Начинается чистка состава? Опытный форвард покинул Металлист

36-летний Сергей Давыдов перешел в команду год назад из «Металлиста 1925»

  • 18.06.2021 22:51
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Начинается чистка состава? Опытный форвард покинул Металлист
© ФК Металлист 1925. Сергей Давыдов

Опытный нападающий Сергей Давыдов покинул харьковский «Металлист», который ранее назывался «Металл».

36-летний форвард перешел в команду летом прошлого года из «Металлиста 1925», в составе которого забил 38 мячей в 102 матчах (и это лучший показатель среди бомбардиров клуба).

За «Металл» Давыдов провел 8 матчей и забил 1 гол (в ворота «Реал Фармы»). В весенней части сезона Второй лиги футболист ни разу не попал даже в запас, однако контракт отработал до конца.

Ранее нападающий играл за «Металлист», «Волынь», «Закарпатье», «Александрию» и «Гелиос». Становился лучшим бомбардиром молодежного первенства Украины. «Металл» выиграл турнир Второй лиги и теперь будет выступать в Первой лиге под названием «Металлист».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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