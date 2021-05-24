Отыграл матчбол. Марченко выиграл первый матч квалификации Ролан Гаррос

Украинец одержал волевую победу

  • 24.05.2021 22:18
  • 494 просмотра
  • 1 комментарий
Отыграл матчбол. Марченко выиграл первый матч квалификации Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№161 АТР) продолжает борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В четвертьфинале отбора украинец обыграл Брейдена Шнура (№219 АТР). У канадца во второй партии был матчбол. 
 
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Илья Марченко (Украина) – Брейден Шнур (Канада) – 6:7(5), 7:5, 6:4
 
В следующем раунде отбора Илья сразится против Андрей Кузнецова из России (№448 АТР).
 
Отметим, что Марченко в текущем сезоне до этого проиграл все свои матчи на грунте.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 24.05.2021 22:27
    +1
    Молоток, вигриз фактично!!!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 24.05.2021 22:27
    +1
    Молоток, вигриз фактично!!!
    Ссылка
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