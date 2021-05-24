Отыграл матчбол. Марченко выиграл первый матч квалификации Ролан Гаррос

Украинский теннисист Илья Марченко (№161 АТР) продолжает борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В четвертьфинале отбора украинец обыграл Брейдена Шнура (№219 АТР). У канадца во второй партии был матчбол.
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Илья Марченко (Украина) – Брейден Шнур (Канада) – 6:7(5), 7:5, 6:4
В следующем раунде отбора Илья сразится против Андрей Кузнецова из России (№448 АТР).
Отметим, что Марченко в текущем сезоне до этого проиграл все свои матчи на грунте.
Источник — Sport.ua
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