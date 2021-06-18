Сборная Украины по пляжному футболу одержала вторую победу в Евролиге

После тяжелой победы в первом туре над сборной Германии в дополнительное время со счетом 3:2, нашей команде предстояло сыграть с пляжными футболистами из Азербайджана. По всем раскладам украинцы должны были добиваться успеха, причем без особых проблем.

И начало матча вроде бы подтвердило это предположение. Уже на 4-й минуте после аута Зборовский красивым ударом через себя открыл счет. Затем в первом периоде у нашей сборной было еще несколько неплохих моментов для взятия ворот, однако они не были реализованы. А перед самым перерывом неожиданно Маммадов со штрафного счет сравнял.

Второй период полностью остался за сборной Азербайджана, которая усилиями Аллахгулиева дважды забила в ворота Неруша. К сожалению, украинцы ответить забитым голом не смогли, хотя моменты были, в частности, у Борсука.

И только в середине третьего периода Войтенко удалось сократить отставание до минимума. И он же за две минуты до окончания основного времени спас сборную Украины от поражения. Причем этот гол получился красивым и нестандартным. Войтенко решил пробить по воротам соперникам почти от своих ворот. Как правило, это больше похоже на авантюру. Но наш футболист нанес сильный удар, мяч несколько раз касался песка и, в конце концов, это привело к ошибке вратаря сборной Азербайджана.

В дополнительное время счет не изменился и соперникам пришлось пробивать серию пенальти. Только один игрок из десяти не сумел поразить ворота. Им оказался Султанов, направивший мяч в штангу. У сборной Украины забили Медвидь, Войток, Гладченко, Пашко и Щерица.

Завтра в субботу 19 июня сборная Украины в своем третьем матче встретится с командой Португалии.

Евролига-2021. Отборочный турнир. Группа А

Украина – Азербайджан – 3:3 ( по пенальти 5:4)

Зборовский (4), Войтенко (29, 34) - Маммадов (11), Аллахгулиев (13, 17)

Зборовский (33) - Аллахгулиев (37)

Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Игорь Борсук, Пачев, Сиренко, Зборовский, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий

Азербайджан: Гасимов, Ширинбаев, Султанов, Манафов, Назаров, Аллахгулиев, А.Алиев, Р.Алиев, Маммадов, Бахшалиев, Зейналов, Хайев

Назаре (Португалия)

УКРАИНА - АЗЕРБАЙДЖАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА