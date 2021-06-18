Михаил ФОМЕНКО: «Вызов в сборную Украины за деньги? Это дебилизм»

Экс-тренер сборной ответил кратко

  • 18.06.2021 15:30
  • 3371 просмотр
  • 7 комментариев
Михаил ФОМЕНКО: «Вызов в сборную Украины за деньги? Это дебилизм»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко ответил на обвинения в том, что он и его штаб брали деньги за то, чтобы игроков вызывали в национальную команду.

В частности, Фоменко и его штабу якобы платили по 1 тысяче долларов за каждую минуту на поле Александра Зинченко на Евро-2016.

– Кто это вам такое рассказал? Это дебилизм. Это же надо было... это даже нельзя назвать нормальными делами.

– То есть такого не было?

– А как может такое быть?

Это дебилизм. Все, до свидания, – сказал Фоменко.

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Источник — Трибуна

(14 голосов)

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Комментарии
    stalker digga
    online
      stalker digga, 18.06.2021 16:04
    +1
    Может и не он, а кто то выше получал деньги а ему указывал.
    Ссылка
    анатолий чорнобук
    online
      анатолий чорнобук, 18.06.2021 16:00
    0
    Владимир Копяк, 18.06.2021 15:37
    А кто-то думал,что они услышат признание? Есть у ментов хорошая поговорка,корпоративная, - чистосердечное признание вины - гарантированная посадка на нары. Так что все правильно сказал Фоменко....
    Гроші потратив. Хто дав - забув.
    Шкода на нари не сядуть гниди
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 18.06.2021 15:51
    +7
    Дебилизм - это когда выпускаешь Тимощука и не берёшь в состав Гусева!!!
    Ещё и маразм.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 18.06.2021 15:50
    +1
    Без гри за збірну Зінченко не зміг би перейти в МанСіті, а в той час шансів попасти в збірну у нього не було.
    Схиляюся до того, що Зіну в збірну таки проштовхнула чиясь жирна рука. І скоріше за все банкет фінансував агент.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 18.06.2021 15:47
    0
    Так подавай в суд на журналиста и стяни с него компенсацию, как во всех нормальных странах делается, а так всем понятно что одни бабки рубят на футболе а другие пиарятся на нем
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 18.06.2021 15:37
    +2
    А кто-то думал,что они услышат признание? Есть у ментов хорошая поговорка,корпоративная, - чистосердечное признание вины - гарантированная посадка на нары. Так что все правильно сказал Фоменко....
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.06.2021 15:37
    +4
    Ну конечно Иваныч всю правду трибуне рассказал.
    Вот взял, сам позвонил.
    И всю душу вылил.
    Мне напоминает историю с рафиком
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 18.06.2021 15:51
    +7
    Дебилизм - это когда выпускаешь Тимощука и не берёшь в состав Гусева!!!
    Ещё и маразм.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.06.2021 15:37
    +4
    Ну конечно Иваныч всю правду трибуне рассказал.
    Вот взял, сам позвонил.
    И всю душу вылил.
    Мне напоминает историю с рафиком
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 18.06.2021 15:37
    +2
    А кто-то думал,что они услышат признание? Есть у ментов хорошая поговорка,корпоративная, - чистосердечное признание вины - гарантированная посадка на нары. Так что все правильно сказал Фоменко....
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 18.06.2021 16:04
    +1
    Может и не он, а кто то выше получал деньги а ему указывал.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 18.06.2021 15:50
    +1
    Без гри за збірну Зінченко не зміг би перейти в МанСіті, а в той час шансів попасти в збірну у нього не було.
    Схиляюся до того, що Зіну в збірну таки проштовхнула чиясь жирна рука. І скоріше за все банкет фінансував агент.
    Ссылка
    анатолий чорнобук
    online
      анатолий чорнобук, 18.06.2021 16:00
    0
    Владимир Копяк, 18.06.2021 15:37
    А кто-то думал,что они услышат признание? Есть у ментов хорошая поговорка,корпоративная, - чистосердечное признание вины - гарантированная посадка на нары. Так что все правильно сказал Фоменко....
    Гроші потратив. Хто дав - забув.
    Шкода на нари не сядуть гниди
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 18.06.2021 15:47
    0
    Так подавай в суд на журналиста и стяни с него компенсацию, как во всех нормальных странах делается, а так всем понятно что одни бабки рубят на футболе а другие пиарятся на нем
    Ссылка
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