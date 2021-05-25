Завацкая разгромила соперницу в первом круге квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№129 WTA) уверенно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В четвертьфинале отбора украинка, посеянная под 21 номером, обыграла Кристину Букшу из Испании (№166 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 6:2, 6:1
В следующем раунде квалификации Завацкая сразится против Кристины Кучовой из Словакии или Наталии Костич из Сербии.
Ранее в полуфинал отбора вышли Илья Марченко, Ангелина Калинина и Сергей Стаховский.
Источник — Sport.ua
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