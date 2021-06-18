УЕФА может перенести финал Евро-2020 из Англии

Решающий матч турнира готов принять Будапешт

  • 18.06.2021 10:45
  • 3831 просмотр
  • 5 комментариев
УЕФА может перенести финал Евро-2020 из Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА может перенести финал Евро-2020 из Лондона в Будапешт, если британское правительство не смягчит карантинные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса.

В УЕФА считают, что действующие в Англии ограничения могут помешать посетить матчи болельщикам и официальным лицам.

Английские чиновники обсуждают предложение освободить официальных лиц УЕФА и ФИФА, политиков, спонсоров и вещателей от обязательной самоизоляции по прибытии, несмотря на то, что это может привести к росту заболеваемости.

На данный момент стадион «Уэмбли» в Лондоне, на котором должен 11 июля состояться финал Евро-2020, может быть заполнен только на 50%. На матчах чемпионата Европы в Венгрии разрешена 100% заполняемость стадиона.

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Источник — The Times

(6 голосов)

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Комментарии
    GVV
    online
      GVV, 18.06.2021 11:44
    0
    а перенесуть в лаптєстан .. бо .. бабосікі не пахнуть УЕФА
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.06.2021 11:42
    0
    та шо нам теперь в будапеште играть
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.06.2021 11:41
    0
    в кантон езжайте
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 18.06.2021 11:17
    +2
    sergrey4, 18.06.2021 10:56
    Бабло побеждает зло.
    і коронавірус. Звісно, якщо це не грає збірна України і збірна Швейцарських Кантонів
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 18.06.2021 10:56
    +3
    Бабло побеждает зло.
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 18.06.2021 10:56
    +3
    Бабло побеждает зло.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 18.06.2021 11:17
    +2
    sergrey4, 18.06.2021 10:56
    Бабло побеждает зло.
    і коронавірус. Звісно, якщо це не грає збірна України і збірна Швейцарських Кантонів
    Ссылка
    GVV
    online
      GVV, 18.06.2021 11:44
    0
    а перенесуть в лаптєстан .. бо .. бабосікі не пахнуть УЕФА
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.06.2021 11:42
    0
    та шо нам теперь в будапеште играть
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.06.2021 11:41
    0
    в кантон езжайте
    Ссылка
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