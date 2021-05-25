Снигур не сумела преодолеть первый круг квалификации Ролан Гаррос

Украинка проиграла девятой сеяной в трех сетах

  • 25.05.2021 18:53
  • 625 просмотров
  • 2 комментария
Снигур не сумела преодолеть первый круг квалификации Ролан Гаррос
© ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№208 WTA) не сумела выиграть матча первого круга квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В четвертьфинале отбора украинка уступила девятой сеяной итальянке Элизабетте Коччаретто (№113 WTA).
 
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 3:6, 6:2, 1:6
 
В следующем раунде квалификации Коччаретто и сразится против своей соотечественницы Франчески Ди Лоренцо.

Ранее в полуфинал отбора вышли Илья МарченкоАнгелина Калинина, Катарина Завацкая и Сергей Стаховский.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.05.2021 20:16
    +2
    Добре, що хоч один сет вдалося зачепити. Даша і грунт, як відомо, несумісні. Проте і на тому ж Вімблдоні подолати кваліфікацію буде архіскладно. Без подачі і потужності що робити у дорослому тенісі? Навіть після виграного юніорського Вімблдону ці питання вже були очевидними. Дива не сталося, на жаль.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 25.05.2021 19:22
    +1
    Вона вже доросла. Італійка всього на рік старша, а досвід непорівняний. Отже, треба грати всі 25-тисячникі поспіль, набиваючи синці та гулі. І може за рік буде хоч який прогрес. А як ні, то... нема чого робити в компанію до Позніхіренко, Закарлюк, Страхової та інших отримаємо ще одну наяду.
    «Уж сколько их упало в эту бездну...»
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.05.2021 20:16
    +2
    Добре, що хоч один сет вдалося зачепити. Даша і грунт, як відомо, несумісні. Проте і на тому ж Вімблдоні подолати кваліфікацію буде архіскладно. Без подачі і потужності що робити у дорослому тенісі? Навіть після виграного юніорського Вімблдону ці питання вже були очевидними. Дива не сталося, на жаль.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 25.05.2021 19:22
    +1
    Вона вже доросла. Італійка всього на рік старша, а досвід непорівняний. Отже, треба грати всі 25-тисячникі поспіль, набиваючи синці та гулі. І може за рік буде хоч який прогрес. А як ні, то... нема чого робити в компанію до Позніхіренко, Закарлюк, Страхової та інших отримаємо ще одну наяду.
    «Уж сколько их упало в эту бездну...»
    Ссылка
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