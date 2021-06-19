Дети Фоменко, новичок Шахтера, британское дерби, выводы после македонцев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18 июня.

1A. Источник: штаб сборной Украины получал деньги за игровое время Зинченко

Якобы была придумана схема «Дети Фоменко»

2B. Михаил ФОМЕНКО: «Вызов в сборную Украины за деньги? Это дебилизм»

Экс-тренер сборной ответил кратко

2. ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре – игрок Шахтера

«Горняки» подписали форварда «Аякса»

3A. Британские нули. Англия и Шотландия друг другу голов не забили

Географические соседи расписали прагматичную ничью

3B. В Глазго – без победителя. Сборные Хорватии и Чехии сыграли вничью

Соперники обменялись голами

3C. Битва «пенсионеров». Швеция дожала Словакию и обострила ситуацию в группе

Средний возраст стартовых составов обеих команды превышал 30 лет

4. Источник: Ярмоленко решил не продлевать контракт с Вест Хэмом

Договор украинского вингера с «молотобойцами» действует до июля 2022 года

5. Начинается чистка состава? Опытный форвард покинул Металлист

36-летний Сергей Давыдов перешел в команду год назад из «Металлиста 1925»

6A. Как нужно играть пяточкой. Беседин показал уровень: 9 потерь за 20 минут

Украина выиграла матч 2-го тура Евро-2020 у команды Северной Македонии

6B. Сборная Украины получила выходной, Зубков вряд ли сыграет с Австрией

Сегодня у команды Шевченко день без тренировок

7. Имплантировали дефибриллятор: известно, когда Эриксена выпишут из больницы

Лидер сборной Дании уже сегодня покинет госпиталь

8A. Сборная Украины по пляжному футболу одержала вторую победу в Евролиге

В серии пенальти подопечные Николая Костенко обыграли команду Азербайджана

8B. Пляжный футбол. Украинки разгромно проиграли Швейцарии в Евролиге

Второе поражение украинок подряд

9A. Пять выводов после матча Украина – Северная Македония

Обозреватель Sport.ua делится впечатлениями от первой победы сборной Украины на Евро-2020

9B. Украина могла уничтожить плоды хороших трудов 15 минутами после раздевалки

Алексей Сливченко – о первой победе подопечных Шевченко на Евро-2020

10A. УЕФА может перенести финал Евро-2020 из Англии

Решающий матч турнира готов принять Будапешт

10B. Турнирные таблицы Евро-2020. Что нужно Украине для выхода в плей-офф

Команду Андрея Шевченко устроит ничья в матче 3-го тура против Австрии