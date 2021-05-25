Мы рассматривали три кандидатуры. Ахметов рассказал, как выбрал Де Дзерби

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов в интервью каналу «Футбол 1» прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды:

«Во-первых, я очень рад, что Роберто здесь, в Украине, принял наше приглашение, мы подписали контракт. Мы вместе будем разделять боль и радость. И я убежден, что этот тренер будет показывать яркий, красивый, содержательный футбол, который будет нравиться и радовать наших болельщиков.

Я могу сказать, что мы рассматривали трех кандидатов. Кандидат номер один – это Роберто. Кандидат номер два – это Роберто! И кандидат номер три – это Роберто. Мы хотели именно этого специалиста, мы его получили, и я очень рад, очень счастлив.

Вся наша команда его рекомендовала. По большому счету, когда я уже принял решение пригласить нового специалиста, я сказал: «Между кем мы можем думать? Дайте мне трех кандидатов». И они дали одного и сказали: «Это кандидат номер один, два и три». И очень просят, чтобы мы сделали все для того, чтобы он принял наше приглашение и оказался в Киеве.

Контракт мы подписали на два года. Его команда – специалисты, которые с ним работали, которым он доверяет, а они разделяют его философию. Роберто – молодой, амбициозный тренер, но самое главное – он уже сильный тренер, который проповедует очень яркий, красивый, атакующий футбол. Тот стиль игры, который нравится нам и нашим болельщикам».