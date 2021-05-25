ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Де Дзерби - тренер Шахтера

Итальянский наставник подписал контракт на два года

  • 25.05.2021 18:06
  • 3825 просмотров
  • 47 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Де Дзерби - тренер Шахтера
© shakhtar.com

Официальный сайт «Шахтера» объявил о назначении тренером итальянского специалиста Роберто Де Дзерби.

Наставник подписал контракт на 2 года. Де Дзерби заменил в команде португальца Луиша Каштру.

41-летний Де Дзерби сделал себе имя в «Сассуоло», где работал с лета 2018 года. Скромная команда, демонстрируя зрелищный футбол, два последних сезона Серии A завершила на 8-м месте.

25 мая итальянский специалист прилетел в Киев и встретился с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым.

В ходе двухдневного визита Де Дзерби ознакомится с инфраструктурой в столице Украины – тренировочным комплексом «горняков» в Святошино и НСК «Олимпийский», где команда проводит свои домашние матчи. Итальянец стал 34-м главным тренером в истории «Шахтера».

Карьера тренера: «Дарфо Боарио» (2013–2014), «Фоджа» (2014–2016), «Палермо» (2016), «Беневенто» (2017–2018), «Сассуоло» (2018–2021).

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(12 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 18:38
    0
    Алексей Голяченко, 25.05.2021 18:37
    А ты говоришь мне о горение. Ой контрол контрол. Не спешите радоваться. Чемпионы то Мы. А рейтинг это дело времени
    Чемпионы? Самому не смешно? Раз в пять лет и дерево стреляет, да и как стреляет, Шахтёр сам ничего не хотел.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 18:37
    +1
    ENJOY_, 25.05.2021 18:33
    Да ладно.. Шахтер на виду, хороший бюджет.. проявит себя и сможет свалить через время в тот же топ клуб итальянский.. ну з/п понятно не лишняя будет))
    Да понятно, сезон - другой перекантоватся, + $ огромные, в ЛЧ есть шанс попасть/сыграть или ЛЕ, и потом кто знает какие были на сегодня предложения, а тут куда интереснее чем в середняке было сидеть том
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 25.05.2021 18:37
    0
    Face Control, 25.05.2021 18:33
    Это так, ни один футбольный клуб восточной Европы не стоит выше Шахтёра сейчас в рейтинге, усёк чудоразвпятьлетное?
    А ты говоришь мне о горение. Ой контрол контрол. Не спешите радоваться. Чемпионы то Мы. А рейтинг это дело времени
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 25.05.2021 18:36
    -1
    volf2020, 25.05.2021 18:32
    Будем дивитись.Що виходило в Сассуоло то не обов'язково вийде в Шахтарі.Але .........далі буде.
    Та нормально, если восьмое место займут, хто ж против
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 18:36
    -1
    Bolshoi, 25.05.2021 18:34
    Уже и пошутить нельзя. Да и не факт, что через неделю не сбежит
    С трансферами кроты его кинут, и чавела.
    Странно, но сбегал от вас только румын.
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 25.05.2021 18:36
    0
    Bolshoi, 25.05.2021 18:34
    Уже и пошутить нельзя. Да и не факт, что через неделю не сбежит
    С трансферами кроты его кинут, и чавела.
    Кинули цыгана, но он с честью вышел из положения
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 25.05.2021 18:35
    -1
    Bolshoi, 25.05.2021 18:34
    Уже и пошутить нельзя. Да и не факт, что через неделю не сбежит
    С трансферами кроты его кинут, и чавела.
    Да ладно
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 18:34
    0
    shakhtarlox., 25.05.2021 18:30
    Рожа слева на фото вызывает рвотный рефлекс, ведь за наши бабки этого фашиста рыжее мурло подписало, надеюсь кто-то проследил где живет это рыжее мурло и где он встречался с этим фашистом, ведь новичек с цианистым калием его ждет
    Ты главное за свет вовремя плати, а то скоро и базу заберём.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 25.05.2021 18:34
    0
    ENJOY_, 25.05.2021 18:30
    Василий, да пох.. как ты там относишься.. он у тебя вообще сегодня пожрать тупо прилетел в Киев
    Уже и пошутить нельзя. Да и не факт, что через неделю не сбежит
    С трансферами кроты его кинут, и чавела.
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 25.05.2021 18:33
    -1
    Alex86 1, 25.05.2021 18:31
    Совратили мужика таки большими $ раз из серии А в наше убогое болото переехал
    Да ладно.. Шахтер на виду, хороший бюджет.. проявит себя и сможет свалить через время в тот же топ клуб итальянский.. ну з/п понятно не лишняя будет))
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 18:33
    -2
    Алексей Голяченко, 25.05.2021 18:29
    Даже не подумаю гореть. И да это не так. Напишу проще "Агробизнес". Привет востоку
    Это так, ни один футбольный клуб восточной Европы не стоит выше Шахтёра сейчас в рейтинге, усёк чудоразвпятьлетное?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 18:32
    0
    ENJOY_, 25.05.2021 18:31
    Читал про луческу или в курсе дел!?
    Шось десь чув колись
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 25.05.2021 18:32
    +1
    Будем дивитись.Що виходило в Сассуоло то не обов'язково вийде в Шахтарі.Але .........далі буде.
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 25.05.2021 18:31
    -1
    Alex86 1, 25.05.2021 18:30
    Все мб, но мне лично интересно было бы почитать о этом тренере до того что и как тренировал и с каким успехом, последний клуб шо та и тд, если б речь о ДК была.
    Читал про луческу или в курсе дел!?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 18:31
    +1
    ENJOY_, 25.05.2021 18:29
    ХЗ))
    Совратили мужика таки большими $ раз из серии А в наше убогое болото переехал
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 25.05.2021 18:30
    -4
    Рожа слева на фото вызывает рвотный рефлекс, ведь за наши бабки этого фашиста рыжее мурло подписало, надеюсь кто-то проследил где живет это рыжее мурло и где он встречался с этим фашистом, ведь новичек с цианистым калием его ждет
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 25.05.2021 18:30
    -1
    Bolshoi, 25.05.2021 18:29
    Ожиданий у кротов много, я скептически отношусь. Будем посмотреть.
    Василий, да пох.. как ты там относишься.. он у тебя вообще сегодня пожрать тупо прилетел в Киев
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 18:30
    -1
    _Funnycat, 25.05.2021 18:18
     еще месяц назад он 100% не знал этого тренера, а команду слышал лишь потому что нетипичное для. нашего слуха название, готов поспорить
    Все мб, но мне лично интересно было бы почитать о этом тренере до того что и как тренировал и с каким успехом, последний клуб шо та и тд, если б речь о ДК была.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 25.05.2021 18:29
    -2
    Face Control, 25.05.2021 18:25
    От этих фраз о восточной Европы
    ————————————
    То есть сейчас это не так хочешь сказать? Это простой факт, не гори.
    Даже не подумаю гореть. И да это не так. Напишу проще "Агробизнес". Привет востоку
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 25.05.2021 18:29
    -1
    Alex86 1, 25.05.2021 18:25
    Ну там вряд ли много пищи можно почерпнуть, тем более пока ознакомление с составом, а вот мере усиления и начала сезона ... собственно Суперкубок будет до квалифая ЛЧ или после?
    ХЗ))
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    axylinam
    online
      axylinam, 25.05.2021 18:11
    +6
    Отличный вариант для Шахтёра,итальянец наверняка залатает дыры в обороне и Шахтёр заиграет намного лучше
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 18:10
    +6
    Поздравляю шахтарей.
    Интересный вар-т.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 18:18
    +5
    Face Control, 25.05.2021 18:14
    Последние месяцы до.
    Сл сезон обещает быть интересным.
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 25.05.2021 18:10
    +5
    Будем посмотреть что из этого выйдет
    Ссылка
    bulba sumkin
    online
      bulba sumkin, 25.05.2021 18:10
    +5
    Welcome!
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 25.05.2021 18:18
    +4
    Alex86 1, 25.05.2021 18:13
    Ты следил за сассуоло?
     еще месяц назад он 100% не знал этого тренера, а команду слышал лишь потому что нетипичное для. нашего слуха название, готов поспорить
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 18:12
    +4
    Теперь ждём толковых трансферов, а они точно будут. Очень круто, что Де Дзерби с игроками не сильно церемонится, нет всех этих сюси-пуси, тренер всегда выше и статуснее игроков в клубе.
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    ENJOY_
      ENJOY_, 25.05.2021 18:21
    +2
    Alex86 1, 25.05.2021 18:18
    Сл сезон обещает быть интересным.
    Я уже прям и контрольных матчей в межсезонье жду))
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 25.05.2021 18:21
    +2
    Добро пожаловать. Удачи и побед.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 18:13
    +2
    Face Control, 25.05.2021 18:12
    Теперь ждём толковых трансферов, а они точно будут. Очень круто, что Де Дзерби с игроками не сильно церемонится, нет всех этих сюси-пуси, тренер всегда выше и статуснее игроков в клубе.
    Ты следил за сассуоло?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 18:37
    +1
    ENJOY_, 25.05.2021 18:33
    Да ладно.. Шахтер на виду, хороший бюджет.. проявит себя и сможет свалить через время в тот же топ клуб итальянский.. ну з/п понятно не лишняя будет))
    Да понятно, сезон - другой перекантоватся, + $ огромные, в ЛЧ есть шанс попасть/сыграть или ЛЕ, и потом кто знает какие были на сегодня предложения, а тут куда интереснее чем в середняке было сидеть том
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 25.05.2021 18:32
    +1
    Будем дивитись.Що виходило в Сассуоло то не обов'язково вийде в Шахтарі.Але .........далі буде.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 18:31
    +1
    ENJOY_, 25.05.2021 18:29
    ХЗ))
    Совратили мужика таки большими $ раз из серии А в наше убогое болото переехал
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 25.05.2021 18:20
    +1
    Поздравляю с выбором!!!
    В добрый и успешный путь
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 25.05.2021 18:18
    +1
    Ну когда на сайте ФК Шахтер Донецк сам Ахметов рядом с ДД, то это точка в болтовне.)
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 18:14
    +1
    Alex86 1, 25.05.2021 18:13
    Ты следил за сассуоло?
    Последние месяцы до.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 25.05.2021 18:10
    +1
    Поздравляю ВСЕХ нас ! Ярких побед легендарному клубу и только побед! Вперёд Шахтёр!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 18:09
    +1
    Ну что, вот и свершилось, добро пожаловать в лучший футбольный клуб Украины и восточной Европы! Удачи, удачи и ещё раз удачи, Роберто!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 18:38
    0
    Алексей Голяченко, 25.05.2021 18:37
    А ты говоришь мне о горение. Ой контрол контрол. Не спешите радоваться. Чемпионы то Мы. А рейтинг это дело времени
    Чемпионы? Самому не смешно? Раз в пять лет и дерево стреляет, да и как стреляет, Шахтёр сам ничего не хотел.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 25.05.2021 18:37
    0
    Face Control, 25.05.2021 18:33
    Это так, ни один футбольный клуб восточной Европы не стоит выше Шахтёра сейчас в рейтинге, усёк чудоразвпятьлетное?
    А ты говоришь мне о горение. Ой контрол контрол. Не спешите радоваться. Чемпионы то Мы. А рейтинг это дело времени
    Ссылка
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