Сборная Украины получила выходной, Зубков вряд ли сыграет с Австрией

Сообщается, что сегодня сборная Украины получила от наставника Андрея Шевченко полноценный выходной. Игроки не будут тренироваться и отдохнут после матча с Северной Македонией.

Уже с субботы начнется подготовка к заключительному и ключевому матчу группового турнира Евро-2020 против Австрии.

При этом вингер Александр Зубков, скорее всего, пропустит матч. Игрок не восстановился после травмы, полученной в стартовом поединке.

Матч Украина - Австрия состоится 21 июня.