Как нужно играть пяточкой. Беседин показал уровень: 9 потерь за 20 минут

17 июня в Бухаресте сборная Украины выиграла матч 2-го тура Евро-2020 у команды Северной Македонии (2:1).
Интересная статистика у форварда Артема Беседина. Имея в своем запасе 20 минут чистого игрового времени (25 – вместе с добавленным), нападающий киевского «Динамо» не нанес ни одного удара по воротам, дважды попал в офсайд, отдал 7 передач, из которых точных – 71%.
- За 20 минут пребывания на поле Артем Беседин допустил 9 потерь мяча.
Артем допустил 9 потерь мяча на поле – хуже показатель только у Виталия Миколенко (10 потерь), который отыграл все 90 минут. Одна из потерь Беседина произошла на своей половине поля.
В противовес – Беседин только раз завладел мячом. Вступив 8 раз в единоборства, Беседин выиграл лишь 13% из них – это самый низкий показатель среди игроков обеих команд. Артем только однажды за отведенное ему время дотронулся до мяча в чужой штрафной.
Кроме того, Беседин допустил грубую обрезку на последних секундах матча, отдав в центре поля крайне неточный пас пяткой.
Статистика Артема Беседина в матче против Северной Македонии
Источник — UA-Football
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Челси серьезно в объёме черновой работы - Беседин хорош
Но это не достаточный уровень для основы Чемпиона Украины
Андрей Николаевич, хорошо бы Довбику шанс дать!
Тільки послаблює гру команди коли виходить
Тільки послаблює гру команди коли виходить
Андрей Николаевич, хорошо бы Довбику шанс дать!
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