Сборная Украины по пляжному футболу одержала вторую победу в Евролиге

В серии пенальти подопечные Николая Костенко обыграли команду Азербайджана

  • 18.06.2021 14:55
  • 2473 просмотра
  • 2 комментария
Сборная Украины по пляжному футболу одержала вторую победу в Евролиге
© https://beachsoccer.com

После тяжелой победы в первом туре над сборной Германии в дополнительное время со счетом 3:2, нашей команде предстояло сыграть с пляжными футболистами из Азербайджана. По всем раскладам украинцы должны были добиваться успеха, причем без особых проблем. 

И начало матча вроде бы подтвердило это предположение. Уже на 4-й минуте после аута Зборовский красивым ударом через себя открыл счет. Затем в первом периоде у нашей сборной было еще несколько неплохих моментов для взятия ворот, однако они не были реализованы. А перед самым перерывом неожиданно Маммадов со штрафного счет сравнял. 

Второй период полностью остался за сборной Азербайджана, которая усилиями Аллахгулиева дважды забила в ворота Неруша. К сожалению, украинцы ответить забитым голом не смогли, хотя моменты были, в частности, у Борсука.  

И только в середине третьего периода Войтенко удалось сократить отставание до минимума. И он же за две минуты до окончания основного времени спас сборную Украины от поражения. Причем этот гол получился красивым и нестандартным. Войтенко решил пробить по воротам соперникам почти от своих ворот. Как правило, это больше похоже на авантюру. Но наш футболист нанес сильный удар, мяч несколько раз касался песка и, в конце концов, это привело к ошибке вратаря сборной Азербайджана. 

В дополнительное время счет не изменился и соперникам пришлось пробивать серию пенальти. Только один игрок из десяти не сумел поразить ворота. Им оказался Султанов, направивший мяч в штангу. У сборной Украины забили Медвидь, Войток, Гладченко, Пашко и Щерица. 

Завтра в субботу 19 июня сборная Украины в своем третьем матче встретится с командой Португалии. 

Евролига-2021. Отборочный турнир. Группа А

Украина – Азербайджан – 3:3 ( по пенальти 5:4)

 Зборовский (4), Войтенко (29, 34) - Маммадов (11), Аллахгулиев (13, 17)

 Зборовский (33) - Аллахгулиев (37)

Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Игорь Борсук, Пачев, Сиренко, Зборовский, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий

Азербайджан: Гасимов, Ширинбаев, Султанов, Манафов, Назаров, Аллахгулиев, А.Алиев, Р.Алиев, Маммадов, Бахшалиев, Зейналов, Хайев

Назаре (Португалия)

УКРАИНА - АЗЕРБАЙДЖАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Oleg Shcherbak
    online
      Oleg Shcherbak, 18.06.2021 15:26
    0
    ,молодці)))))
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 18.06.2021 15:18
    0
    Отлично, после 1-3 .
    Ссылка
    Oleg Shcherbak
    online
      Oleg Shcherbak, 18.06.2021 15:26
    0
    ,молодці)))))
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 18.06.2021 15:18
    0
    Отлично, после 1-3 .
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности