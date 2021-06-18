УЕФА может перенести финал Евро-2020 из Англии

УЕФА может перенести финал Евро-2020 из Лондона в Будапешт, если британское правительство не смягчит карантинные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса.

В УЕФА считают, что действующие в Англии ограничения могут помешать посетить матчи болельщикам и официальным лицам.

Английские чиновники обсуждают предложение освободить официальных лиц УЕФА и ФИФА, политиков, спонсоров и вещателей от обязательной самоизоляции по прибытии, несмотря на то, что это может привести к росту заболеваемости.

На данный момент стадион «Уэмбли» в Лондоне, на котором должен 11 июля состояться финал Евро-2020, может быть заполнен только на 50%. На матчах чемпионата Европы в Венгрии разрешена 100% заполняемость стадиона.