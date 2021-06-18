Как нужно играть пяточкой. Беседин показал уровень: 9 потерь за 20 минут

Украина выиграла матч 2-го тура Евро-2020 у команды Северной Македонии

  • 18.06.2021 21:20
  • 5034 просмотра
  • 11 комментариев
Как нужно играть пяточкой. Беседин показал уровень: 9 потерь за 20 минут
© Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня в Бухаресте сборная Украины выиграла матч 2-го тура Евро-2020 у команды Северной Македонии (2:1).

Интересная статистика у форварда Артема Беседина. Имея в своем запасе 20 минут чистого игрового времени (25 – вместе с добавленным), нападающий киевского «Динамо» не нанес ни одного удара по воротам, дважды попал в офсайд, отдал 7 передач, из которых точных – 71%.

  • За 20 минут пребывания на поле Артем Беседин допустил 9 потерь мяча.

Артем допустил 9 потерь мяча на поле – хуже показатель только у Виталия Миколенко (10 потерь), который отыграл все 90 минут. Одна из потерь Беседина произошла на своей половине поля.

В противовес – Беседин только раз завладел мячом. Вступив 8 раз в единоборства, Беседин выиграл лишь 13% из них – это самый низкий показатель среди игроков обеих команд. Артем только однажды за отведенное ему время дотронулся до мяча в чужой штрафной.

Кроме того, Беседин допустил грубую обрезку на последних секундах матча, отдав в центре поля крайне неточный пас пяткой.

Статистика Артема Беседина в матче против Северной Македонии

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Источник — UA-Football

(18 голосов)

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Комментарии
    Local78
    online
      Local78, 18.06.2021 22:17
    0
    Шкода що Шевченко награвав в товарняках Бесєдіна на позицію 2 форварда, а не Довбика.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 18.06.2021 22:16
    0
    Беседин "совсем потерялся"
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 18.06.2021 22:09
    +1
    Олександр Каплуненко, 18.06.2021 21:42
    Як він взагалі попав в збірну?
    та в динамо він заграв трохи. не розумію що з ним в збірній...
    Ссылка
    Sukiyaki
    online
      Sukiyaki, 18.06.2021 22:06
    0
    Пора за столом поговорить...
    Ссылка
    FunnyCat__
      FunnyCat__, 18.06.2021 22:05
    -2
    Суркис фанатеет от такого нападающего
    Челси серьезно в объёме черновой работы - Беседин хорош
    Но это не достаточный уровень для основы Чемпиона Украины
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.06.2021 21:47
    +2
    Как он до сих пор в Динамо играет? К тому же основным...
    Ссылка
    Psergeyv4
    online
      Psergeyv4, 18.06.2021 21:47
    +3
    Из Беседина только беседки строить. Бревно в игре, подвел команду.
    Андрей Николаевич, хорошо бы Довбику шанс дать!
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 18.06.2021 21:47
    +1
    Олександр Каплуненко, 18.06.2021 21:42
    Як він взагалі попав в збірну?
    по купону с атб
    Ссылка
    Pop
    online
      Pop, 18.06.2021 21:44
    +2
    Ищу работу,хорошо цепляюсь за мяч,не больше 8 потерь за 25 минут,оплата договорная
    Ссылка
    Sart18
    online
      Sart18, 18.06.2021 21:44
    +5
    Чесно, просто турист в команді
    Тільки послаблює гру команди коли виходить
    Ссылка
    Олександр Каплуненко
    online
      Олександр Каплуненко, 18.06.2021 21:42
    +7
    Як він взагалі попав в збірну?
    Ссылка
    Олександр Каплуненко
    online
      Олександр Каплуненко, 18.06.2021 21:42
    +7
    Як він взагалі попав в збірну?
    Ссылка
    Sart18
    online
      Sart18, 18.06.2021 21:44
    +5
    Чесно, просто турист в команді
    Тільки послаблює гру команди коли виходить
    Ссылка
    Psergeyv4
    online
      Psergeyv4, 18.06.2021 21:47
    +3
    Из Беседина только беседки строить. Бревно в игре, подвел команду.
    Андрей Николаевич, хорошо бы Довбику шанс дать!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.06.2021 21:47
    +2
    Как он до сих пор в Динамо играет? К тому же основным...
    Ссылка
    Pop
    online
      Pop, 18.06.2021 21:44
    +2
    Ищу работу,хорошо цепляюсь за мяч,не больше 8 потерь за 25 минут,оплата договорная
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 18.06.2021 22:09
    +1
    Олександр Каплуненко, 18.06.2021 21:42
    Як він взагалі попав в збірну?
    та в динамо він заграв трохи. не розумію що з ним в збірній...
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 18.06.2021 21:47
    +1
    Олександр Каплуненко, 18.06.2021 21:42
    Як він взагалі попав в збірну?
    по купону с атб
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 18.06.2021 22:17
    0
    Шкода що Шевченко награвав в товарняках Бесєдіна на позицію 2 форварда, а не Довбика.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 18.06.2021 22:16
    0
    Беседин "совсем потерялся"
    Ссылка
    Sukiyaki
    online
      Sukiyaki, 18.06.2021 22:06
    0
    Пора за столом поговорить...
    Ссылка
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