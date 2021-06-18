Сборная Украины получила выходной, Зубков вряд ли сыграет с Австрией

Сообщается, что сегодня сборная Украины получила от наставника Андрея Шевченко полноценный выходной. Игроки не будут тренироваться и отдохнут после матча с Северной Македонией.
Уже с субботы начнется подготовка к заключительному и ключевому матчу группового турнира Евро-2020 против Австрии.
При этом вингер Александр Зубков, скорее всего, пропустит матч. Игрок не восстановился после травмы, полученной в стартовом поединке.
Матч Украина - Австрия состоится 21 июня.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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