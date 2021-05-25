Снигур не сумела преодолеть первый круг квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№208 WTA) не сумела выиграть матча первого круга квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В четвертьфинале отбора украинка уступила девятой сеяной итальянке Элизабетте Коччаретто (№113 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 3:6, 6:2, 1:6
В следующем раунде квалификации Коччаретто и сразится против своей соотечественницы Франчески Ди Лоренцо.
Ранее в полуфинал отбора вышли Илья Марченко, Ангелина Калинина, Катарина Завацкая и Сергей Стаховский.
Источник — Sport.ua
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