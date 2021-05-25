ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Де Дзерби - тренер Шахтера

Официальный сайт «Шахтера» объявил о назначении тренером итальянского специалиста Роберто Де Дзерби.

Наставник подписал контракт на 2 года. Де Дзерби заменил в команде португальца Луиша Каштру.

41-летний Де Дзерби сделал себе имя в «Сассуоло», где работал с лета 2018 года. Скромная команда, демонстрируя зрелищный футбол, два последних сезона Серии A завершила на 8-м месте.

25 мая итальянский специалист прилетел в Киев и встретился с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым.

В ходе двухдневного визита Де Дзерби ознакомится с инфраструктурой в столице Украины – тренировочным комплексом «горняков» в Святошино и НСК «Олимпийский», где команда проводит свои домашние матчи. Итальянец стал 34-м главным тренером в истории «Шахтера».

Карьера тренера: «Дарфо Боарио» (2013–2014), «Фоджа» (2014–2016), «Палермо» (2016), «Беневенто» (2017–2018), «Сассуоло» (2018–2021).