Стаховский уверенно пробился в полуфинал квалификации Ролан Гаррос

Украинец в двух сетах обыграл Жоау Домингеша из Португалии

  • 25.05.2021 14:35
  • 1245 просмотров
  • 3 комментария
Стаховский уверенно пробился в полуфинал квалификации Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№209 АТР) победно стартовал в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В четвертьфинале отбора украинец одолел Жоау Домингеша из Португалии (№226 АТР).
 
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Жоау Домингеш (Португалия) – 7:5, 6:4
 
В следующем раунде квалификации Стаховский сразится против пятого сеяного Таро Даниэля из Японии (№112 АТР).

Ранее в полуфинал отбора вышли Илья Марченко и Ангелина Калинина.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    u6464u
    online
      u6464u, 25.05.2021 15:41
    0
    никовіліст, 25.05.2021 15:13
    чому "впевнено"? Рахунок не відповідає.
    Тут все вірно як не дивно,впевнено тому що по грі був на голову сильніший і гра була під контролем Сергія.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 25.05.2021 15:14
    +1
    Красавцы! Будем держать кулаки за наших в полуфинале, а там глядишь и финале!
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 25.05.2021 15:13
    -1
    чому "впевнено"? Рахунок не відповідає.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 25.05.2021 15:14
    +1
    Красавцы! Будем держать кулаки за наших в полуфинале, а там глядишь и финале!
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 25.05.2021 15:41
    0
    никовіліст, 25.05.2021 15:13
    чому "впевнено"? Рахунок не відповідає.
    Тут все вірно як не дивно,впевнено тому що по грі був на голову сильніший і гра була під контролем Сергія.
    Ссылка
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