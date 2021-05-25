Стаховский уверенно пробился в полуфинал квалификации Ролан Гаррос

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№209 АТР) победно стартовал в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В четвертьфинале отбора украинец одолел Жоау Домингеша из Португалии (№226 АТР).
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Жоау Домингеш (Португалия) – 7:5, 6:4
В следующем раунде квалификации Стаховский сразится против пятого сеяного Таро Даниэля из Японии (№112 АТР).
Ранее в полуфинал отбора вышли Илья Марченко и Ангелина Калинина.
Источник — Sport.ua
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