ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Де Дзерби - тренер Шахтера

Официальный сайт «Шахтера» объявил о назначении тренером итальянского специалиста Роберто Де Дзерби.
Наставник подписал контракт на 2 года. Де Дзерби заменил в команде португальца Луиша Каштру.
41-летний Де Дзерби сделал себе имя в «Сассуоло», где работал с лета 2018 года. Скромная команда, демонстрируя зрелищный футбол, два последних сезона Серии A завершила на 8-м месте.
25 мая итальянский специалист прилетел в Киев и встретился с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым.
В ходе двухдневного визита Де Дзерби ознакомится с инфраструктурой в столице Украины – тренировочным комплексом «горняков» в Святошино и НСК «Олимпийский», где команда проводит свои домашние матчи. Итальянец стал 34-м главным тренером в истории «Шахтера».
Карьера тренера: «Дарфо Боарио» (2013–2014), «Фоджа» (2014–2016), «Палермо» (2016), «Беневенто» (2017–2018), «Сассуоло» (2018–2021).
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
С трансферами кроты его кинут, и чавела.
С трансферами кроты его кинут, и чавела.
С трансферами кроты его кинут, и чавела.
С трансферами кроты его кинут, и чавела.
————————————
То есть сейчас это не так хочешь сказать? Это простой факт, не гори.
Интересный вар-т.
В добрый и успешный путь
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.