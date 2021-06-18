Михаил ФОМЕНКО: «Вызов в сборную Украины за деньги? Это дебилизм»

Экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко ответил на обвинения в том, что он и его штаб брали деньги за то, чтобы игроков вызывали в национальную команду.
В частности, Фоменко и его штабу якобы платили по 1 тысяче долларов за каждую минуту на поле Александра Зинченко на Евро-2016.
– Кто это вам такое рассказал? Это дебилизм. Это же надо было... это даже нельзя назвать нормальными делами.
– То есть такого не было?
– А как может такое быть?
Это дебилизм. Все, до свидания, – сказал Фоменко.
Источник — Трибуна
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Шкода на нари не сядуть гниди
Ещё и маразм.
Схиляюся до того, що Зіну в збірну таки проштовхнула чиясь жирна рука. І скоріше за все банкет фінансував агент.
Вот взял, сам позвонил.
И всю душу вылил.
Мне напоминает историю с рафиком
Ещё и маразм.
Вот взял, сам позвонил.
И всю душу вылил.
Мне напоминает историю с рафиком
Схиляюся до того, що Зіну в збірну таки проштовхнула чиясь жирна рука. І скоріше за все банкет фінансував агент.
Шкода на нари не сядуть гниди
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