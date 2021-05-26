Де Дзерби возглавил Шахтер, Металл переименуют в Металлист, шанс для Миная

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 25 мая.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Де Дзерби – главный тренер Шахтера
Итальянский наставник подписал контракт на два года
1B. Мы рассматривали три кандидатуры. Ахметов рассказал, как выбрал Де Дзерби
Контракт подписан на два года, итальянец берет в штаб своих специалистов
2. Презентация эмблемы. Начата процедура переименования Металла в Металлист
Игорь Терехов заявил, что 29 мая состоится возвращение народной команды
3A. Минай может остаться в УПЛ. Трем клубам отказывают в аттестации
У закарпатской команды есть хорошие шансы сохранить место в высшей лиге
3B. Оставят ли Минай в УПЛ? Названы 3 команды, у которых проблемы с аттестацией
По данным журналиста Игоря Бурбаса, это «Олимпик», «Десна» и «Ингулец»
4. Верес опять отстрочил выход в УПЛ, проиграв в Луцке
Хозяева вырвали победу на последних компенсированных минутах
5. Почему поссорились Тайсон и Каштру? Луиш впервые прокомментировал конфликт
В «Шахтере» уже нет ни бразильского футболиста, ни португальского тренера
6A. Источник: Олимпик прекратит свое существование. Известна главная причина
Все дело в финансах, а не в дисквалификации Гельзина
6B. Клуб УПЛ на грани исчезновения. Журналист рассказал инсайд от президента
Игорь Цыганык не исключает, что «Олимпик» исчезнет с футбольной карты
7. Динамо купило новый клубный автобус
Киевский клуб остановил свой выбор на известной марке MAN
8A. Большой скандал. В Риге на ЧМ по хоккею сняли флаги России и Беларуси
Власти Латвии заменили триколор на знамя Олимпийского комитета России
8B. Международный скандал. В Латвии заменили флаг Беларуси на бело-красно-белый
Минск в ответ заявил о высылке всех дипломатов латвийского посольства
9. Алексей ЖИТНИК: «Сомневаюсь, что России много светит на чемпионате мира»
Олимпийский чемпион Альбервилля-1992 прокомментировал первые дни ЧМ в Риге
10. Лукас ТЕЙЛОР: «Об интересе Шахтера узнал из СМИ»
Защитник «Днепра-1» дал эксклюзивное интервью Sport.ua
Источник — Sport.ua
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