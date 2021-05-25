Завацкая разгромила соперницу в первом круге квалификации Ролан Гаррос

Украинка уверенно сломила сопротивление оппонентки из Испании

  • 25.05.2021 16:59
  • 319 просмотров
  • 2 комментария
Завацкая разгромила соперницу в первом круге квалификации Ролан Гаррос
© WTA. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№129 WTA) уверенно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В четвертьфинале отбора украинка, посеянная под 21 номером, обыграла Кристину Букшу из Испании (№166 WTA).
 
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 6:2, 6:1
 
В следующем раунде квалификации Завацкая сразится против Кристины Кучовой из Словакии или Наталии Костич из Сербии.

Ранее в полуфинал отбора вышли Илья МарченкоАнгелина Калинина и Сергей Стаховский.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 25.05.2021 17:07
    0
    Я б це розгромом не називала. Так, рахунок ніби про це, але насправді суперниця ну вже зовсім не бажала грати... Тим не менше, свої три подачі Катя їй віддала
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.05.2021 17:03
    +2
    Цікаво, що суперниця за матч не взяла жодної (!) своєї подачі.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.05.2021 17:03
    +2
    Цікаво, що суперниця за матч не взяла жодної (!) своєї подачі.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 25.05.2021 17:07
    0
    Я б це розгромом не називала. Так, рахунок ніби про це, але насправді суперниця ну вже зовсім не бажала грати... Тим не менше, свої три подачі Катя їй віддала
    Ссылка
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