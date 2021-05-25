Мы рассматривали три кандидатуры. Ахметов рассказал, как выбрал Де Дзерби

Контракт подписан на два года, итальянец берет в штаб своих специалистов

  • 25.05.2021 23:10
  • 4821 просмотр
  • 10 комментариев
Мы рассматривали три кандидатуры. Ахметов рассказал, как выбрал Де Дзерби
© ФК Шахтер Донецк. Ахметов и Де Дзерби

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов в интервью каналу «Футбол 1» прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды:

«Во-первых, я очень рад, что Роберто здесь, в Украине, принял наше приглашение, мы подписали контракт. Мы вместе будем разделять боль и радость. И я убежден, что этот тренер будет показывать яркий, красивый, содержательный футбол, который будет нравиться и радовать наших болельщиков.

Я могу сказать, что мы рассматривали трех кандидатов. Кандидат номер один – это Роберто. Кандидат номер два – это Роберто! И кандидат номер три – это Роберто. Мы хотели именно этого специалиста, мы его получили, и я очень рад, очень счастлив.

Вся наша команда его рекомендовала. По большому счету, когда я уже принял решение пригласить нового специалиста, я сказал: «Между кем мы можем думать? Дайте мне трех кандидатов». И они дали одного и сказали: «Это кандидат номер один, два и три». И очень просят, чтобы мы сделали все для того, чтобы он принял наше приглашение и оказался в Киеве.

Контракт мы подписали на два года. Его команда – специалисты, которые с ним работали, которым он доверяет, а они разделяют его философию. Роберто – молодой, амбициозный тренер, но самое главное – он уже сильный тренер, который проповедует очень яркий, красивый, атакующий футбол. Тот стиль игры, который нравится нам и нашим болельщикам».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.05.2021 00:12
    0
    кто другие два Роберто? Манчини и Баджо ?
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 25.05.2021 23:54
    -1
    Face Control, 25.05.2021 23:38
    Ты главное за свет вовремя плати, а то скоро и базу заберём.
    Беженец, как там твоя лугандония поживает? сколько там людей осталось? или уже сплошные буряты и чечены?
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 25.05.2021 23:53
    0
    Face Control, 25.05.2021 23:38
    Ты главное за свет вовремя плати, а то скоро и базу заберём.
    Беженец, а ты за свет не платишь?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 25.05.2021 23:40
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    спершу спробуй відібрати
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 23:38
    -3
    Arius, 25.05.2021 23:34
    Вместе с новыми тарифами на свет ! Да хули овцевод!
    Ты главное за свет вовремя плати, а то скоро и базу заберём.
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 25.05.2021 23:34
    +1
    Face Control, 25.05.2021 23:14
    Посмотрел всё интервью Ахметова, он прям светится от счастья, сказал ждать и новые трансферы.
    Вместе с новыми тарифами на свет ! Да хули овцевод!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 25.05.2021 23:28
    +1
    Здорово!
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 25.05.2021 23:24
    +3
    Face Control, 25.05.2021 23:14
    Посмотрел всё интервью Ахметова, он прям светится от счастья, сказал ждать и новые трансферы.
    Это потому что на Бурштынской ТЭС дела идут хорошо. Венгрия вовремя расплатилась за электричество.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 25.05.2021 23:22
    +4
    Теперь всю команду посадят на пасту и равиоли.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 23:14
    +7
    Посмотрел всё интервью Ахметова, он прям светится от счастья, сказал ждать и новые трансферы.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 23:14
    +7
    Посмотрел всё интервью Ахметова, он прям светится от счастья, сказал ждать и новые трансферы.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 25.05.2021 23:22
    +4
    Теперь всю команду посадят на пасту и равиоли.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 25.05.2021 23:24
    +3
    Face Control, 25.05.2021 23:14
    Посмотрел всё интервью Ахметова, он прям светится от счастья, сказал ждать и новые трансферы.
    Это потому что на Бурштынской ТЭС дела идут хорошо. Венгрия вовремя расплатилась за электричество.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 25.05.2021 23:40
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    спершу спробуй відібрати
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 25.05.2021 23:34
    +1
    Face Control, 25.05.2021 23:14
    Посмотрел всё интервью Ахметова, он прям светится от счастья, сказал ждать и новые трансферы.
    Вместе с новыми тарифами на свет ! Да хули овцевод!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 25.05.2021 23:28
    +1
    Здорово!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.05.2021 00:12
    0
    кто другие два Роберто? Манчини и Баджо ?
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 25.05.2021 23:53
    0
    Face Control, 25.05.2021 23:38
    Ты главное за свет вовремя плати, а то скоро и базу заберём.
    Беженец, а ты за свет не платишь?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности