Имплантировали дефибриллятор: известно, когда Эриксена выпишут из больницы

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1), 17 июня перенес операцию на сердце.

29-летнему футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который будет стимулировать сердце и исправлять опасную для жизни сердечную аритмию.

По данным источника, уже сегодня, 18 июня, Кристиана выпишут из больницы, он отправится домой. Однако о возвращении на футбольное поле речь пока не идет.