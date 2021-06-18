Украина могла уничтожить плоды хороших трудов 15 минутами после раздевалки

Накануне все мы с надеждой и не без определенной тревоги ожидали результата матча второго тура в группе С на чемпионате Европы, в котором сборная Украины в Бухаресте играла против Северной Македонии. В первом туре обе команды уступили своим соперникам, а потому не стоит даже говорить, насколько важен результат этого поединка был и для «сине-желтых», и для «красных львов».

Ключевой кадровый вопрос накануне поединка у сборной Украины был только один – кто заменит травмированного Зубкова на левом фланге нашей атаки. Шевченко и его ассистенты решили отрядить в эту зону Малиновского, вследствие чего в центре сыграли Зинченко и вышедший со старта Шапаренко, а вот в опорной зоне с первых минут на этот раз оказался Степаненко, испытывавший некоторые проблемы со здоровьем перед турниром.

Надо сказать, что в целом решение Шевченко «сослать» налево Малиновского себя оправдало. Треугольник, который действовал под ним в лице Матвиенко, Миколенко и Шапаренко по числу выполненных друг другу передач стал самым активным в поединке (Матвиенко – Шапаренко: 25 передач, Шапаренко – Миколенко: 22 передачи, Матвиенко – Миколенко: 19 передач). Имея столь мощный кулак под собой, Малиновский более активно и креативно мог действовать на атаку. В итоге именно Руслан стал лидером матча по числу нанесенных ударов (всего – 6, в створ – 4), а также абсолютно лучшим по опасным передачам (всего – 4, точных – 3).

Неудивительно, что именно через левый фланг у сборной Украины прошло больше всего позиционных атак – 13 (через правый фланг – 9, через центр – 8), хотя в целом «сине-желтые» старались в этом компоненте действовать разносторонне, чтобы не давать сопернику возможности перекрыть одну конкретную зону, после чего все атакующие усилия команды Шевченко сошли бы на нет. Наоборот, справа также весьма неплохо показывали себя Караваев и Ярмоленко. При этом, оба, в отличие от партнеров с противоположной «бровки», старались чуть меньше перепасовываться друг с другом, а также со смещающимся в эту зону для помощи Степаненко, а как можно скорее доставлять мяч в зоны атаки.

Последний аспект уже в первом тайме подарил две фантастические возможности Роману Яремчуку. Первый шанс для нашего бельгийского легионера команда создала на 11-й минуте еще при счете 0:0, когда Степаненко в борьбе с соперниками выдал хорошую разрезающую передачу вперед, где Яремчук постарался подловить оппонента на создании офсайдной ловушки.

В итоге наш форвард, поставив корпус сопернику, вырвался на оперативное пространство и имел шанс, как забивать сам, так и пытаться ассистировать двигающемуся параллельным курсом Малиновскому. Роман решил отдавать на партнера, но его пас в последний момент прервал отчаянный подкат Ристовски. Что правда, если бы гол все-таки случился, далеко не факт, что арбитры на системе ВАР засчитали бы этот мяч. В момент передачи от Степаненко потребовалась бы детальная прорисовка положения Яремчука в отношении правой ноги защитника сборной Северной Македонии Муслиу.

Однако сам факт того, что в вопросе создания офсайдной ловушки у «красных львов» возникают проблемы наша команда, кажется, взяла себе на заметку. И следующий аналогичный шанс команда Шевченко создала уже на 34-й минуте, причем в этой ситуации Яремчук, который снова вырвался один на один с кипером соперника, не стал изобретать велосипед, и четко пробил в ближний нижний угол ворот, сделав счет 2:0 в нашу пользу.

Передачу Ярмоленко в этой ситуации можно смело называть образцово-показательной, так как Андрей не стал передерживать мяч, а сыграл в одно касание, выкатив на свободную зону Яремчуку. Если бы вингер «Вест Хэма» принял пас, а затем начал обрабатывать мяч, то риск того, что форвард «Гента» успел забраться в офсайд был бы весьма велик. А так все получилось настолько быстро и неожиданно, что северные македонцы даже не успели и глазом моргнуть, как мяч оказался в их воротах. Да и сам Яремчук, кажется, сперва слегка ошалел от того, насколько легко и быстро ему удалось забить свой второй мяч на Евро-2020.

Вообще в первом тайме Украина смотрелась на три головы выше своего оппонента, и казалось, что наши вполне могли закрывать исход поединка уже к перерыву. В частности, в активе нашей команды в первые 45 минут было 8 ударов, из которых 4 пришлись в створ. У «красных львов» оказалось только 3 попытки, причем все – неточные.

Возможно, этот аспект несколько расслабил наших футболистов, или же коуч Северной Македонии как следует «накрутил хвосты» своим подопечным в перерыве, но стартовые 15 минут второго тайма стали настоящим кошмаром для нашей сборной. Этим небольшим временным отрезком «сине-желтые» могли легко перечеркнуть все то, что им удалось заработать по ходу первого тайма, а также поставить себя в весьма затруднительное положение на остаток встречи.

Северные македонцы, которые за стартовые 45 минут пробивали лишь трижды, в первые 15 минут второго тайма нанесли по нашим воротам сразу 5 ударов, причем 3 из них пришлись в створ. Показатель ожидаемых голов в этот отрезок у «красных львов» составил 1,65xG. Конечно, огромная составляющая в нем принадлежит двум ударам Алиоски, который сперва не забил с пенальти, а затем был удачлив на добивании, однако факт остается фактом, и игнорировать его нашему тренерскому штабу и игрокам вряд ли стоит.

Удивительно то, что в эту кошмарную 15-минутку на старте второго тайма Северная Македония превзошла украинцев практически по всем компонентам. Владение мячом – 54% на 46% в пользу «красных львов», передачи – 56 на 45 в ту же сторону, об ударах мы уже упоминали. Радует, что хоть в ведении единоборств наши не расклеились и не дали оппоненту проявить себя еще и здесь – 55% выигранных дуэлей остались за нашими против 38% у северных македонцев.

Пассивность игры сборной Украины в стартовые 15 минут второго тайма ярко иллюстрирует и показатель PPDA, который характеризует интенсивность прессинга. Если в целом по матчу эта цифра для «сине-желтых» составила 9,06 (у соперника – 16,42), то проседание в начале второй половины матча оказалось впечатляющим: 41 – у наших против 34 – у оппонента (напомним, что чем ниже показатель PPDA, тем лучше, то есть, тем меньше передач позволяет команда выполнить сопернику, прежде чем тот натыкается на удачное действие в обороне).

Улучшили ситуацию в нашей команде замены. С появлением на поле Цыганкова (Ярмоленко сыграл очень здорово, но успел «наестся», и это было заметно), у сборной Украины произошли тактические перестановки. Зинченко сдвинулся ближе к левому флангу, Малиновский отошел в центральную зону атаки, а Шапаренко отодвинулся в глубину, где фактически помогал Степаненко. Окончательно «зацементировать» опорную зону Шевченко решился на 78-й минуте, когда в помощь Тарасу выпустил Сидорчука. Вместе эта пара позволила украинцам окончательно «очухаться» от провального старта второго тайма, и вновь более спокойно контролировать мяч. Тем более, что Сидорчуку и вовсе удалось сыграть без брака (4 точные передачи из 4-х, 3 выигранных единоборства из 3-х, и одна успешная обводка при одной попытке).

Что еще можно выделить со знаком «минус», так это действия Александра Зинченко. На Евро-2020 наш легионер, представляющий «Манчестер Сити», пока никак не может показать свою лучшую игру. В матче против северных македонцев Александр показал значительный процент брака (лишь 58% его действий были успешными, хотя в среднем в сезоне-2020/21 этот показатель у игрока равен 80%), и в финальных стадиях атак не был настолько креативен, как тот же Малиновский (об опасных передачах Руслана мы уже упоминали выше, а вот у Зинченко таковых оказалось 3, причем все – неточные). Безусловно, не стоит делать из этого трагедии, однако на чемпионате Европы наша команда остро нуждается в лидерах именно в таких поединках, и чем дальше нам будет удаваться забраться на турнире, тем больше отдачи потребуется от исполнителей топ-уровня. К счастью, пока украинских болельщиков радует Ярмоленко, который, кажется, хочет доказать руководству «Вест Хэма», что оно категорически неправильно себя ведет, когда проявляет готовность к ведению переговоров с «Галатасараем» о продаже Андрея.

Если обобщать, то игру нашей команды против Северной Македонии можно называть успешной, за исключением провальной 15-минутки в начале второго тайма. Сборная Украины сыграла в какой-то степени прагматично, но не отходя от своих базовых принципов, когда команда старается акцентироваться на атаке, и добывать результат за счет ярких действий в финальной трети. Пока наши футболисты все-таки далеки от эталонных матчей при Андрее Шевченко, но определенный прогресс, кажется, у «сине-желтых» все-таки прослеживается.

Впереди у сборной Украины ключевая рубка в группе против Австрии. Как предполагали многие перед началом группового турнира, главный бой у «сине-желтых» будет именно в третьем туре. Наверное, даже хорошо, что в игре с Северной Македонией у наших все было не так гладко, как могло бы быть, опираясь на события первого тайма. Глядишь, с большей концентрацией выйдут на Австрию, и попробуют напрочь исключить ошибки, которые были допущены в дуэли с балканцами. Это то, ради чего и стоит ехать на чемпионат Европы – чтобы становиться лучше от игры к игре, демонстрируя прогресс и способность устранять собственные слабости.