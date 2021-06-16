В четверг, 17 июня, сборная Украины по пляжному футболу проведет поединок отборочного турнира к Суперфиналу Евролиги-2021. Соперником нашей команды станет сборная Германии. Матч пройдет в Назаре (Португалия) и начнется в 13:15 по киевскому времени.

Сборная Украины попала в группу А вместе с Португалией, Германией и Азербайджаном. 12 команд, которые участвуют в отборочном турнире, распределены на три группы. По регламенту после группового турнира будет составлена общая таблица. В Суперфинал попадут восемь лучших команд. Параллельно с мужским турниром в Евролиге будет участвовать и женская сборная Украины по пляжному футболу, для которой это будет дебют в подобных соревнованиях. Все матчи мужской и женской сборных Украины по пляжному футболу в Португалии покажут телеканалы «Спорт 1» и «Спорт 2».

Отметим, что после отборочного турнира в Суперфинал Евролиги наша мужская команда стартует в квалификации ЧМ-2021, которая состоится тоже в Назаре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Германия.