Пять выводов после матча Украина – Северная Македония

Sport.ua совместно с Favbet в спецпроекте «Украина на Евро-2020» подводит итоги матча Украина – Северная Ирландия.

Ну вот не получается пока у нашей сборной на Евро-2020 играть без «валидола». И второй поединок на чемпионате Европы для подопечных Андрея Шевченко сложился непросто и оставил противоречивые ощущения. Главное, конечно же, что выиграли. А остальные выводы читайте ниже.

1. Ярмоленко и Яремчук – в атаке наше все

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Отличная форма Андрея и Романа не может не радовать. Как и их заряженность на чужие ворота. В их активе – уже по дублю. Кроме Ярмоленко и Яремчука из наших на Евро-2020 не забивал пока никто. С одной стороны, это прекрасно, что у нашей команды есть такие игроки. Они были лучшими в игре против Нидерландов, они были лучшими и в матче против Северной Македонии. Однако, вместе с тем, со стороны другой просматривается некая зависимость команды от действий, точнее, от функционального состояния этого дуэта. Первую половину игры против македонцев и Андрей, и Роман провели на высочайшем уровне. Но вот во второй заметно подсели. Особенно это бросилось в глаза после 60 минуты. Они явно устали – не добегали, не создавали и даже не цеплялись. Андрей Шевченко обоих оперативно заменил. Капитана – на Цыганкова, форварда – на Беседина. Но ни Виктор, ни Артем полноценно заменить лидеров не сумели. Получается, что во второй игре подряд усилить игру команды со скамейки не получилось. Несмотря на наличие на ней достаточного количества вроде бы квалифицированных исполнителей. И сей факт накануне определяющей игры против Австрии не может не напрягать.

2. Отличный матч Зинченко

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Наш вице-капитан сыграл неудачно в стартовом поединке: и гол из-под него забили, да и в остальном он не блистал. Хотя главный упрек относительно футболиста «МанСити» после игры с подопечными де Бура был следующим: Зинченко должен играть в нынешней сборной более важную роль, ведь обладает и нужным мастерством, и необходимой квалификацией и, конечно же, особым статусом. Кажется, что и сам Александр весьма критически оценил свой стартовый поединок на Евро. И не только оценил, но и сделал надлежащие выводы. Во втором матче наш «Зина» был уже совсем другим: главным действующим лицом середины поля, главным связующим элементом между полузащитой и атакой. Да и защитой тоже. Да, соперник на сей раз был ниже классом, но заслуг Александра это вряд ли уменьшает: он провел действительно отличный матч.

3. Малиновский: все равно чего-то не хватает

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И это «чего-то» - не только забитые мячи. Пенальти – это все равно лотерея, не повезти может любому игроку, даже самому звездному. Дело не в этом. Просто планка ожиданий от игры Малиновского сейчас на очень приличной высоте. Сам Руслан ее туда «занес», проведя блестящий сезон в «Аталанте». Однако в сборной Украины он пока не так заметен, как всем нам того хотелось бы. Не так «блестящ», что ли. Он проводит огромную работу на поле, ассистирует партнерам, и этого нельзя не отметить. Но мы то ведь знаем, что он может сыграть еще лучше. Значительно лучше. В конце концов, он наверняка хочет попробовать свои силы в еще более топовом клубе, а для этого нужно по-настоящему взорвать Евро. Может, в игре против Австрии получится?

4. Левый фланг: лучше, чем в первый раз, но…

В стартовом поединке Евро-2020 наш левый фланг полностью провалился. Не задалось с первых минут, когда травмировался Зубков, не попал в игру Марлос, ошибался Зинченко, привозил Миколенко. Хавбек «Ференцвароша» не успел восстановиться к матчу против македонцев, и стало понятно, что на этой позиции наш тренерский штаб будет экспериментировать. В принципе, так и случилось. С первых минут левофлангового полузащитника играл Малиновский. Шапаренко действовал больше в центре, но тоже со смещениями на левый край. После замены Малиновского слева начали играть Зинченко и Соболь. В принципе, что-то плохое говорить за наш левый фланг в игре против команды Ангеловски не имеет смысла, так как практически все игроки, отвечающие за проблемный участок, сыграли неплохо. Однако нужно отметить и вот что. Малиновский наверняка был бы более полезен или заметен в центре поля, на «родной» позиции. Но его туда сместили не от добра. А потому, что туда ставить просто некого, как оказалось. На Евро «затыкать» проблемную позицию, возможно, получится, но вот в ближайшей перспективе нужно крепко задаться целью, чтобы найти нового Коноплянку.

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5. Психологическая устойчивость оставляет желать лучшего

В стартовой игре героическими усилиями сравняли счет. Но все равно не удержали ничью под натиском очень серьезного соперника: и ошибок много индивидуальных наделали, и стали сознательно (или несознательно) прижиматься к воротам. В том случае необходимо делать поправку на силу оппонента. Как бы ни было прискорбно осознавать, но сборная Нидерландов сейчас просто выше классом. Однако сборная Северной Македонии – иного поля ягода. Общий уровень выше уже у нашей команды. Тем не менее, после сильного первого тайма «сине-желтые» провели невыразительный второй. Македонцы после перерыва перестроились, начали больше атаковать, увеличили скорости. И сразу же мы получили проблемы. Будь на месте балканцев более опытная и мастеровитая команда, итог противостояния мог быть значительно хуже. Да, хорошо то, что хорошо заканчивается. Однако в плане психологической уверенности нужно обязательно поработать накануне матча с Австрией. Потому что команда Фоды – посильнее команды Ангеловски. Да и Арнаутович вернется…

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