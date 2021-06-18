Турнирные таблицы Евро-2020. Что нужно Украине для выхода в плей-офф

Команду Андрея Шевченко устроит ничья в матче 3-го тура против Австрии

  • 18.06.2021 00:05
  • 9613 просмотров
  • 33 комментария
Турнирные таблицы Евро-2020. Что нужно Украине для выхода в плей-офф
© Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня в Бухаресте сборная Украины выиграла матч 2-го тура Евро-2020 у команды Северной Македонии (2:1). В другом матче группы Нидерланды в Амстердаме уверенно обыграли Австрию (2:0).

Напомним, что в плей-офф выходят победители групп, вторые места, а также 4 из 6 команд, которые займут 3-ю позицию.

Турнирное положение в группе C: 

  • 1. Нидерланды – 6 очков (мячи: 5–2)
  • 2. Украина – 3 очка (мячи: 4–4)
  • 3. Австрия – 3 очка (мячи: 3–3)
  • 4. Северная Македония – 0 очков (мячи: 2–5)

В 3-м туре 21 июня сыграют: Украина – Австрия, Северная Македония – Нидерланды.

Поскольку первым критерием являются личные встречи, Нидерланды досрочно выиграли группу, а Северная Македония потеряла все шансы продолжить борьбу.

Украина занимает 2-е место после 2-го тура за счет большего количества забитых мячей, чем у Австрии.

  • Команду Андрея Шевченко устроит даже ничья в матче против Австрии в 3-м туре.

Отметим, что 2-е место группы попадет в 1/8 финала на победителя группы A, которым с большой вероятностью станет Италия (но есть шанс, что Уэльс).

Команда, которая проиграет в матче Украина – Австрия, тоже будет иметь некоторые шансы на выход в плей-офф, но это уже будет зависеть от результатов других групп, которые сформируют рейтинг третьих команд (дальше пройдут 4 из 6 таких сборных). 4 очка почти всегда достаточно для прохода, а вот 3 пункта может оказаться мало.

  • Похоже, что для Австрии ничья тоже принесет выход в плей-офф с 3-й позиции.

Третье место группы C попадет в 1/8 финала на кого-то из победителей групп E (Словакия, Швеция, Испания, Польша) или F (Португалия, Франция, Германия, Венгрия).

Евро-2020

Турнирные таблицы

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Николай Степанюк, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 18.06.2021 01:45
    0
    RUX, 18.06.2021 01:38
    на таке ніхто не піде. Ось якби фіни грали скоріше чим ми, та кабінетні, днем раніше не виграли у турків, тоді можна маневрувати.
    Тому погано, що австрійці програли в 2 м'ячі, так зіграли б в нічию і були б треті, треба вигравати - виграєш і займає 2 місце. Нажаль у нас такої опції немає
    Ссылка
    RUX
    online
      RUX, 18.06.2021 01:38
    +1
    vitaha33, 18.06.2021 01:31
    Не хочу писати всі подробиці, але повір, якщо фіни не беруть очок, то при нашому мін програші (чи Австрії) саме наша команда (Австрія) проходить далі. Якщо ж ми програєм 2 мяча а фіни 1, тоді ми нижче
    на таке ніхто не піде. Ось якби фіни грали скоріше чим ми, та кабінетні, днем раніше не виграли у турків, тоді можна маневрувати.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 18.06.2021 01:31
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 01:05
    У фінів буде щонайменше 3, адже вони виграли першу гру у Данії!
    Німеччина мадярам може й наваляє, але в тій групі так само третіми можуть виявитися і португальці і навіть французи! Це щонайменше!
    Не хочу писати всі подробиці, але повір, якщо фіни не беруть очок, то при нашому мін програші (чи Австрії) саме наша команда (Австрія) проходить далі. Якщо ж ми програєм 2 мяча а фіни 1, тоді ми нижче
    Ссылка
    RUX
    online
      RUX, 18.06.2021 01:26
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 01:18
    Чому не можна? Уяви цілком поки що можливу ситуацію - у мадяр виграють всі, французи програють португальцям, а португальці програють німцям. Тоді у трьох команд по 6 очок і буде рахуватися різниця голів між ними. За такого варіанту випасти на 3 місце може кожен з трійки.
    логічно. мене збили з колії те що голландці та італійці з 6 очками забронювали собі путівки в 1/8 з перших місць.
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 18.06.2021 01:22
    0
    А смысл сейчас гадать? еще 2 тур не завершен. Вот завершат тогда и можно гадать.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 01:18
    0
    RUX, 18.06.2021 01:13
    французи думаю ні. Вони навалють вмадярам, а німцям уже наваляли. А з 6 очками не можна бути на 3 місці в групі з 4 командами.
    Чому не можна? Уяви цілком поки що можливу ситуацію - у мадяр виграють всі, французи програють португальцям, а португальці програють німцям. Тоді у трьох команд по 6 очок і буде рахуватися різниця голів між ними. За такого варіанту випасти на 3 місце може кожен з трійки.
    Ссылка
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 18.06.2021 01:13
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Парни, это народная забава - считать какие-то виртуальные выходы на виртуальных соперников перед последним туром. Уверен, у команд есть стратегические задачи. Украина ниразу не играла в плей-офф ЧЕ, по Австрии не помню, вроде тоже.. Вряд-ли тренеры команд в раздевалках будут настраивать игроков на ничейку.. Ещё и выцеливать себе дальнейшего соперника...
    Ссылка
    RUX
    online
      RUX, 18.06.2021 01:13
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 01:05
    У фінів буде щонайменше 3, адже вони виграли першу гру у Данії!
    Німеччина мадярам може й наваляє, але в тій групі так само третіми можуть виявитися і португальці і навіть французи! Це щонайменше!
    французи думаю ні. Вони навалють вмадярам, а німцям уже наваляли. А з 6 очками не можна бути на 3 місці в групі з 4 командами.
    Ссылка
    RUX
    online
      RUX, 18.06.2021 01:09
    +1
    WladWest, 18.06.2021 00:25
    Почему параша в таблице на 2-м месте?
    Почекай, їх ще рокіровка чекає в Копенгагені. Якщо Данія хоть на 50% покаже гру як проти Бельгії 22 удари проти 6 у Бельгії то бомжі будуть 4.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 01:05
    +1
    vitaha33, 18.06.2021 00:45
    Якщо швейцарці не виграють, це перша команда, яка пролітає (чи турки, значення немає). Тепер, якщо фіни не беруть очок, та сама картина, адже при найкращих варіантах у них буде - 1, але забитих менше. Є ще варіант з Німеччиною, але вони мадярам скоріш за все наваляють і різниця буде плюсов. Ну і 4 варіант це в групі Іспанії, але перших двох достатньо. Тому на 90% нам хватить і вильоту в 1 м'яч для проходу дальше (чи Австрії... )
    У фінів буде щонайменше 3, адже вони виграли першу гру у Данії!
    Німеччина мадярам може й наваляє, але в тій групі так само третіми можуть виявитися і португальці і навіть французи! Це щонайменше!
    Ссылка
    RUX
    online
      RUX, 18.06.2021 01:03
    +1
    andre_lui, 18.06.2021 00:28
    Может такое быть, что ничья устроит обе команды!!!
    це не може бути, а нічия в матчі Україна-Австрія 100% виводить обох в 1/8
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 18.06.2021 00:55
    +3
    надо виходить на поле и виигривать, зачем тогда єтот цирк и єтот чемпионат, смисл? позориться как Швецария которая через доктора 3:0 оформила
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 18.06.2021 00:51
    0
    могу с уверенностью сказать что наши что австрияки будут играть на победу, тупо пинать мяч ради чего?! єто футбол, здесь нужно побеждать
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 18.06.2021 00:50
    +1
    Igorok Киев, 18.06.2021 00:43
    Турки натянут кабинетних сто пудово, а вот на счет Уельса кто знает посмотрим
    Якщо Уельс натяне, то нам програвати ніяк не можна ))
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 18.06.2021 00:45
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 00:39
    Про яку команду з 3-х місць можна наразі сказати, що вона точно пролетить?Нема таких! Як можна розмірковувати про шанси якщо ми не знаємо хоч одну команду хто зрештою точно виявиться зайвим?
    Якщо швейцарці не виграють, це перша команда, яка пролітає (чи турки, значення немає). Тепер, якщо фіни не беруть очок, та сама картина, адже при найкращих варіантах у них буде - 1, але забитих менше. Є ще варіант з Німеччиною, але вони мадярам скоріш за все наваляють і різниця буде плюсов. Ну і 4 варіант це в групі Іспанії, але перших двох достатньо. Тому на 90% нам хватить і вильоту в 1 м'яч для проходу дальше (чи Австрії... )
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 18.06.2021 00:43
    0
    vitaha33, 18.06.2021 00:32
    Про такий расклад можна говорити після не виграшу Швейцарії в Туреччини, але він є, і цілком ймовірний. Є ще варіант виграшу Уельсу в Італії, але він малоймовірний, шанс на це не більше 10%
    Турки натянут кабинетних сто пудово, а вот на счет Уельса кто знает посмотрим
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 18.06.2021 00:42
    +1
    Перед матчем с Австрией, Украина уже точно узнает, кто займёт первое место в группе А. Хотя проиграть это конечно же риск не выйти вообще никуда.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 00:39
    +1
    vitaha33, 18.06.2021 00:32
    Про такий расклад можна говорити після не виграшу Швейцарії в Туреччини, але він є, і цілком ймовірний. Є ще варіант виграшу Уельсу в Італії, але він малоймовірний, шанс на це не більше 10%
    Про яку команду з 3-х місць можна наразі сказати, що вона точно пролетить?Нема таких! Як можна розмірковувати про шанси якщо ми не знаємо хоч одну команду хто зрештою точно виявиться зайвим?
    Ссылка
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 18.06.2021 00:39
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Давайте будем объективны - и мы и Австрия после жеребьевки знали, что всё решится в очном противостоянии. Учитывая календарь игр в группах, никто не будет играть на ничью, бо можно обосраться.. У австрийцев команда посильнее, у нас преимущество, что можно играть на контратаках.. Если защита и центр соберутся наконец-то, то можем поймать выход в плей-офф
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 18.06.2021 00:35
    +2
    Нам бы сейчас пригодилось одно очко с Нидерландами, которое было почти у нас в кармане
    Ссылка
    MAKS7777
    online
      MAKS7777, 18.06.2021 00:13
    +10
    Бейл давай накажи макороников ,а мы уверенно австтрию хлопним ,,а потом твой Уэльс ххлопним в 1/8
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 00:29
    +4
    vitaha33, 18.06.2021 00:28
    Ми програєм Австрії 0:1, і при певних варіантах виходимо на Швецію або Словаччину. Теж непоганий варіант. Точно краще як Італія
    Про такі расклади буде хоч якийсь сенс говорити коли в тій групі хоча б другі матчі зіграні будуть.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 18.06.2021 00:55
    +3
    надо виходить на поле и виигривать, зачем тогда єтот цирк и єтот чемпионат, смисл? позориться как Швецария которая через доктора 3:0 оформила
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 00:27
    +3
    euro2012_za_2012euro, 18.06.2021 00:13
    Хитрож пые австрийцы получили то чего хотели - рокирнулись с Украиной.
    О господи, да какая разница с кем играть - с итальянцами, французами или испанцами?Команды одного уровня в целом.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 18.06.2021 00:35
    +2
    Нам бы сейчас пригодилось одно очко с Нидерландами, которое было почти у нас в кармане
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 00:28
    +2
    WladWest, 18.06.2021 00:25
    Почему параша в таблице на 2-м месте?
    Ну как бы потому что первый критерий - это личные встречи, а не разница мячей.
    Ссылка
    RUX
    online
      RUX, 18.06.2021 01:38
    +1
    vitaha33, 18.06.2021 01:31
    Не хочу писати всі подробиці, але повір, якщо фіни не беруть очок, то при нашому мін програші (чи Австрії) саме наша команда (Австрія) проходить далі. Якщо ж ми програєм 2 мяча а фіни 1, тоді ми нижче
    на таке ніхто не піде. Ось якби фіни грали скоріше чим ми, та кабінетні, днем раніше не виграли у турків, тоді можна маневрувати.
    Ссылка
    RUX
    online
      RUX, 18.06.2021 01:09
    +1
    WladWest, 18.06.2021 00:25
    Почему параша в таблице на 2-м месте?
    Почекай, їх ще рокіровка чекає в Копенгагені. Якщо Данія хоть на 50% покаже гру як проти Бельгії 22 удари проти 6 у Бельгії то бомжі будуть 4.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 01:05
    +1
    vitaha33, 18.06.2021 00:45
    Якщо швейцарці не виграють, це перша команда, яка пролітає (чи турки, значення немає). Тепер, якщо фіни не беруть очок, та сама картина, адже при найкращих варіантах у них буде - 1, але забитих менше. Є ще варіант з Німеччиною, але вони мадярам скоріш за все наваляють і різниця буде плюсов. Ну і 4 варіант це в групі Іспанії, але перших двох достатньо. Тому на 90% нам хватить і вильоту в 1 м'яч для проходу дальше (чи Австрії... )
    У фінів буде щонайменше 3, адже вони виграли першу гру у Данії!
    Німеччина мадярам може й наваляє, але в тій групі так само третіми можуть виявитися і португальці і навіть французи! Це щонайменше!
    Ссылка
    RUX
    online
      RUX, 18.06.2021 01:03
    +1
    andre_lui, 18.06.2021 00:28
    Может такое быть, что ничья устроит обе команды!!!
    це не може бути, а нічия в матчі Україна-Австрія 100% виводить обох в 1/8
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 18.06.2021 00:50
    +1
    Igorok Киев, 18.06.2021 00:43
    Турки натянут кабинетних сто пудово, а вот на счет Уельса кто знает посмотрим
    Якщо Уельс натяне, то нам програвати ніяк не можна ))
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 18.06.2021 00:42
    +1
    Перед матчем с Австрией, Украина уже точно узнает, кто займёт первое место в группе А. Хотя проиграть это конечно же риск не выйти вообще никуда.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 00:39
    +1
    vitaha33, 18.06.2021 00:32
    Про такий расклад можна говорити після не виграшу Швейцарії в Туреччини, але він є, і цілком ймовірний. Є ще варіант виграшу Уельсу в Італії, але він малоймовірний, шанс на це не більше 10%
    Про яку команду з 3-х місць можна наразі сказати, що вона точно пролетить?Нема таких! Як можна розмірковувати про шанси якщо ми не знаємо хоч одну команду хто зрештою точно виявиться зайвим?
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 18.06.2021 00:32
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 00:29
    Про такі расклади буде хоч якийсь сенс говорити коли в тій групі хоча б другі матчі зіграні будуть.
    Про такий расклад можна говорити після не виграшу Швейцарії в Туреччини, але він є, і цілком ймовірний. Є ще варіант виграшу Уельсу в Італії, але він малоймовірний, шанс на це не більше 10%
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 18.06.2021 00:28
    +1
    Может такое быть, что ничья устроит обе команды!!!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 18.06.2021 01:45
    0
    RUX, 18.06.2021 01:38
    на таке ніхто не піде. Ось якби фіни грали скоріше чим ми, та кабінетні, днем раніше не виграли у турків, тоді можна маневрувати.
    Тому погано, що австрійці програли в 2 м'ячі, так зіграли б в нічию і були б треті, треба вигравати - виграєш і займає 2 місце. Нажаль у нас такої опції немає
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 18.06.2021 01:31
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 01:05
    У фінів буде щонайменше 3, адже вони виграли першу гру у Данії!
    Німеччина мадярам може й наваляє, але в тій групі так само третіми можуть виявитися і португальці і навіть французи! Це щонайменше!
    Не хочу писати всі подробиці, але повір, якщо фіни не беруть очок, то при нашому мін програші (чи Австрії) саме наша команда (Австрія) проходить далі. Якщо ж ми програєм 2 мяча а фіни 1, тоді ми нижче
    Ссылка
    RUX
    online
      RUX, 18.06.2021 01:26
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 01:18
    Чому не можна? Уяви цілком поки що можливу ситуацію - у мадяр виграють всі, французи програють португальцям, а португальці програють німцям. Тоді у трьох команд по 6 очок і буде рахуватися різниця голів між ними. За такого варіанту випасти на 3 місце може кожен з трійки.
    логічно. мене збили з колії те що голландці та італійці з 6 очками забронювали собі путівки в 1/8 з перших місць.
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 18.06.2021 01:22
    0
    А смысл сейчас гадать? еще 2 тур не завершен. Вот завершат тогда и можно гадать.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 18.06.2021 01:18
    0
    RUX, 18.06.2021 01:13
    французи думаю ні. Вони навалють вмадярам, а німцям уже наваляли. А з 6 очками не можна бути на 3 місці в групі з 4 командами.
    Чому не можна? Уяви цілком поки що можливу ситуацію - у мадяр виграють всі, французи програють португальцям, а португальці програють німцям. Тоді у трьох команд по 6 очок і буде рахуватися різниця голів між ними. За такого варіанту випасти на 3 місце може кожен з трійки.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности