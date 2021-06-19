Дети Фоменко, новичок Шахтера, британское дерби, выводы после македонцев

Главные новости за 18 июня на Sport.ua

  • 19.06.2021 07:15
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Дети Фоменко, новичок Шахтера, британское дерби, выводы после македонцев
© ФК Шахтер. Лассина Траоре

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18 июня.

1A. Источник: штаб сборной Украины получал деньги за игровое время Зинченко
Якобы была придумана схема «Дети Фоменко»

2B. Михаил ФОМЕНКО: «Вызов в сборную Украины за деньги? Это дебилизм»
Экс-тренер сборной ответил кратко

2. ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре – игрок Шахтера
«Горняки» подписали форварда «Аякса»

3A. Британские нули. Англия и Шотландия друг другу голов не забили
Географические соседи расписали прагматичную ничью

3B. В Глазго – без победителя. Сборные Хорватии и Чехии сыграли вничью
Соперники обменялись голами

3C. Битва «пенсионеров». Швеция дожала Словакию и обострила ситуацию в группе
Средний возраст стартовых составов обеих команды превышал 30 лет

4. Источник: Ярмоленко решил не продлевать контракт с Вест Хэмом
Договор украинского вингера с «молотобойцами» действует до июля 2022 года

5. Начинается чистка состава? Опытный форвард покинул Металлист
36-летний Сергей Давыдов перешел в команду год назад из «Металлиста 1925»

6A. Как нужно играть пяточкой. Беседин показал уровень: 9 потерь за 20 минут
Украина выиграла матч 2-го тура Евро-2020 у команды Северной Македонии

6B. Сборная Украины получила выходной, Зубков вряд ли сыграет с Австрией
Сегодня у команды Шевченко день без тренировок

7. Имплантировали дефибриллятор: известно, когда Эриксена выпишут из больницы
Лидер сборной Дании уже сегодня покинет госпиталь

8A. Сборная Украины по пляжному футболу одержала вторую победу в Евролиге
В серии пенальти подопечные Николая Костенко обыграли команду Азербайджана

8B. Пляжный футбол. Украинки разгромно проиграли Швейцарии в Евролиге
Второе поражение украинок подряд

9A. Пять выводов после матча Украина – Северная Македония
Обозреватель Sport.ua делится впечатлениями от первой победы сборной Украины на Евро-2020

9B. Украина могла уничтожить плоды хороших трудов 15 минутами после раздевалки
Алексей Сливченко – о первой победе подопечных Шевченко на Евро-2020

10A. УЕФА может перенести финал Евро-2020 из Англии
Решающий матч турнира готов принять Будапешт

10B. Турнирные таблицы Евро-2020. Что нужно Украине для выхода в плей-офф
Команду Андрея Шевченко устроит ничья в матче 3-го тура против Австрии

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Источник — Sport.ua

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