б. Стартовые туры