Пляжный характер. Сборная Украины вырвала победу у Германии

Сборная Украины по пляжному футболу стартовала в Евролиге-2021

  • 17.06.2021 14:33
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Пляжный характер. Сборная Украины вырвала победу у Германии

Сборная Украины по пляжному футболу провела первый матч отборочного турнира в Суперфинал Евролиги-2021. Первым соперником нашей команды стала Германия.

Первый период проходил с небольшим преимуществом «сине-желтых», и уже на 3-й минуте Зборовский точным ударом головой замкнул передачу с углового. В дальнейшем опасных моментов у ворот было немного, и к первому перерыву результат так и не изменился. А после возобновления игры Кёрнер неожиданно сравнял счет. Пляжный Бундестим начал действовать намного активнее и команды обменивались моментами. В одном из эпизодов Гладченко попал в крестовину, а наши ворота спасла штанга.

Не хотелось бы говорить о судействе, но Фемида заметно проявляла симпатию к немецкой сборной. Особенно это проявилось в третьем периоде, когда немцы чуть ли не каждые две минуты (!) исполняли штрафные в наши ворота. Номинальные гости почувствовали благосклонность арбитра и при каждом контакте оказывались на песке. В концовке третьего периода Кёрнер с левого края отправил мяч в дальнюю «девятку». Но Пашко сразу сравнял счет, точно пробив под перекладину.

Командам пришлось проводить дополнительную 3-минутку. И удача таки улыбнулась украинцам. Арбитр наконец заметил, что и немцы тоже нарушают правила. На последней минуте мы пробивали два штрафных в ворота соперников: Пачев свой шанс не использовал, а Пашко за 25 секунд до сирены принес победу нашей команде.

Второй поединок на турнире сборная Украины проведет против Азербайджана. Матч начнется в пятницу в 13:15 по киевскому времени.

Евролига-2021. Отборочный турнир. Группа А.

Украина – Германия – 3:2

Зборовский (3), Пашко (34, 39) – Кёрнер (13, 34)

Пашко (36)

Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Игорь Борсук, Пачев, Сиренко, Зборовский, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий.

Германия: Мюллинг, Эбенер, Маркардт, Шмитт, Муту, Ромриг, Кнюппель, Бекири, Мутхулин, Кёрнер, Книллер, Новак, Метцлер, Санд, Хоэвелер, Вейрох, Бирманн.

Назаре (Португалия)

УКРАИНА - ГЕРМАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

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