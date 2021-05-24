Калинина победно стартовала в квалификации Ролан Гаррос, обыграв россиянку

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В четвертьфинале отбора украинка обыграла россиянку Марину Мельникову (№185 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Марина Мельникова (Россия) – 7:5, 6:1
В следующем раунде квалификации Калинина сразится против 18-летней Луа Буассон из Франции (№914 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард.
Ранее в полуфинал отборы вышел Илья Марченко.
Источник — Sport.ua
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