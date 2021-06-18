Сборная Украины получила выходной, Зубков вряд ли сыграет с Австрией

Сегодня у команды Шевченко день без тренировок

  • 18.06.2021 16:31
  • 2693 просмотра
  • 3 комментария
Сборная Украины получила выходной, Зубков вряд ли сыграет с Австрией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сообщается, что сегодня сборная Украины получила от наставника Андрея Шевченко полноценный выходной. Игроки не будут тренироваться и отдохнут после матча с Северной Македонией.

Уже с субботы начнется подготовка к заключительному и ключевому матчу группового турнира Евро-2020 против Австрии.

При этом вингер Александр Зубков, скорее всего, пропустит матч. Игрок не восстановился после травмы, полученной в стартовом поединке.

Матч Украина - Австрия состоится 21 июня.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Олександр Хабенський
    online
      Олександр Хабенський, 18.06.2021 16:56
    +1
    Нічия влаштує обидві команди, тому чекати чогось надзвичайного не варто. Враховуючи, на кого виходять друге-третє місця, нема за що боротись
    Ссылка
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 18.06.2021 16:41
    0
    Ніби і травма Зубкова не така серйозна, думав поставлять на ноги до матчу з Австрією.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 18.06.2021 16:36
    0
    Треба виходити тим же складом тоді, що і з Македонією
    Ссылка
    Олександр Хабенський
    online
      Олександр Хабенський, 18.06.2021 16:56
    +1
    Нічия влаштує обидві команди, тому чекати чогось надзвичайного не варто. Враховуючи, на кого виходять друге-третє місця, нема за що боротись
    Ссылка
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 18.06.2021 16:41
    0
    Ніби і травма Зубкова не така серйозна, думав поставлять на ноги до матчу з Австрією.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 18.06.2021 16:36
    0
    Треба виходити тим же складом тоді, що і з Македонією
    Ссылка
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