Источник: штаб сборной Украины получал деньги за игровое время Зинченко

Журналист программы ТаТоТаке Андрей Сенькив рассказал о том, что во время Евро-2016 тренерский штаб сборной Украины во главе с Михаилом Фоменко получал 1 тысячу долларов за каждую минуту Александра Зинченко на поле.

В то время игроку нужны были матчи за национальную команду, чтобы перебраться из «Уфы» в «Манчестер Сити».

«Я подтвердил эту информацию из 6-7 источников. В 2016 году, когда Зинченко играл за «Уфу», его заиграли в сборной, чтобы он остался в нашей национальной команде. В итоге его взяли на Евро-2016, а Зинченко готовился к переходу в АПЛ, где нужно иметь определенное количество матчей за сборную, чтобы получить разрешение».

«И была придумана схема с участием наставника Михаила Фоменко. Было даже такое название «Дети Фоменко». Ему платили деньги, он заигрывал молодых футболистов, а агенты потом их продавали или выбивали большие контракты. Такие футболисты, как Ковпак, Путивцев или Пилявский вызывались в сборную именно по такой схеме. Точно знаю, что Заваров получил деньги за то, что пролоббировал появление в сборной Валерия Федорчука».

«Что касается Зинченко и его агентов. Они вместе с «Уфой» обратились к Фоменко. Тренерский штаб получал за каждую минуту Зинченко на поле по тысяче долларов. Он на Евро сыграл в трех матчах. Всего 96 минут. Интересно, что Зинченко не был худшим в команде и, наверное, даже без всяких махинаций он бы поехал, но имел бы меньше времени».

«Вероятно, сам Зинченко даже не знает о всей этой истории», - сказал Сенькив.

Зинченко перешел в «Манчестер Сити» в июле 2016 года.