Как нужно играть пяточкой. Беседин показал уровень: 9 потерь за 20 минут

17 июня в Бухаресте сборная Украины выиграла матч 2-го тура Евро-2020 у команды Северной Македонии (2:1).

Интересная статистика у форварда Артема Беседина. Имея в своем запасе 20 минут чистого игрового времени (25 – вместе с добавленным), нападающий киевского «Динамо» не нанес ни одного удара по воротам, дважды попал в офсайд, отдал 7 передач, из которых точных – 71%.

За 20 минут пребывания на поле Артем Беседин допустил 9 потерь мяча.

Артем допустил 9 потерь мяча на поле – хуже показатель только у Виталия Миколенко (10 потерь), который отыграл все 90 минут. Одна из потерь Беседина произошла на своей половине поля.

В противовес – Беседин только раз завладел мячом. Вступив 8 раз в единоборства, Беседин выиграл лишь 13% из них – это самый низкий показатель среди игроков обеих команд. Артем только однажды за отведенное ему время дотронулся до мяча в чужой штрафной.

Кроме того, Беседин допустил грубую обрезку на последних секундах матча, отдав в центре поля крайне неточный пас пяткой.

Статистика Артема Беседина в матче против Северной Македонии