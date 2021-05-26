Де Дзерби возглавил Шахтер, Металл переименуют в Металлист, шанс для Миная

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 25 мая.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Де Дзерби – главный тренер Шахтера

Итальянский наставник подписал контракт на два года

1B. Мы рассматривали три кандидатуры. Ахметов рассказал, как выбрал Де Дзерби

Контракт подписан на два года, итальянец берет в штаб своих специалистов

2. Презентация эмблемы. Начата процедура переименования Металла в Металлист

Игорь Терехов заявил, что 29 мая состоится возвращение народной команды

3A. Минай может остаться в УПЛ. Трем клубам отказывают в аттестации

У закарпатской команды есть хорошие шансы сохранить место в высшей лиге

3B. Оставят ли Минай в УПЛ? Названы 3 команды, у которых проблемы с аттестацией

По данным журналиста Игоря Бурбаса, это «Олимпик», «Десна» и «Ингулец»

4. Верес опять отстрочил выход в УПЛ, проиграв в Луцке

Хозяева вырвали победу на последних компенсированных минутах

5. Почему поссорились Тайсон и Каштру? Луиш впервые прокомментировал конфликт

В «Шахтере» уже нет ни бразильского футболиста, ни португальского тренера

6A. Источник: Олимпик прекратит свое существование. Известна главная причина

Все дело в финансах, а не в дисквалификации Гельзина

6B. Клуб УПЛ на грани исчезновения. Журналист рассказал инсайд от президента

Игорь Цыганык не исключает, что «Олимпик» исчезнет с футбольной карты

7. Динамо купило новый клубный автобус

Киевский клуб остановил свой выбор на известной марке MAN

8A. Большой скандал. В Риге на ЧМ по хоккею сняли флаги России и Беларуси

Власти Латвии заменили триколор на знамя Олимпийского комитета России

8B. Международный скандал. В Латвии заменили флаг Беларуси на бело-красно-белый

Минск в ответ заявил о высылке всех дипломатов латвийского посольства

9. Алексей ЖИТНИК: «Сомневаюсь, что России много светит на чемпионате мира»

Олимпийский чемпион Альбервилля-1992 прокомментировал первые дни ЧМ в Риге

10. Лукас ТЕЙЛОР: «Об интересе Шахтера узнал из СМИ»

Защитник «Днепра-1» дал эксклюзивное интервью Sport.ua