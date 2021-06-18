Источник: штаб сборной Украины получал деньги за игровое время Зинченко

Якобы была придумана схема «Дети Фоменко»

  • 18.06.2021 13:05
  • 2359 просмотров
  • 6 комментариев
Источник: штаб сборной Украины получал деньги за игровое время Зинченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист программы ТаТоТаке Андрей Сенькив рассказал о том, что во время Евро-2016 тренерский штаб сборной Украины во главе с Михаилом Фоменко получал 1 тысячу долларов за каждую минуту Александра Зинченко на поле.

В то время игроку нужны были матчи за национальную команду, чтобы перебраться из «Уфы» в «Манчестер Сити».

«Я подтвердил эту информацию из 6-7 источников. В 2016 году, когда Зинченко играл за «Уфу», его заиграли в сборной, чтобы он остался в нашей национальной команде. В итоге его взяли на Евро-2016, а Зинченко готовился к переходу в АПЛ, где нужно иметь определенное количество матчей за сборную, чтобы получить разрешение».

«И была придумана схема с участием наставника Михаила Фоменко. Было даже такое название «Дети Фоменко». Ему платили деньги, он заигрывал молодых футболистов, а агенты потом их продавали или выбивали большие контракты. Такие футболисты, как Ковпак, Путивцев или Пилявский вызывались в сборную именно по такой схеме. Точно знаю, что Заваров получил деньги за то, что пролоббировал появление в сборной Валерия Федорчука».

«Что касается Зинченко и его агентов. Они вместе с «Уфой» обратились к Фоменко. Тренерский штаб получал за каждую минуту Зинченко на поле по тысяче долларов. Он на Евро сыграл в трех матчах. Всего 96 минут. Интересно, что Зинченко не был худшим в команде и, наверное, даже без всяких махинаций он бы поехал, но имел бы меньше времени».

«Вероятно, сам Зинченко даже не знает о всей этой истории», - сказал Сенькив.

Зинченко перешел в «Манчестер Сити» в июле 2016 года.

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Источник — ТаТоТаке

(1 голос)

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Комментарии
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 18.06.2021 13:17
    +1
    DK1961, 18.06.2021 13:11
    Ну такая же схема теперь для Судакова, или как?
    Ничего личного, просто бизнес. Лохметовский бизнес...
    Прикинь сколько за витьку голденбоя башляли
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 18.06.2021 13:15
    0
    "Источник: Андрей Сенькив по віходным подрабатывает на окружной. Человека похожего на Сенькива видели несколько раз делающим миньет. Возможно жена Сынькива даже не знает чем зарабатывает на жизнь её муж"
    Мудаки, ради хайпа и просмотров дизморалят игроков нашей сборной, сначала Миколенко морально сломали , теперь до Зинченко добрались. С такими союзниками и врагов не надо.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.06.2021 13:15
    0
    Комментарий свернут. Показать
    DK1961, 18.06.2021 13:13
    Кроме оскорблений, есть что возразить?
    это вброс для нагнетания перед игрой-6-7 источников у него----пусть назовёт и пусть эти источники подтвердят а так я тоже могу сказать что мбаппе за деньги выпускают или что этот журналист педофил и бабушек мёртвых в морге имеет
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 18.06.2021 13:13
    +1
    umnuy2, 18.06.2021 13:10
    тебе петушаре журналисту надо дать по твоей роже и обоссать тебя за то что ты перед важной игрорй фейки вбрасываешь(и я уверен что ноги ростут с россии у этой провокации)
    Кроме оскорблений, есть что возразить?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 18.06.2021 13:11
    +2
    Ну такая же схема теперь для Судакова, или как?
    Ничего личного, просто бизнес. Лохметовский бизнес...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.06.2021 13:10
    0
    Комментарий свернут. Показать
    тебе петушаре журналисту надо дать по твоей роже и обоссать тебя за то что ты перед важной игрорй фейки вбрасываешь(и я уверен что ноги ростут с россии у этой провокации)
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 18.06.2021 13:11
    +2
    Ну такая же схема теперь для Судакова, или как?
    Ничего личного, просто бизнес. Лохметовский бизнес...
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 18.06.2021 13:17
    +1
    DK1961, 18.06.2021 13:11
    Ну такая же схема теперь для Судакова, или как?
    Ничего личного, просто бизнес. Лохметовский бизнес...
    Прикинь сколько за витьку голденбоя башляли
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 18.06.2021 13:13
    +1
    umnuy2, 18.06.2021 13:10
    тебе петушаре журналисту надо дать по твоей роже и обоссать тебя за то что ты перед важной игрорй фейки вбрасываешь(и я уверен что ноги ростут с россии у этой провокации)
    Кроме оскорблений, есть что возразить?
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 18.06.2021 13:15
    0
    "Источник: Андрей Сенькив по віходным подрабатывает на окружной. Человека похожего на Сенькива видели несколько раз делающим миньет. Возможно жена Сынькива даже не знает чем зарабатывает на жизнь её муж"
    Мудаки, ради хайпа и просмотров дизморалят игроков нашей сборной, сначала Миколенко морально сломали , теперь до Зинченко добрались. С такими союзниками и врагов не надо.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.06.2021 13:15
    0
    Комментарий свернут. Показать
    DK1961, 18.06.2021 13:13
    Кроме оскорблений, есть что возразить?
    это вброс для нагнетания перед игрой-6-7 источников у него----пусть назовёт и пусть эти источники подтвердят а так я тоже могу сказать что мбаппе за деньги выпускают или что этот журналист педофил и бабушек мёртвых в морге имеет
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.06.2021 13:10
    0
    Комментарий свернут. Показать
    тебе петушаре журналисту надо дать по твоей роже и обоссать тебя за то что ты перед важной игрорй фейки вбрасываешь(и я уверен что ноги ростут с россии у этой провокации)
    Ссылка
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