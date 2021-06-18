Михаил ФОМЕНКО: «Вызов в сборную Украины за деньги? Это дебилизм»

Экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко ответил на обвинения в том, что он и его штаб брали деньги за то, чтобы игроков вызывали в национальную команду.

В частности, Фоменко и его штабу якобы платили по 1 тысяче долларов за каждую минуту на поле Александра Зинченко на Евро-2016.

– Кто это вам такое рассказал? Это дебилизм. Это же надо было... это даже нельзя назвать нормальными делами.

– То есть такого не было?

– А как может такое быть?

Это дебилизм. Все, до свидания, – сказал Фоменко.