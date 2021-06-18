Имплантировали дефибриллятор: известно, когда Эриксена выпишут из больницы

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1), 17 июня перенес операцию на сердце.
29-летнему футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который будет стимулировать сердце и исправлять опасную для жизни сердечную аритмию.
По данным источника, уже сегодня, 18 июня, Кристиана выпишут из больницы, он отправится домой. Однако о возвращении на футбольное поле речь пока не идет.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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