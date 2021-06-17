В пятницу 18 июня состоится поединок второго тура группового этапа Евролиги по пляжному футболу среди мужчин в группе А. Сборная Украины сыграет с командой Азербайджана. Матч пройдет в Назаре (Португалия) и начнется в 13:15 по киевскому времени.

Накануне в четверг наши пляжные футболисты в первом туре встречались со сборной Германии и выиграли со счетом 3:2. Дважды в составе украинцев отличился Пашко и один раз Зборовский. Что касается команды Азербайджана, то она в стартовой игре уступила хозяевам турнира португальцам 2:7. Напомним, что в Евролиге участвуют 12 команд, которые на первом этапе распределены на три группы. По регламенту после группового турнира будет составлена общая таблица и в Суперфинал выйдут восемь лучших команд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Азербайджан.

