Начинается чистка состава? Опытный форвард покинул Металлист

Опытный нападающий Сергей Давыдов покинул харьковский «Металлист», который ранее назывался «Металл».

36-летний форвард перешел в команду летом прошлого года из «Металлиста 1925», в составе которого забил 38 мячей в 102 матчах (и это лучший показатель среди бомбардиров клуба).

За «Металл» Давыдов провел 8 матчей и забил 1 гол (в ворота «Реал Фармы»). В весенней части сезона Второй лиги футболист ни разу не попал даже в запас, однако контракт отработал до конца.

Ранее нападающий играл за «Металлист», «Волынь», «Закарпатье», «Александрию» и «Гелиос». Становился лучшим бомбардиром молодежного первенства Украины. «Металл» выиграл турнир Второй лиги и теперь будет выступать в Первой лиге под названием «Металлист».