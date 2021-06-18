Начинается чистка состава? Опытный форвард покинул Металлист

Опытный нападающий Сергей Давыдов покинул харьковский «Металлист», который ранее назывался «Металл».
36-летний форвард перешел в команду летом прошлого года из «Металлиста 1925», в составе которого забил 38 мячей в 102 матчах (и это лучший показатель среди бомбардиров клуба).
За «Металл» Давыдов провел 8 матчей и забил 1 гол (в ворота «Реал Фармы»). В весенней части сезона Второй лиги футболист ни разу не попал даже в запас, однако контракт отработал до конца.
Ранее нападающий играл за «Металлист», «Волынь», «Закарпатье», «Александрию» и «Гелиос». Становился лучшим бомбардиром молодежного первенства Украины. «Металл» выиграл турнир Второй лиги и теперь будет выступать в Первой лиге под названием «Металлист».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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